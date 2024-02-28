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Зеленский пригласил лидеров балканских государств принять участие в Саммите мира

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил государства балканского региона на уровне лидеров поучаствовать в инаугурационном Саммите мира.

Об этом Зеленский заявил на открытии саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который проходит в четверг в Тиране (Албания), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я благодарен всем лидерам и государствам, которые уже поддержали нашу Формулу мира и объединили глобальные усилия по ее воплощению", - заявил Зеленский.

По его словам, каждый лидер и любое из государств мира могут показать себя в мирном процессе.

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"Не только так называемые великие государства, не только те, кто традиционно активен в дипломатии в Европе или где угодно, в другом месте... Так же, как каждый заслуживает мира, каждый может внести свой вклад в восстановление мира", - сказал президент.

"Я приглашаю всех вас принять участие в первом глобальном саммите мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии", - добавил он.
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Топ комментарии
+3
Який в нас лідор тупе дебільне теля! Які саміти які мири ? Країну втрачаємо підори зі всіх щілин лізуть , а це ******* по турам їздить підписує якісь бумажки ….
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28.02.2024 13:59
+2
ФОРМУЛУ МИРА ЄРМАКА УКРАЇНА ВЖЕ БАЧИЛА -
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28.02.2024 14:52
+2
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28.02.2024 14:53
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Який в нас лідор тупе дебільне теля! Які саміти які мири ? Країну втрачаємо підори зі всіх щілин лізуть , а це ******* по турам їздить підписує якісь бумажки ….
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28.02.2024 13:59 Ответить
1 раз на 2-3 тиждні лікарі рекомендували виходити із бункера на сонце!
Виконує рекомендації!
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28.02.2024 14:02 Ответить
Він головний зрадник,якщо хто має погану пам*ять.Його дії відповідають його цілям
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28.02.2024 14:05 Ответить
«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»
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28.02.2024 14:16 Ответить
Послали?
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28.02.2024 14:43 Ответить
ФОРМУЛУ МИРА ЄРМАКА УКРАЇНА ВЖЕ БАЧИЛА -
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28.02.2024 14:52 Ответить
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28.02.2024 14:53 Ответить
Якби Бібі Нетаньягу замість пошуку озброєнь і питань постачання зайнявся формулами миру з різними хамасами, його самі ж євреї з лайном би змішали.
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28.02.2024 14:57 Ответить
Зеленський сам розуміє свою формулу миру? складається враження, що Зеленський з єрмаком бажають взяти більше країн "по дєлу" в питанні здачі України
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28.02.2024 15:32 Ответить
Для початку було б добре ознайомити з Формулою миру українців. І цікаво, чи не була вже раптом ця формула "на столі в Кремлі"?
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28.02.2024 15:59 Ответить
Формула миру - це знищення московії військовим, економіним, дипломатичним, інформаційним, моральним, культурним і іншими шляхами. Все інше - крик в порожнечу.
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28.02.2024 16:49 Ответить
 
 