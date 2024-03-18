Путін заявив, що був готовий обміняти Навального

Президент Росії Володимир Путін уперше прокоментував смерть політика Олексія Навального у колонії. Диктатор публічно виголосив його прізвище та заявив, що був готовий погодитися на обмін опозиціонера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди печальна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово", – сказав Путін.

Путін також додав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його "на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах".

"Ви можете мені повірити, можете – ні. Людина ще фразу не закінчила, а я сказав "Я згоден. Тільки за умови, щоб він там лишався і не повертався". Однак, на жаль, сталося так, як сталося. Це трапляється, нічого з цим не вдієш", – зазначив Путін.

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