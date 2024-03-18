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Путин заявил, что был готов обменять Навального

навальний,путін

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть политика Алексея Навального в колонии. Диктатор публично произнес его фамилию и заявил, что был готов согласиться на обмен оппозиционера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин.

Путин также добавил, что за несколько дней до смерти оппозиционера была идея обменять его "на некоторых людей, находящихся в местах лишения свободы в западных странах".

"Вы можете мне поверить, можете - нет. Человек еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен. Только при условии, чтобы он там оставался и не возвращался". Однако, к сожалению, произошло так, как произошло. Это случается, ничего с этим не сделаешь", – отметил Путин.

Читайте также: Вдова Навального выступила в Европарламенте: С Путиным нельзя договариваться, вы имеете дело не с политиком, а с монстром

Автор: 

путин владимир (31560) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+17
Ху#ло, не парься, отравив Навального, ты просто сделал его хорошим русским.
Осталось так же сделать с тобой и ещё с сотней миллионов твоих свинособак.
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18.03.2024 07:40 Ответить
+10
Фууууууууууу, яке долбо...ще
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18.03.2024 07:31 Ответить
+8
Гнида брехлива. Ти вже по шию в крові.
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18.03.2024 07:35 Ответить
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Фууууууууууу, яке долбо...ще
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18.03.2024 07:31 Ответить
" вершітєль судєб" - пздц
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18.03.2024 07:32 Ответить
Передумав.
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18.03.2024 07:32 Ответить
З'їв бутерброд ну і хєр з ним).
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18.03.2024 07:34 Ответить
Гнида брехлива. Ти вже по шию в крові.
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18.03.2024 07:35 Ответить
Ти ***** кінчена і на Україну не нападав. Здохни падаль.
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18.03.2024 07:38 Ответить
сам із собою розмовляєш?
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18.03.2024 08:35 Ответить
Була інформація, що його хотіли обмінята на когось хто вбив якогось чеченця
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18.03.2024 08:40 Ответить
Ху#ло, не парься, отравив Навального, ты просто сделал его хорошим русским.
Осталось так же сделать с тобой и ещё с сотней миллионов твоих свинособак.
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18.03.2024 07:40 Ответить
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18.03.2024 07:40 Ответить
Вірити висерам ***** - себе на поважити. Це вже почили розуміти і в Европі.
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18.03.2024 07:40 Ответить
Припиніть називати старого дебіла-диктатора 'президентом' і 'Володимиром'. Воно 'владімір'
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18.03.2024 07:40 Ответить
Проброс для Запада, что бы им не было так противно признать итоги выборов.
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18.03.2024 07:41 Ответить
Як завжди, висралося на США. Завжди, коли х.уйло вчиняє якийсь злочин, киває 'а развє США такова нє дєлалі'? І, на жаль, вказаний пацієнт - це проблема не психіатрів у лікарні, а всього цивілізованого світу
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18.03.2024 07:45 Ответить
Снайпер потрібен. І хороший гонорар.
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18.03.2024 08:33 Ответить
снайпер не допоможе, літак збити або ракетою але щоб прямов нього
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18.03.2024 08:51 Ответить
А хто знає, що в тому літаку літає? І, взагалі, де кровопивця є і чи є?
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18.03.2024 10:31 Ответить
як що, х...ло звичайно, але яке по рахунку чи яке з них, хз. хоча мабуть реальне, якщо воно ще живе, то літаком не літає, максимум бронепоїздом і то щоб супровід був з усіх сторін.
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18.03.2024 11:42 Ответить
Ото ж, приб'ють, а рашисти зразу - а в нас ще є! І так до схочу. Недарма він же в чемоданчик сере, щоб ДНК не взяли.
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18.03.2024 19:51 Ответить
Лучше бы он промолчал чем так опарафинился.
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18.03.2024 07:45 Ответить
"Водочкі прінєсі - ми в россію лєтім!" - це все що треба знати про "опозиціонера" Навального.
Ті, хто був ьіля труни, стверджували, що то не він. Ми навіть не знаємо, чи справді він помер.
Може, обживається десь у Ізраілі, скоро маму і дружину до себе забере.
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18.03.2024 07:52 Ответить
Це слова його імбецильної дружини.
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18.03.2024 08:32 Ответить
Він поруч сидів, це була цілковита постановка - і це у рейсовому літаку !
Чи у іншому ?
Кому таке по силах ?
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18.03.2024 09:31 Ответить
Рішення про страту Навального ***** прийняло ще задовго до його загибелі. А зловісний план був такий:
1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навального на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине. Уся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів і персонал лікарні;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
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18.03.2024 07:53 Ответить
Якби "був готовий обмінять" - то давно-б це зробив Але живий Навальний (навіть з його "Крим - не бутерброд") був для нього загрозою І навіть не в його протистоянні з Україною Навальний був загрозою владі КГБістів Бо міг-би для примирення з Заходом піти на лібералізацію режиму та на деякі реформи А це - не тільки втрата "кремлівськими" "кормушок" але й загроза їх свободі Бо їх -би зробили винуватими у всіх "пройобах" за останні 20 років!
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18.03.2024 07:54 Ответить
Як завжди бреше
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18.03.2024 07:55 Ответить
Ху#ло звичайне знову вис**лось в своє виправдання.
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18.03.2024 07:58 Ответить
Ти клоун бл.
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18.03.2024 08:02 Ответить
Скоріше тепер дожме обмін Красікова, в тюрмах ще люди є, які потрібні США та західним країнам.
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18.03.2024 08:07 Ответить
Нахабно бреше...
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18.03.2024 08:09 Ответить
Путин фальсифицировал выборы.Другого нельзя было и ожидать.Жулье.
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18.03.2024 08:13 Ответить
Можливо не бреше, хоча і лукавить, як завжди. Маю на увазі, що отруту швидше за все ввели, але з дозою переборщили. Тобто Небутерброд мав окочуритись після обміну вже на Заході, а пуцин мав отримати котрогось із своїх засуджених на Заході агентів.
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18.03.2024 08:13 Ответить
В принципе я об этом знал с разгона НТВ и посадки Ходорковского, но то как Путин нагло ссыт всем в глаза 24 год, а многие до сих пор верят в его адекватность достойно восхищения. Розовые единороги. Неудивительно что такой тупой имбецил как Путин выглядел многоходовочником по сравнению с ними.
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18.03.2024 08:13 Ответить
От з кого бере приклад наш ще. Так само нахабно бреше в очі і не кліпає
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18.03.2024 08:16 Ответить
Україні потрібен Начальний ?
Навальний також не погоджувався повернути Україні Крим бо вважав що це Росія
Добрих кацапів не існує, і будь-який опозиціонер в Росії буде мати територіальні претензії до України
Це справа не в путлері, як хтось думає, а в деьільному кацапському народі, який хоче гинути аби реалізувати утопічні ідеї
Тому чим більше кацапів подохне тим краще
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18.03.2024 08:17 Ответить
"Чєм больше сдадім, тєм лучше" (с)

