Російські війська запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 16 березня війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Грицько Злий
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+3 Iver #587046
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+3 krot_lub
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