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Новини
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Російські війська запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

каб

Зранку 16 березня війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня росіяни обстріляли 14 громад на Сумщині: атакували КАБами, БпЛА та з мінометів, також завдали ракетного удару по Конотопу

Автор: 

Сумська область (3839) бомбардування (339) Повітряні сили (2739)


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Топ коментарі
+5
Підори кацапсячі!
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16.03.2024 10:48
+3
Где это недоразумение Игнат,который ванговал,что кацы летать перестанут?
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16.03.2024 10:39
+3
Може асфальт там покласти?
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16.03.2024 11:16
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Где это недоразумение Игнат,который ванговал,что кацы летать перестанут?
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16.03.2024 10:39 Відповісти
А Ігната уже відсторонили оті з ОПУ від Преси!!
«Чистки» в усіх напрямах ЗСУ йдуть від ОПУ …
Готуються в ОПУ до 20 травня, закінчення Конституційного сидіння зелі на посаді..
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16.03.2024 12:13 Відповісти
Пропустил этот момент.Место хорошее для более своих.Главное требование-прочитать текст
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16.03.2024 12:21 Відповісти
Підори кацапсячі!
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16.03.2024 10:48 Відповісти
Два Петриота уничтожили и опять оборзели.
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16.03.2024 10:50 Відповісти
єто только пусковые)подьедут исчо,а вот рлс надо беречь как зеницу ока.
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16.03.2024 11:28 Відповісти
Жодного патріота не знищено, байки Bild !!! Під удар попали два грузових авто з кабінет як у патріота!!!
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16.03.2024 11:58 Відповісти
Будем надеятся на лучшее,но сложно очень
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16.03.2024 12:34 Відповісти
Макет! Это был макет !
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17.03.2024 18:51 Відповісти
Може асфальт там покласти?
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16.03.2024 11:16 Відповісти
Наслідки сидіння з 2019 року на посадах державного управління України, приблуд95!
Ось такий асфальт, від Оманських «інвесторів», в Сумській області…
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16.03.2024 11:35 Відповісти
Білопілля вже відчуло!
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16.03.2024 12:08 Відповісти
Я також чув. А ще читав, що 500 кг скинули на околицю Тьоткіно.
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16.03.2024 12:57 Відповісти
РДК повістю звільнили н.п. Рижівку від місцевого населення...
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16.03.2024 13:11 Відповісти
І Велику Писарівку теж.
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16.03.2024 14:41 Відповісти
 
 