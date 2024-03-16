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Новини
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США допомагатимуть Європі зменшувати залежність від російського газу, - Блінкен

газпром

США продовжуватимуть допомагати європейським країнам знижувати залежність від російських енергоносіїв.

Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Австрії Александром Шалленбергом за підсумками візиту до Відня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Блінкен підкреслив важливість поступової відмови Європи від енергоносіїв РФ, залежність від яких формувалася в багатьох країнах регіону протягом десятиліть.

За словами Блінкена, відхід від цієї залежності важливий, адже позбавляє главу Кремля Володимира Путіна стратегічної зброї, на яку він перетворив енергоносії.

Держсекретар додав, що у різних країн різні енергетичні відносини з РФ, які формувалися десятиліттями, тому не завжди легко змінити все в один момент.

Також читайте: Путін першим з очільників Кремля застосував газ як зброю, - глава МЗС Австрії Шалленберг

"У зв'язку з цим Сполучені Штати, як ми вже робили з багатьма партнерами в Європі, хочуть допомогти, і ми вже допомогли з постачанням скрапленого природного газу. Ми продовжуватимемо це робити", - запевнив Блінкен.

Держсекретар також підтримав гуманітарні зусилля Австрії щодо допомоги Україні.

"Австрія може бути нейтральною у військовому відношенні, але вона дуже не нейтральна в політичному", - пояснив держсекретар США, додавши, що це можна побачити в підтримці українських біженців, гуманітарній допомозі та підтримці санкцій ЄС.

Блінкен і Шалленберг під час зустрічі обговорили ще гуманітарну ситуацію у Секторі Гази, відносини між Сербією та Косово, а також боротьбу з поширенням синтетичних наркотиків.

Автор: 

газ (10488) Європа (1876) США (23343) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
Якщо взагалі без викрутасів, то США некисло наварились викинувши засрашку з газового ринку ЕС. Там сотні мільярдів.
Тим більш дивне блокування допомоги Україні...
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16.03.2024 11:00
+3
Myth vs. Fact: Biden's LNG Export Ban
https://energycommerce.house.gov/posts/myth-vs-fact-on-biden-s-lng-export-ban
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16.03.2024 13:30
+2
Цікава заява. А що сталось? Ви приборкали термоядерну реакцію в кастрюлі? Не бачу приводу для оптимізму. СЕС, вітряки-то більше забава.
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16.03.2024 10:19
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Залежності вже немає бо всі у Світі, хто має родовища газу, спішить видобувати і продавати доки ще купують. За декілька років такої можливості вже не буде.
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16.03.2024 10:02 Відповісти
Цікава заява. А що сталось? Ви приборкали термоядерну реакцію в кастрюлі? Не бачу приводу для оптимізму. СЕС, вітряки-то більше забава.
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16.03.2024 10:19 Відповісти
Якщо без дипломатичних викрутасів то - США викинуть рашу нафік з Європейського ринку енергоносіїв.Сосіть лапу расєянє.
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16.03.2024 10:32 Відповісти
Якщо взагалі без викрутасів, то США некисло наварились викинувши засрашку з газового ринку ЕС. Там сотні мільярдів.
Тим більш дивне блокування допомоги Україні...
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16.03.2024 11:00 Відповісти
Я чомусь думаю що США хочуть з Європи зробити справжню бойову одиницю.І схоже вдалося.
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16.03.2024 11:16 Відповісти
США вообще то редко в накладе остаются. Ни хило наварили во второй войне и сейчас европейцев немного обувают. Чтобы были проценты по кредиту на уровне 2-3 надо стараться и надо отдать им должное они с успехом с этим справляются. Товары за бумагу, доллары, станок свой.
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16.03.2024 12:54 Відповісти
До приходу Байдена, тобто за часів президента Трампа, Європа купувала скраплений газ із США. Після приходу Байдена постачання зрідженого газу до Європи було припинено. А у січні 2024 року Байден повністю його заборонив. Після втрати постачання газу зі США Європа компенсувала його газом з росії. Путін став постачати газ до Європи рівно на ту саму суму, копійку в копійку, і отримувати за це сотні мільйонів доларів. Хтось із політологів на українських каналах, які хором проклинають Трампа, колись розповідав вам про це?
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16.03.2024 11:33 Відповісти
Дайте лінк на першоджерело, де Байден заборонив
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16.03.2024 12:55 Відповісти
Myth vs. Fact: Biden's LNG Export Ban
https://energycommerce.house.gov/posts/myth-vs-fact-on-biden-s-lng-export-ban
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16.03.2024 13:30 Відповісти
Why did Biden cancel LNG?

The decision by President Joe Biden, announced as the 2024 presidential election year kicks off, aligns the Democratic president with environmentalists who fear the huge increase in exports of liquefied natural gas, or LNG, is locking in potentially catastrophic planet-warming emissions when Biden has pledged to cut ...29.01.2024
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16.03.2024 13:32 Відповісти
Больше всего она покупала газ из России, не сжиженный и имела на этом неплохой рост экономики за счёт дешёвых энергоносителей. Може я ошибаюсь.
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16.03.2024 13:29 Відповісти
Є такий картярський термін у преферансі: "американська допомога"
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16.03.2024 13:00 Відповісти
Я тоже заядлый преферансист американская помощь это когда без лапы
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16.03.2024 13:26 Відповісти
Выпивши я не правильно сказал это два туза на мизере когда 4 играют и один на раздаче
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16.03.2024 13:33 Відповісти
"все так, але трішечки не так" (Шельменко - денщик).
Це коли гравці, які закрили свої пулі, закривають пулю аутсайдеру, а за це обписують його вістами у десятикратному розмірі.
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16.03.2024 14:44 Відповісти
Спасибо верно вспомнил . Давн уже только с компом играю
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16.03.2024 20:18 Відповісти
"Скатерть, жена и шум - злейшие враги преферанса"...
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16.03.2024 20:23 Відповісти
 
 