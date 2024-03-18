Путин заявил, что был готов обменять Навального
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть политика Алексея Навального в колонии. Диктатор публично произнес его фамилию и заявил, что был готов согласиться на обмен оппозиционера.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин.
Путин также добавил, что за несколько дней до смерти оппозиционера была идея обменять его "на некоторых людей, находящихся в местах лишения свободы в западных странах".
"Вы можете мне поверить, можете - нет. Человек еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен. Только при условии, чтобы он там оставался и не возвращался". Однако, к сожалению, произошло так, как произошло. Это случается, ничего с этим не сделаешь", – отметил Путин.
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Осталось так же сделать с тобой и ещё с сотней миллионов твоих свинособак.
Ті, хто був ьіля труни, стверджували, що то не він. Ми навіть не знаємо, чи справді він помер.
Може, обживається десь у Ізраілі, скоро маму і дружину до себе забере.
Чи у іншому ?
Кому таке по силах ?
1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навального на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине. Уся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів і персонал лікарні;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
Навальний також не погоджувався повернути Україні Крим бо вважав що це Росія
Добрих кацапів не існує, і будь-який опозиціонер в Росії буде мати територіальні претензії до України
Це справа не в путлері, як хтось думає, а в деьільному кацапському народі, який хоче гинути аби реалізувати утопічні ідеї
Тому чим більше кацапів подохне тим краще
П.С.
Кацапских війскових в Криму та Донецькій/Луганській областях - не було, "Боінг" - не збивав, Нємцова - не замовляв, війну - не починав, Навального - не травив...
Кегебешне брехло і мразота !!!