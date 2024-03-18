Чехия ищет снаряды для Украины. Среди поставщиков есть и союзники России, - The Wall Street Journal
Чехия ведет переговоры с разными странами по поставке боеприпасов для Украины, в частности, такие переговоры продолжаются с союзниками России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Чехия приобрела около 800 тыс. артиллерийских снарядов у разных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тыс., которые могут заказать при наличии дополнительного финансирования.
По словам чешских чиновников, они начали ездить по миру и договариваться о закупке снарядов из имеющихся запасов и экспортных лицензий со странами – производителями боеприпасов.
В материале отмечается, что "помогло советское прошлое", в наследство от которого Чехии достался большой оборонный сектор с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, поддерживаемыми СССР и его сателлитами в Восточной Европе, имеющими большие запасы советского оружия и мощности для его выпуска.
"Официальные лица сдержанны по поводу того, откуда поступают снаряды, но говорят, что среди поставщиков есть некоторые союзники России", - отмечают авторы.
В то же время, такие обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке отклоняли. Соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы на поставщика не давила Россия.
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Сидить жде що йому на тарілочку покладуть
Ви вже розповіли. Тепер продаж будь-якої великої партії *********** буде викликати підвищений інтерес з боку русні...
а Найвеличнівшиве - тільки гундосики гундосить, тримає у в"язницях "Червінських-Пашинських", вимкнуло свободу слова, розвалило Раду, підтерлося Конституцією, узурпувало владу для дермака, обнуляє опозицію та ще при цьому всіх навколо звинувачує, якщо ШО не так...
Українське МЗС ще два роки тому закрили, кульома, казали, взагалі здох.
Доводиться чехам вигрібати "за сєбя і таво парня".
Дивно тільки що бюджетні витрати на МЗС України щороку більші. Може то якась корупція?
бо ЗЕОПа дуже занята
шукає добру свинячу шию на шашлики
Це просто абсурд , абсурд який не налазить на голову коли від цього зеленого виродка в нас з підтримки тільки "ПОТУЖНІ" відсотки які викликають діарею....