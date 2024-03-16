Знищено 2 із 2 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 16 березня війська РФ атакували територію України, застосувавши 2 дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу "Shahed" на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
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