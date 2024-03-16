США будут помогать Европе уменьшать зависимость от российского газа, - Блинкен
США будут продолжать помогать европейским странам снижать зависимость от российских энергоносителей.
Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом по итогам визита в Вену, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Блинкен подчеркнул важность постепенного отказа Европы от энергоносителей РФ, зависимость от которых формировалась во многих странах региона в течение десятилетий.
По словам Блинкена, отход от этой зависимости важен, ведь лишает главу Кремля Владимира Путина стратегического оружия, в которое он превратил энергоносители.
Госсекретарь добавил, что у разных стран разные энергетические отношения с РФ, которые формировались десятилетиями, поэтому не всегда легко изменить все в один момент.
"В этой связи Соединенные Штаты, как мы уже делали со многими партнерами в Европе, хотят помочь, и мы уже помогли с поставкой сжиженного природного газа. Мы будем продолжать это делать", - заверил Блинкен.
Госсекретарь также поддержал гуманитарные усилия Австрии по оказанию помощи Украине.
"Австрия может быть нейтральной в военном отношении, но она очень не нейтральна в политическом", - пояснил госсекретарь США, добавив, что это можно увидеть в поддержке украинских беженцев, гуманитарной помощи и поддержке санкций ЕС.
Блинкен и Шалленберг в ходе встречи обсудили еще гуманитарную ситуацию в секторе Газа, отношения между Сербией и Косово, а также борьбу с распространением синтетических наркотиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тим більш дивне блокування допомоги Україні...
https://energycommerce.house.gov/posts/myth-vs-fact-on-biden-s-lng-export-ban
The decision by President Joe Biden, announced as the 2024 presidential election year kicks off, aligns the Democratic president with environmentalists who fear the huge increase in exports of liquefied natural gas, or LNG, is locking in potentially catastrophic planet-warming emissions when Biden has pledged to cut ...29.01.2024
Це коли гравці, які закрили свої пулі, закривають пулю аутсайдеру, а за це обписують його вістами у десятикратному розмірі.