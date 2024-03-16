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Российские войска запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

каб

Утром 16 марта войска РФ запускают корректируемые авиабомбы в Сумскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области", - говорится в сообщении.

Читайте также: В течение дня россияне обстреляли 14 громад на Сумщине: атаковали КАБами, БпЛА и из минометов, также нанесли ракетный удар по Конотопу

Автор: 

Сумская область (3287) бомбардировка (453) Воздушные силы (2399)


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Топ комментарии
+5
Підори кацапсячі!
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16.03.2024 10:48
+3
Где это недоразумение Игнат,который ванговал,что кацы летать перестанут?
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16.03.2024 10:39
+3
Може асфальт там покласти?
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16.03.2024 11:16
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Где это недоразумение Игнат,который ванговал,что кацы летать перестанут?
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16.03.2024 10:39 Ответить
А Ігната уже відсторонили оті з ОПУ від Преси!!
«Чистки» в усіх напрямах ЗСУ йдуть від ОПУ …
Готуються в ОПУ до 20 травня, закінчення Конституційного сидіння зелі на посаді..
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16.03.2024 12:13 Ответить
Пропустил этот момент.Место хорошее для более своих.Главное требование-прочитать текст
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16.03.2024 12:21 Ответить
Підори кацапсячі!
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16.03.2024 10:48 Ответить
Два Петриота уничтожили и опять оборзели.
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16.03.2024 10:50 Ответить
єто только пусковые)подьедут исчо,а вот рлс надо беречь как зеницу ока.
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16.03.2024 11:28 Ответить
Жодного патріота не знищено, байки Bild !!! Під удар попали два грузових авто з кабінет як у патріота!!!
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16.03.2024 11:58 Ответить
Будем надеятся на лучшее,но сложно очень
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16.03.2024 12:34 Ответить
Макет! Это был макет !
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17.03.2024 18:51 Ответить
Може асфальт там покласти?
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16.03.2024 11:16 Ответить
Наслідки сидіння з 2019 року на посадах державного управління України, приблуд95!
Ось такий асфальт, від Оманських «інвесторів», в Сумській області…
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16.03.2024 11:35 Ответить
Білопілля вже відчуло!
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16.03.2024 12:08 Ответить
Я також чув. А ще читав, що 500 кг скинули на околицю Тьоткіно.
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16.03.2024 12:57 Ответить
РДК повістю звільнили н.п. Рижівку від місцевого населення...
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16.03.2024 13:11 Ответить
І Велику Писарівку теж.
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16.03.2024 14:41 Ответить
 
 