Знищено 2 із 2 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 16 березня війська РФ атакували територію України, застосувавши 2 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу "Shahed" на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

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