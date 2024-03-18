Путін заявив, що був готовий обміняти Навального
Президент Росії Володимир Путін уперше прокоментував смерть політика Олексія Навального у колонії. Диктатор публічно виголосив його прізвище та заявив, що був готовий погодитися на обмін опозиціонера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди печальна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово", – сказав Путін.
Путін також додав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його "на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах".
"Ви можете мені повірити, можете – ні. Людина ще фразу не закінчила, а я сказав "Я згоден. Тільки за умови, щоб він там лишався і не повертався". Однак, на жаль, сталося так, як сталося. Це трапляється, нічого з цим не вдієш", – зазначив Путін.
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Осталось так же сделать с тобой и ещё с сотней миллионов твоих свинособак.
Ті, хто був ьіля труни, стверджували, що то не він. Ми навіть не знаємо, чи справді він помер.
Може, обживається десь у Ізраілі, скоро маму і дружину до себе забере.
Чи у іншому ?
Кому таке по силах ?
1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навального на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине. Уся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів і персонал лікарні;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
Навальний також не погоджувався повернути Україні Крим бо вважав що це Росія
Добрих кацапів не існує, і будь-який опозиціонер в Росії буде мати територіальні претензії до України
Це справа не в путлері, як хтось думає, а в деьільному кацапському народі, який хоче гинути аби реалізувати утопічні ідеї
Тому чим більше кацапів подохне тим краще
П.С.
Кацапских війскових в Криму та Донецькій/Луганській областях - не було, "Боінг" - не збивав, Нємцова - не замовляв, війну - не починав, Навального - не травив...
Кегебешне брехло і мразота !!!