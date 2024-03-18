Чехия ищет снаряды для Украины. Среди поставщиков есть и союзники России, - The Wall Street Journal

Чехия ведет переговоры с разными странами по поставке боеприпасов для Украины, в частности, такие переговоры продолжаются с союзниками России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Чехия приобрела около 800 тыс. артиллерийских снарядов у разных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тыс., которые могут заказать при наличии дополнительного финансирования.

По словам чешских чиновников, они начали ездить по миру и договариваться о закупке снарядов из имеющихся запасов и экспортных лицензий со странами – производителями боеприпасов.

В материале отмечается, что "помогло советское прошлое", в наследство от которого Чехии достался большой оборонный сектор с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, поддерживаемыми СССР и его сателлитами в Восточной Европе, имеющими большие запасы советского оружия и мощности для его выпуска.

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"Официальные лица сдержанны по поводу того, откуда поступают снаряды, но говорят, что среди поставщиков есть некоторые союзники России", - отмечают авторы.

В то же время, такие обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке отклоняли. Соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы на поставщика не давила Россия.