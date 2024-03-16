Уничтожены 2 из 2 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 16 марта войска РФ атаковали территорию Украины, применив 2 дрона-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены 2 из 2 ударных БпЛА типа "Shahed" в Харьковской области", - говорится в сообщении.
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