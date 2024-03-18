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Путін заявив, що був готовий обміняти Навального

навальний,путін

Президент Росії Володимир Путін уперше прокоментував смерть політика Олексія Навального у колонії. Диктатор публічно виголосив його прізвище та заявив, що був готовий погодитися на обмін опозиціонера.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляють росЗМІ.

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди печальна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово", – сказав Путін.

Путін також додав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його "на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах".

"Ви можете мені повірити, можете – ні. Людина ще фразу не закінчила, а я сказав "Я згоден. Тільки за умови, щоб він там лишався і не повертався". Однак, на жаль, сталося так, як сталося. Це трапляється, нічого з цим не вдієш", – зазначив Путін.

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Автор: 

путін володимир (24111) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+17
Ху#ло, не парься, отравив Навального, ты просто сделал его хорошим русским.
Осталось так же сделать с тобой и ещё с сотней миллионов твоих свинособак.
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18.03.2024 07:40 Відповісти
+10
Фууууууууууу, яке долбо...ще
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18.03.2024 07:31 Відповісти
+8
Гнида брехлива. Ти вже по шию в крові.
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18.03.2024 07:35 Відповісти
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Фууууууууууу, яке долбо...ще
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18.03.2024 07:31 Відповісти
" вершітєль судєб" - пздц
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18.03.2024 07:32 Відповісти
Передумав.
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18.03.2024 07:32 Відповісти
З'їв бутерброд ну і хєр з ним).
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18.03.2024 07:34 Відповісти
Гнида брехлива. Ти вже по шию в крові.
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18.03.2024 07:35 Відповісти
Ти ***** кінчена і на Україну не нападав. Здохни падаль.
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18.03.2024 07:38 Відповісти
сам із собою розмовляєш?
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18.03.2024 08:35 Відповісти
Була інформація, що його хотіли обмінята на когось хто вбив якогось чеченця
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18.03.2024 08:40 Відповісти
Ху#ло, не парься, отравив Навального, ты просто сделал его хорошим русским.
Осталось так же сделать с тобой и ещё с сотней миллионов твоих свинособак.
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18.03.2024 07:40 Відповісти
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18.03.2024 07:40 Відповісти
Вірити висерам ***** - себе на поважити. Це вже почили розуміти і в Европі.
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18.03.2024 07:40 Відповісти
Припиніть називати старого дебіла-диктатора 'президентом' і 'Володимиром'. Воно 'владімір'
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18.03.2024 07:40 Відповісти
Проброс для Запада, что бы им не было так противно признать итоги выборов.
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18.03.2024 07:41 Відповісти
Як завжди, висралося на США. Завжди, коли х.уйло вчиняє якийсь злочин, киває 'а развє США такова нє дєлалі'? І, на жаль, вказаний пацієнт - це проблема не психіатрів у лікарні, а всього цивілізованого світу
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18.03.2024 07:45 Відповісти
Снайпер потрібен. І хороший гонорар.
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18.03.2024 08:33 Відповісти
снайпер не допоможе, літак збити або ракетою але щоб прямов нього
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18.03.2024 08:51 Відповісти
А хто знає, що в тому літаку літає? І, взагалі, де кровопивця є і чи є?
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18.03.2024 10:31 Відповісти
як що, х...ло звичайно, але яке по рахунку чи яке з них, хз. хоча мабуть реальне, якщо воно ще живе, то літаком не літає, максимум бронепоїздом і то щоб супровід був з усіх сторін.
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18.03.2024 11:42 Відповісти
Ото ж, приб'ють, а рашисти зразу - а в нас ще є! І так до схочу. Недарма він же в чемоданчик сере, щоб ДНК не взяли.
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18.03.2024 19:51 Відповісти
Лучше бы он промолчал чем так опарафинился.
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18.03.2024 07:45 Відповісти
"Водочкі прінєсі - ми в россію лєтім!" - це все що треба знати про "опозиціонера" Навального.
Ті, хто був ьіля труни, стверджували, що то не він. Ми навіть не знаємо, чи справді він помер.
Може, обживається десь у Ізраілі, скоро маму і дружину до себе забере.
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18.03.2024 07:52 Відповісти
Це слова його імбецильної дружини.
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18.03.2024 08:32 Відповісти
Він поруч сидів, це була цілковита постановка - і це у рейсовому літаку !
Чи у іншому ?
Кому таке по силах ?
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18.03.2024 09:31 Відповісти
Рішення про страту Навального ***** прийняло ще задовго до його загибелі. А зловісний план був такий:
1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навального на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине. Уся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів і персонал лікарні;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
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18.03.2024 07:53 Відповісти
Якби "був готовий обмінять" - то давно-б це зробив Але живий Навальний (навіть з його "Крим - не бутерброд") був для нього загрозою І навіть не в його протистоянні з Україною Навальний був загрозою владі КГБістів Бо міг-би для примирення з Заходом піти на лібералізацію режиму та на деякі реформи А це - не тільки втрата "кремлівськими" "кормушок" але й загроза їх свободі Бо їх -би зробили винуватими у всіх "пройобах" за останні 20 років!
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18.03.2024 07:54 Відповісти
Як завжди бреше
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18.03.2024 07:55 Відповісти
Ху#ло звичайне знову вис**лось в своє виправдання.
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18.03.2024 07:58 Відповісти
Ти клоун бл.
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18.03.2024 08:02 Відповісти
Скоріше тепер дожме обмін Красікова, в тюрмах ще люди є, які потрібні США та західним країнам.
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18.03.2024 08:07 Відповісти
Нахабно бреше...
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18.03.2024 08:09 Відповісти
Путин фальсифицировал выборы.Другого нельзя было и ожидать.Жулье.
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18.03.2024 08:13 Відповісти
Можливо не бреше, хоча і лукавить, як завжди. Маю на увазі, що отруту швидше за все ввели, але з дозою переборщили. Тобто Небутерброд мав окочуритись після обміну вже на Заході, а пуцин мав отримати котрогось із своїх засуджених на Заході агентів.
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18.03.2024 08:13 Відповісти
В принципе я об этом знал с разгона НТВ и посадки Ходорковского, но то как Путин нагло ссыт всем в глаза 24 год, а многие до сих пор верят в его адекватность достойно восхищения. Розовые единороги. Неудивительно что такой тупой имбецил как Путин выглядел многоходовочником по сравнению с ними.
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18.03.2024 08:13 Відповісти
От з кого бере приклад наш ще. Так само нахабно бреше в очі і не кліпає
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18.03.2024 08:16 Відповісти
Україні потрібен Начальний ?
Навальний також не погоджувався повернути Україні Крим бо вважав що це Росія
Добрих кацапів не існує, і будь-який опозиціонер в Росії буде мати територіальні претензії до України
Це справа не в путлері, як хтось думає, а в деьільному кацапському народі, який хоче гинути аби реалізувати утопічні ідеї
Тому чим більше кацапів подохне тим краще
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18.03.2024 08:17 Відповісти
"Чєм больше сдадім, тєм лучше" (с)

