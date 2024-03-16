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Уничтожены 2 из 2 "Шахедов", - Воздушные силы

шахед

В ночь на 16 марта войска РФ атаковали территорию Украины, применив 2 дрона-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены 2 из 2 ударных БпЛА типа "Shahed" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили все 27 "шахедов", которыми Россия атаковала ночью, - Воздушные силы

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (4074) Воздушные силы (2399)


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Топ комментарии
+3
НПЗ в самарській області в нарасії фсьо.
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16.03.2024 07:34
+3
воскресенье починається в суботу))
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16.03.2024 07:40
+2
Ваша правда, здесь ночное бдение путает карты, особенно спросонья - не поймешь не только какое время суток, но и где ты, спасибки за коррекцию во https://youtu.be/Qr0-7Ds79zo времени.
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16.03.2024 07:50
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НПЗ в самарській області в нарасії фсьо.
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16.03.2024 07:34 Ответить
На душе теперь потеплело. Воскресенье удалось. Спасибки за елей.
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16.03.2024 07:36 Ответить
воскресенье починається в суботу))
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16.03.2024 07:40 Ответить
Ваша правда, здесь ночное бдение путает карты, особенно спросонья - не поймешь не только какое время суток, но и где ты, спасибки за коррекцию во https://youtu.be/Qr0-7Ds79zo времени.
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16.03.2024 07:50 Ответить
Дай, бог, таку результативнiсть, до повноi Перемоги у цьому роцi.
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16.03.2024 07:35 Ответить
два ?
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16.03.2024 07:36 Ответить
Раньше думал, мол, ты тока подсвети пролетающий над головой шахед - поможешь ППО, Но бывалые ППОшники призывают не путаться под ногами, бо над домами грех сбивать шахеды. Разве шо коссвенно помогаешь , типо, ты своим лучом с медленной проводкой показываешь где в данную минуту находится шахед и ППОшники прекращают гамселити в молоко, съэкономят снаряды. Мож и ошибаюсь насчет такой целесообразности с подсветкой..
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16.03.2024 07:43 Ответить
ціль спочатку виявляють засобами радіоелектронного і візуального спостереження, тільки потім відкривають вогонь. "в молоко" ніхто не "гамселіт".
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16.03.2024 07:53 Ответить
Я знаю, шо мобильные группы имеют возможность не только визуально(фонарями) определять, но и по инфракрасному излучению и лазерно брать на мушку, но все ли группы имеют такую возможность? Но ранее, когда я об этом еще не знал, я обнаруживал такой факт ... Я начинаю реагировать на гармидер в небе( с двух сторон(слева-справа)- трассера и разрывы в небе. Затем с того места , как бы на тебя начинает наезжать звук шахеда(ППО продолжает стрелять , куда стреляли перед тем). Шахед надо мной разворачивается влево, в сторону порта. А стрельба продолжается в предыдущую точку шахеда. Я уже вижу силуэт шахеда, котрый явно - не на линии огня, подсвечиваю его, стрельба тут же прекращается. Провожу лучом шахед , сколько возможно, бо прячется за домами и в тот момент начинает работать встречное ППО. Мож и совпадение, если в небе - рой тех шахедов. Но тогда слышен был вой одного шахеда и он нарисовал 2 круга и ушел над городом куда-то на север.
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16.03.2024 08:08 Ответить
це значить, що у шахеда є або радіокерування (чи через супутник), або він користується нашими мобільними вежами і керується через телефон. Бо це зовсім нне сходже на якусь раніше закладену програму. Остається навчитися визначати - з якого номера його ведуть, та перехоплювати управління. Без української сімкартки таке неможливо. яким чином сімкартка попадає до ворога? через посольство?
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16.03.2024 08:35 Ответить
 
 