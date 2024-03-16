США будут помогать Европе уменьшать зависимость от российского газа, - Блинкен

США будут продолжать помогать европейским странам снижать зависимость от российских энергоносителей.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом по итогам визита в Вену, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Блинкен подчеркнул важность постепенного отказа Европы от энергоносителей РФ, зависимость от которых формировалась во многих странах региона в течение десятилетий.

По словам Блинкена, отход от этой зависимости важен, ведь лишает главу Кремля Владимира Путина стратегического оружия, в которое он превратил энергоносители.

Госсекретарь добавил, что у разных стран разные энергетические отношения с РФ, которые формировались десятилетиями, поэтому не всегда легко изменить все в один момент.

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"В этой связи Соединенные Штаты, как мы уже делали со многими партнерами в Европе, хотят помочь, и мы уже помогли с поставкой сжиженного природного газа. Мы будем продолжать это делать", - заверил Блинкен.

Госсекретарь также поддержал гуманитарные усилия Австрии по оказанию помощи Украине.

"Австрия может быть нейтральной в военном отношении, но она очень не нейтральна в политическом", - пояснил госсекретарь США, добавив, что это можно увидеть в поддержке украинских беженцев, гуманитарной помощи и поддержке санкций ЕС.

Блинкен и Шалленберг в ходе встречи обсудили еще гуманитарную ситуацию в секторе Газа, отношения между Сербией и Косово, а также борьбу с распространением синтетических наркотиков.