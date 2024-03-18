Путин заявил, что был готов обменять Навального

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть политика Алексея Навального в колонии. Диктатор публично произнес его фамилию и заявил, что был готов согласиться на обмен оппозиционера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин.

Путин также добавил, что за несколько дней до смерти оппозиционера была идея обменять его "на некоторых людей, находящихся в местах лишения свободы в западных странах".

"Вы можете мне поверить, можете - нет. Человек еще фразу не закончил, а я сказал "Я согласен. Только при условии, чтобы он там оставался и не возвращался". Однако, к сожалению, произошло так, как произошло. Это случается, ничего с этим не сделаешь", – отметил Путин.

Читайте также: Вдова Навального выступила в Европарламенте: С Путиным нельзя договариваться, вы имеете дело не с политиком, а с монстром