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18.03.2024 08:28 Ответить
В Гаазі розкажеш
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18.03.2024 08:26 Ответить
Яке ж воно сцикливе! Наважився промовити прізвище тільки після смерті....
П.С.
Кацапских війскових в Криму та Донецькій/Луганській областях - не було, "Боінг" - не збивав, Нємцова - не замовляв, війну - не починав, Навального - не травив...
Кегебешне брехло і мразота !!!
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18.03.2024 08:26 Ответить
*****, брехло, ссикло...Здохни потвора;
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18.03.2024 08:29 Ответить
*****, тебе даже твои крепостные уже не верят!
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18.03.2024 08:29 Ответить
Смотрю тоска меня берёт, с каким немыслимым спокойствием лег под подонками народ,
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18.03.2024 08:49 Ответить
Выборы отменил преЗедент, а народу нас рать
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18.03.2024 10:02 Ответить
До чого це ви написали? В Україні вже були вибори?
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18.03.2024 12:53 Ответить
По большій части с удовольствием
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18.03.2024 08:50 Ответить
"Хатітє вєрьте - хатітє нєт". Дніщє!
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18.03.2024 08:59 Ответить
Мені якось покуй і ***** і бутерброд!
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18.03.2024 09:33 Ответить
А що заважало це зробити раніше? У 2022 році ж обміняли баскетболістку брітні гріннер на віктора бута? Так само могли обміняти і Навального. До речі, той обмін продемонстрував ще раз тупість бідона і його шобли. Обміняти якусь нікчемну наркоманку на знакового торгівця зброєю та путінського шпигуна.
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18.03.2024 10:04 Ответить
от ************** днище ****...........................................а при жизни человека не мог такое сказать?лапоть **** болотный!
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18.03.2024 10:05 Ответить
 
 