Военнослужащие НАТО уже находятся на территории Украины, - El Pais

Военнослужащие некоторых стран-членов НАТО уже находятся на территории Украины. Они контролируют вооружение, выдаваемое стране Альянсом, проводят подготовку солдат ВСУ, а также осуществляют разведку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газету El Pais.

Издание утверждает, что войска НАТО - уже давно на территории Украины, они контролируют поступающее от других стран вооружение, проводят разведывательные рейды, а, в основном, обучают военных ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты и их командиры давно утверждали, что в Украине они воюют с войсками НАТО, однако никаких доказательств того, что сами войска Альянса принимают непосредственное участие в войне с россиянами, нет. Также другие представители НАТО неоднократно отмечали, что введение войск на территорию Украины – это риск Третьей мировой.

Также читайте: Путин боится войны со странами НАТО, - Каллас