Зеленский пригласил лидеров балканских государств принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил государства балканского региона на уровне лидеров поучаствовать в инаугурационном Саммите мира.

Об этом Зеленский заявил на открытии саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который проходит в четверг в Тиране (Албания), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я благодарен всем лидерам и государствам, которые уже поддержали нашу Формулу мира и объединили глобальные усилия по ее воплощению", - заявил Зеленский.

По его словам, каждый лидер и любое из государств мира могут показать себя в мирном процессе.

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"Не только так называемые великие государства, не только те, кто традиционно активен в дипломатии в Европе или где угодно, в другом месте... Так же, как каждый заслуживает мира, каждый может внести свой вклад в восстановление мира", - сказал президент.

"Я приглашаю всех вас принять участие в первом глобальном саммите мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии", - добавил он.