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18.03.2024 08:28 Відповісти
В Гаазі розкажеш
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18.03.2024 08:26 Відповісти
Яке ж воно сцикливе! Наважився промовити прізвище тільки після смерті....
П.С.
Кацапских війскових в Криму та Донецькій/Луганській областях - не було, "Боінг" - не збивав, Нємцова - не замовляв, війну - не починав, Навального - не травив...
Кегебешне брехло і мразота !!!
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18.03.2024 08:26 Відповісти
*****, брехло, ссикло...Здохни потвора;
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18.03.2024 08:29 Відповісти
*****, тебе даже твои крепостные уже не верят!
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18.03.2024 08:29 Відповісти
Смотрю тоска меня берёт, с каким немыслимым спокойствием лег под подонками народ,
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18.03.2024 08:49 Відповісти
Выборы отменил преЗедент, а народу нас рать
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18.03.2024 10:02 Відповісти
До чого це ви написали? В Україні вже були вибори?
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18.03.2024 12:53 Відповісти
По большій части с удовольствием
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18.03.2024 08:50 Відповісти
"Хатітє вєрьте - хатітє нєт". Дніщє!
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18.03.2024 08:59 Відповісти
Мені якось покуй і ***** і бутерброд!
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18.03.2024 09:33 Відповісти
А що заважало це зробити раніше? У 2022 році ж обміняли баскетболістку брітні гріннер на віктора бута? Так само могли обміняти і Навального. До речі, той обмін продемонстрував ще раз тупість бідона і його шобли. Обміняти якусь нікчемну наркоманку на знакового торгівця зброєю та путінського шпигуна.
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18.03.2024 10:04 Відповісти
от ************** днище ****...........................................а при жизни человека не мог такое сказать?лапоть **** болотный!
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18.03.2024 10:05 Відповісти
 
 