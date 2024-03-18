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Чехия ищет снаряды для Украины. Среди поставщиков есть и союзники России, - The Wall Street Journal

боєприпаси,155-м

Чехия ведет переговоры с разными странами по поставке боеприпасов для Украины, в частности, такие переговоры продолжаются с союзниками России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Чехия приобрела около 800 тыс. артиллерийских снарядов у разных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тыс., которые могут заказать при наличии дополнительного финансирования.

По словам чешских чиновников, они начали ездить по миру и договариваться о закупке снарядов из имеющихся запасов и экспортных лицензий со странами – производителями боеприпасов.

В материале отмечается, что "помогло советское прошлое", в наследство от которого Чехии достался большой оборонный сектор с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, поддерживаемыми СССР и его сателлитами в Восточной Европе, имеющими большие запасы советского оружия и мощности для его выпуска.

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"Официальные лица сдержанны по поводу того, откуда поступают снаряды, но говорят, что среди поставщиков есть некоторые союзники России", - отмечают авторы.

В то же время, такие обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке отклоняли. Соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы на поставщика не давила Россия.

Автор: 

боеприпасы (2361) Чехия (1741)


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Топ комментарии
+31
Зебіл нічого не шукає.
Сидить жде що йому на тарілочку покладуть
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18.03.2024 10:25 Ответить
+29
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18.03.2024 10:29 Ответить
+17
Він навіть допомогу НАТО відхиляє в сенсі Армії НАТО на кордонах України і розмінування. Дивна позиція як доя преЗЕ
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18.03.2024 10:31 Ответить
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Зебіл нічого не шукає.
Сидить жде що йому на тарілочку покладуть
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18.03.2024 10:25 Ответить
Він навіть допомогу НАТО відхиляє в сенсі Армії НАТО на кордонах України і розмінування. Дивна позиція як доя преЗЕ
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18.03.2024 10:31 Ответить
Нічого дивного , якщо уявити що на місці Зе якийсь пуйловський зрадник. Тоді все чітко стає на свої місця.
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18.03.2024 10:42 Ответить
пообіцяв здати ,а не може. Тому не дивна .
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18.03.2024 11:51 Ответить
як казав колись покійний харківський Гєпа на Допу, 'у тєбя ліцо скучноє, тєбє дєнєг нікто нє даст' так оце і про Зелепу теж )))
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18.03.2024 10:33 Ответить
Треба щоб і логістику Чехія налагодила, бо зермак з зебілом ******** половину і ще раз перепродадуть ЗСУ.
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18.03.2024 12:45 Ответить
У статті наголошується, що "Серед постачальників є і союзники Росії. Водночас такі звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці відхиляли". Якщо ці союзники Кацапії відхиляли звернення США та західноєвропейських країн, неважко здогадатися, що спроба Украины домовитися про закупівлю снарядів була відхилена з ще більшою ймовірністю. Вибачте, але критика в стилі "Погана погода - винна влада" - це не критика, а тролінг.
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18.03.2024 13:22 Ответить
Та то, що Ксеня, що Валя - місцеві придурошні. Дай їм тему будь-яку, а вони вже знайдуть, як на владу висратись.
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18.03.2024 17:38 Ответить
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18.03.2024 10:26 Ответить
Угоди передбачають, що поставки здійснюватимуть через Чехію або третії країни, щоб приховати прямий зв'язок між країнами походження та Україною, а також щоб на постачальника не тиснула Росія.

Ви вже розповіли. Тепер продаж будь-якої великої партії *********** буде викликати підвищений інтерес з боку русні...
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18.03.2024 10:27 Ответить
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18.03.2024 10:29 Ответить
влучно в 10ку!!!
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18.03.2024 10:34 Ответить
остался последний вопрос, кто есть кто на этом рисунке? медведь - русские, волк - сша, лиса - англия?
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19.03.2024 00:03 Ответить
Союзники кацапії - стрьомний варіант! Снаряди можуть бути з сюрпризами.
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18.03.2024 10:29 Ответить
Напевно.
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18.03.2024 10:43 Ответить
Тим часом у умєрова напружений графік,то нагородження,то фотосесії,то пресухи,то таймбілдінги та кавобрейки,ну ніколи в гору глянути.
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18.03.2024 10:30 Ответить
А наші ******** щось шукають? Чи ждуни на все халявне?
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18.03.2024 10:31 Ответить
я думаю щр краще їм і НЕ шукати ,бо як знайдуть в три рази дорожче цінник виставлять
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18.03.2024 10:36 Ответить
Чехія №1 в світі в плані цілеспрямованості та послідовності підтримки України.
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18.03.2024 10:32 Ответить
Чехія - шукає Україні зброю ,
а Найвеличнівшиве - тільки гундосики гундосить, тримає у в"язницях "Червінських-Пашинських", вимкнуло свободу слова, розвалило Раду, підтерлося Конституцією, узурпувало владу для дермака, обнуляє опозицію та ще при цьому всіх навколо звинувачує, якщо ШО не так...
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18.03.2024 10:36 Ответить
різниця між президентов колишнів військовим і президентом колишнім піаністом велика а какаяразніца
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18.03.2024 10:38 Ответить
Невже білоруси продають нам снаряди?
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18.03.2024 11:03 Ответить
Маленька Чехія шукає снаряди для України, а в нас тут тисячний штат офісу президента, сотні тиловиків у міністерстві оборони, які собі вже зліпили ксіви учасників бойових дій і нічогісінько не роблять, окрім відосів.
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18.03.2024 11:25 Ответить
Ну що ж робити?
Українське МЗС ще два роки тому закрили, кульома, казали, взагалі здох.
Доводиться чехам вигрібати "за сєбя і таво парня".
Дивно тільки що бюджетні витрати на МЗС України щороку більші. Може то якась корупція?
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18.03.2024 11:29 Ответить
Це дуже добре
бо ЗЕОПа дуже занята
шукає добру свинячу шию на шашлики
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18.03.2024 11:31 Ответить
Да там весь офис пархатый, поэтому шашлыки из телятины.
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18.03.2024 11:47 Ответить
Да они не иудеи, хоть и жиды еще те, так что жрут все подряд. Особенно на халяву
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18.03.2024 15:06 Ответить
Ба більше воно ще з'ясується що купували з під поли у тульских оружейників.
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18.03.2024 11:50 Ответить
Порадьте яке лице повинне бути у громадянина України, коли президент якоїсь Чехії, яка до нас відношення немає у такий час робить більше для України чим наш боНевтік найвеличніший....
Це просто абсурд , абсурд який не налазить на голову коли від цього зеленого виродка в нас з підтримки тільки "ПОТУЖНІ" відсотки які викликають діарею....
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18.03.2024 12:21 Ответить
Я завжди казав, що Індія продасть снаряди будь-якого калібру!
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18.03.2024 12:36 Ответить
Не потрібно писати зайвого про постачання, хто, звідки, від кого, через кого я вважаю що це речі не повинні мати розголос....
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18.03.2024 14:16 Ответить
Чехія ломають заробіток нашим баригам.Бо Чехія знайшли по 1.900 за постріл а наші по 3.500 купували.Ось навіщо їм дешевше? Ломають всі схеми.
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18.03.2024 16:12 Ответить
 
 