Чехія шукає снаряди для України. Серед постачальників є і союзники Росії, - The Wall Street Journal
Чехія веде перемовини із різними країнами щодо постачання боєприпасів для України, зокрема такі перемовини тривають із союзниками Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Так, Чехія придбала близько 800 тис. артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світу та визначила ще 700 тис., які можуть замовити за наявності додаткового фінансування.
За словами чеських чиновників, вони почали їздити світом та домовлятися про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з країнами – виробниками боєприпасів.
У матеріалі наголошується, що "допомогло радянське минуле", у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор з клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР та його сателіти в Східній Європі, які мають великі запаси радянської зброї і потужності для його випуску.
"Офіційні особи стримані щодо того, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії", - зазначають автори.
Водночас такі звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці відхиляли. Угоди передбачають, що поставки здійснюватимуть через Чехію або третії країни, щоб приховати прямий зв'язок між країнами походження та Україною, а також щоб на постачальника не тиснула Росія.
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Сидить жде що йому на тарілочку покладуть
Ви вже розповіли. Тепер продаж будь-якої великої партії *********** буде викликати підвищений інтерес з боку русні...
а Найвеличнівшиве - тільки гундосики гундосить, тримає у в"язницях "Червінських-Пашинських", вимкнуло свободу слова, розвалило Раду, підтерлося Конституцією, узурпувало владу для дермака, обнуляє опозицію та ще при цьому всіх навколо звинувачує, якщо ШО не так...
Українське МЗС ще два роки тому закрили, кульома, казали, взагалі здох.
Доводиться чехам вигрібати "за сєбя і таво парня".
Дивно тільки що бюджетні витрати на МЗС України щороку більші. Може то якась корупція?
бо ЗЕОПа дуже занята
шукає добру свинячу шию на шашлики
Це просто абсурд , абсурд який не налазить на голову коли від цього зеленого виродка в нас з підтримки тільки "ПОТУЖНІ" відсотки які викликають діарею....