Военнослужащие НАТО уже находятся на территории Украины, - El Pais
Военнослужащие некоторых стран-членов НАТО уже находятся на территории Украины. Они контролируют вооружение, выдаваемое стране Альянсом, проводят подготовку солдат ВСУ, а также осуществляют разведку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газету El Pais.
Издание утверждает, что войска НАТО - уже давно на территории Украины, они контролируют поступающее от других стран вооружение, проводят разведывательные рейды, а, в основном, обучают военных ВСУ.
Напомним, что российские оккупанты и их командиры давно утверждали, что в Украине они воюют с войсками НАТО, однако никаких доказательств того, что сами войска Альянса принимают непосредственное участие в войне с россиянами, нет. Также другие представители НАТО неоднократно отмечали, что введение войск на территорию Украины – это риск Третьей мировой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А написать в газеті можна що завгодно, - навіть про війська Проксими Центавра.