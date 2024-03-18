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Чехія шукає снаряди для України. Серед постачальників є і союзники Росії, - The Wall Street Journal

боєприпаси,155-м

Чехія веде перемовини із різними країнами щодо постачання боєприпасів для України, зокрема такі перемовини тривають із союзниками Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Так, Чехія придбала близько 800 тис. артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світу та визначила ще 700 тис., які можуть замовити за наявності додаткового фінансування. 

За словами чеських чиновників, вони почали їздити світом та домовлятися про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з країнами – виробниками боєприпасів.

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У матеріалі наголошується, що "допомогло радянське минуле", у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор з клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР та його сателіти в Східній Європі, які мають великі запаси радянської зброї і потужності для його випуску.

"Офіційні особи стримані щодо того, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії", - зазначають автори.

Водночас такі звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці відхиляли. Угоди передбачають, що поставки здійснюватимуть через Чехію або третії країни, щоб приховати прямий зв'язок між країнами походження та Україною, а також щоб на постачальника не тиснула Росія.

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Автор: 

боєприпаси (2295) Чехія (1654)


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Топ коментарі
+31
Зебіл нічого не шукає.
Сидить жде що йому на тарілочку покладуть
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18.03.2024 10:25 Відповісти
+29
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18.03.2024 10:29 Відповісти
+17
Він навіть допомогу НАТО відхиляє в сенсі Армії НАТО на кордонах України і розмінування. Дивна позиція як доя преЗЕ
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18.03.2024 10:31 Відповісти
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Зебіл нічого не шукає.
Сидить жде що йому на тарілочку покладуть
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18.03.2024 10:25 Відповісти
Він навіть допомогу НАТО відхиляє в сенсі Армії НАТО на кордонах України і розмінування. Дивна позиція як доя преЗЕ
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18.03.2024 10:31 Відповісти
Нічого дивного , якщо уявити що на місці Зе якийсь пуйловський зрадник. Тоді все чітко стає на свої місця.
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18.03.2024 10:42 Відповісти
пообіцяв здати ,а не може. Тому не дивна .
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18.03.2024 11:51 Відповісти
як казав колись покійний харківський Гєпа на Допу, 'у тєбя ліцо скучноє, тєбє дєнєг нікто нє даст' так оце і про Зелепу теж )))
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18.03.2024 10:33 Відповісти
Треба щоб і логістику Чехія налагодила, бо зермак з зебілом ******** половину і ще раз перепродадуть ЗСУ.
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18.03.2024 12:45 Відповісти
У статті наголошується, що "Серед постачальників є і союзники Росії. Водночас такі звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці відхиляли". Якщо ці союзники Кацапії відхиляли звернення США та західноєвропейських країн, неважко здогадатися, що спроба Украины домовитися про закупівлю снарядів була відхилена з ще більшою ймовірністю. Вибачте, але критика в стилі "Погана погода - винна влада" - це не критика, а тролінг.
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18.03.2024 13:22 Відповісти
Та то, що Ксеня, що Валя - місцеві придурошні. Дай їм тему будь-яку, а вони вже знайдуть, як на владу висратись.
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18.03.2024 17:38 Відповісти
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18.03.2024 10:26 Відповісти
Угоди передбачають, що поставки здійснюватимуть через Чехію або третії країни, щоб приховати прямий зв'язок між країнами походження та Україною, а також щоб на постачальника не тиснула Росія.

Ви вже розповіли. Тепер продаж будь-якої великої партії *********** буде викликати підвищений інтерес з боку русні...
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18.03.2024 10:27 Відповісти
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18.03.2024 10:29 Відповісти
влучно в 10ку!!!
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18.03.2024 10:34 Відповісти
остался последний вопрос, кто есть кто на этом рисунке? медведь - русские, волк - сша, лиса - англия?
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19.03.2024 00:03 Відповісти
Союзники кацапії - стрьомний варіант! Снаряди можуть бути з сюрпризами.
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18.03.2024 10:29 Відповісти
Напевно.
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18.03.2024 10:43 Відповісти
Тим часом у умєрова напружений графік,то нагородження,то фотосесії,то пресухи,то таймбілдінги та кавобрейки,ну ніколи в гору глянути.
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18.03.2024 10:30 Відповісти
А наші ******** щось шукають? Чи ждуни на все халявне?
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18.03.2024 10:31 Відповісти
я думаю щр краще їм і НЕ шукати ,бо як знайдуть в три рази дорожче цінник виставлять
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18.03.2024 10:36 Відповісти
Чехія №1 в світі в плані цілеспрямованості та послідовності підтримки України.
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18.03.2024 10:32 Відповісти
Чехія - шукає Україні зброю ,
а Найвеличнівшиве - тільки гундосики гундосить, тримає у в"язницях "Червінських-Пашинських", вимкнуло свободу слова, розвалило Раду, підтерлося Конституцією, узурпувало владу для дермака, обнуляє опозицію та ще при цьому всіх навколо звинувачує, якщо ШО не так...
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18.03.2024 10:36 Відповісти
різниця між президентов колишнів військовим і президентом колишнім піаністом велика а какаяразніца
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18.03.2024 10:38 Відповісти
Невже білоруси продають нам снаряди?
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18.03.2024 11:03 Відповісти
Маленька Чехія шукає снаряди для України, а в нас тут тисячний штат офісу президента, сотні тиловиків у міністерстві оборони, які собі вже зліпили ксіви учасників бойових дій і нічогісінько не роблять, окрім відосів.
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18.03.2024 11:25 Відповісти
Ну що ж робити?
Українське МЗС ще два роки тому закрили, кульома, казали, взагалі здох.
Доводиться чехам вигрібати "за сєбя і таво парня".
Дивно тільки що бюджетні витрати на МЗС України щороку більші. Може то якась корупція?
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18.03.2024 11:29 Відповісти
Це дуже добре
бо ЗЕОПа дуже занята
шукає добру свинячу шию на шашлики
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18.03.2024 11:31 Відповісти
Да там весь офис пархатый, поэтому шашлыки из телятины.
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18.03.2024 11:47 Відповісти
Да они не иудеи, хоть и жиды еще те, так что жрут все подряд. Особенно на халяву
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18.03.2024 15:06 Відповісти
Ба більше воно ще з'ясується що купували з під поли у тульских оружейників.
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18.03.2024 11:50 Відповісти
Порадьте яке лице повинне бути у громадянина України, коли президент якоїсь Чехії, яка до нас відношення немає у такий час робить більше для України чим наш боНевтік найвеличніший....
Це просто абсурд , абсурд який не налазить на голову коли від цього зеленого виродка в нас з підтримки тільки "ПОТУЖНІ" відсотки які викликають діарею....
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18.03.2024 12:21 Відповісти
Я завжди казав, що Індія продасть снаряди будь-якого калібру!
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18.03.2024 12:36 Відповісти
Не потрібно писати зайвого про постачання, хто, звідки, від кого, через кого я вважаю що це речі не повинні мати розголос....
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18.03.2024 14:16 Відповісти
Чехія ломають заробіток нашим баригам.Бо Чехія знайшли по 1.900 за постріл а наші по 3.500 купували.Ось навіщо їм дешевше? Ломають всі схеми.
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18.03.2024 16:12 Відповісти
 
 