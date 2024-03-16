Российские войска запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 16 марта войска РФ запускают корректируемые авиабомбы в Сумскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области", - говорится в сообщении.
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