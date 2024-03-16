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Новости
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США будут помогать Европе уменьшать зависимость от российского газа, - Блинкен

газпром

США будут продолжать помогать европейским странам снижать зависимость от российских энергоносителей.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом по итогам визита в Вену, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Блинкен подчеркнул важность постепенного отказа Европы от энергоносителей РФ, зависимость от которых формировалась во многих странах региона в течение десятилетий.

По словам Блинкена, отход от этой зависимости важен, ведь лишает главу Кремля Владимира Путина стратегического оружия, в которое он превратил энергоносители.

Госсекретарь добавил, что у разных стран разные энергетические отношения с РФ, которые формировались десятилетиями, поэтому не всегда легко изменить все в один момент.

Читайте также: Путин первым из глав Кремля применил газ как оружие, - глава МИД Австрии Шалленберг

"В этой связи Соединенные Штаты, как мы уже делали со многими партнерами в Европе, хотят помочь, и мы уже помогли с поставкой сжиженного природного газа. Мы будем продолжать это делать", - заверил Блинкен.

Госсекретарь также поддержал гуманитарные усилия Австрии по оказанию помощи Украине.

"Австрия может быть нейтральной в военном отношении, но она очень не нейтральна в политическом", - пояснил госсекретарь США, добавив, что это можно увидеть в поддержке украинских беженцев, гуманитарной помощи и поддержке санкций ЕС.

Блинкен и Шалленберг в ходе встречи обсудили еще гуманитарную ситуацию в секторе Газа, отношения между Сербией и Косово, а также борьбу с распространением синтетических наркотиков.

Автор: 

Газ (10236) Европа (1915) США (27090) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+3
Якщо взагалі без викрутасів, то США некисло наварились викинувши засрашку з газового ринку ЕС. Там сотні мільярдів.
Тим більш дивне блокування допомоги Україні...
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16.03.2024 11:00
+3
Myth vs. Fact: Biden's LNG Export Ban
https://energycommerce.house.gov/posts/myth-vs-fact-on-biden-s-lng-export-ban
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16.03.2024 13:30
+2
Цікава заява. А що сталось? Ви приборкали термоядерну реакцію в кастрюлі? Не бачу приводу для оптимізму. СЕС, вітряки-то більше забава.
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16.03.2024 10:19
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Правила форума Совет форумчан
Залежності вже немає бо всі у Світі, хто має родовища газу, спішить видобувати і продавати доки ще купують. За декілька років такої можливості вже не буде.
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16.03.2024 10:02 Ответить
Цікава заява. А що сталось? Ви приборкали термоядерну реакцію в кастрюлі? Не бачу приводу для оптимізму. СЕС, вітряки-то більше забава.
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16.03.2024 10:19 Ответить
Якщо без дипломатичних викрутасів то - США викинуть рашу нафік з Європейського ринку енергоносіїв.Сосіть лапу расєянє.
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16.03.2024 10:32 Ответить
Якщо взагалі без викрутасів, то США некисло наварились викинувши засрашку з газового ринку ЕС. Там сотні мільярдів.
Тим більш дивне блокування допомоги Україні...
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16.03.2024 11:00 Ответить
Я чомусь думаю що США хочуть з Європи зробити справжню бойову одиницю.І схоже вдалося.
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16.03.2024 11:16 Ответить
США вообще то редко в накладе остаются. Ни хило наварили во второй войне и сейчас европейцев немного обувают. Чтобы были проценты по кредиту на уровне 2-3 надо стараться и надо отдать им должное они с успехом с этим справляются. Товары за бумагу, доллары, станок свой.
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16.03.2024 12:54 Ответить
До приходу Байдена, тобто за часів президента Трампа, Європа купувала скраплений газ із США. Після приходу Байдена постачання зрідженого газу до Європи було припинено. А у січні 2024 року Байден повністю його заборонив. Після втрати постачання газу зі США Європа компенсувала його газом з росії. Путін став постачати газ до Європи рівно на ту саму суму, копійку в копійку, і отримувати за це сотні мільйонів доларів. Хтось із політологів на українських каналах, які хором проклинають Трампа, колись розповідав вам про це?
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16.03.2024 11:33 Ответить
Дайте лінк на першоджерело, де Байден заборонив
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16.03.2024 12:55 Ответить
Myth vs. Fact: Biden's LNG Export Ban
https://energycommerce.house.gov/posts/myth-vs-fact-on-biden-s-lng-export-ban
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16.03.2024 13:30 Ответить
Why did Biden cancel LNG?

The decision by President Joe Biden, announced as the 2024 presidential election year kicks off, aligns the Democratic president with environmentalists who fear the huge increase in exports of liquefied natural gas, or LNG, is locking in potentially catastrophic planet-warming emissions when Biden has pledged to cut ...29.01.2024
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16.03.2024 13:32 Ответить
Больше всего она покупала газ из России, не сжиженный и имела на этом неплохой рост экономики за счёт дешёвых энергоносителей. Може я ошибаюсь.
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16.03.2024 13:29 Ответить
Є такий картярський термін у преферансі: "американська допомога"
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16.03.2024 13:00 Ответить
Я тоже заядлый преферансист американская помощь это когда без лапы
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16.03.2024 13:26 Ответить
Выпивши я не правильно сказал это два туза на мизере когда 4 играют и один на раздаче
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16.03.2024 13:33 Ответить
"все так, але трішечки не так" (Шельменко - денщик).
Це коли гравці, які закрили свої пулі, закривають пулю аутсайдеру, а за це обписують його вістами у десятикратному розмірі.
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16.03.2024 14:44 Ответить
Спасибо верно вспомнил . Давн уже только с компом играю
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16.03.2024 20:18 Ответить
"Скатерть, жена и шум - злейшие враги преферанса"...
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16.03.2024 20:23 Ответить
 
 