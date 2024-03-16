США допомагатимуть Європі зменшувати залежність від російського газу, - Блінкен
США продовжуватимуть допомагати європейським країнам знижувати залежність від російських енергоносіїв.
Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Австрії Александром Шалленбергом за підсумками візиту до Відня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Блінкен підкреслив важливість поступової відмови Європи від енергоносіїв РФ, залежність від яких формувалася в багатьох країнах регіону протягом десятиліть.
За словами Блінкена, відхід від цієї залежності важливий, адже позбавляє главу Кремля Володимира Путіна стратегічної зброї, на яку він перетворив енергоносії.
Держсекретар додав, що у різних країн різні енергетичні відносини з РФ, які формувалися десятиліттями, тому не завжди легко змінити все в один момент.
"У зв'язку з цим Сполучені Штати, як ми вже робили з багатьма партнерами в Європі, хочуть допомогти, і ми вже допомогли з постачанням скрапленого природного газу. Ми продовжуватимемо це робити", - запевнив Блінкен.
Держсекретар також підтримав гуманітарні зусилля Австрії щодо допомоги Україні.
"Австрія може бути нейтральною у військовому відношенні, але вона дуже не нейтральна в політичному", - пояснив держсекретар США, додавши, що це можна побачити в підтримці українських біженців, гуманітарній допомозі та підтримці санкцій ЄС.
Блінкен і Шалленберг під час зустрічі обговорили ще гуманітарну ситуацію у Секторі Гази, відносини між Сербією та Косово, а також боротьбу з поширенням синтетичних наркотиків.
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