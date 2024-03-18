РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9090 посетителей онлайн
Новости Война
9 260 7

Военнослужащие НАТО уже находятся на территории Украины, - El Pais

нато,

Военнослужащие некоторых стран-членов НАТО уже находятся на территории Украины. Они контролируют вооружение, выдаваемое стране Альянсом, проводят подготовку солдат ВСУ, а также осуществляют разведку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газету El Pais.

Издание утверждает, что войска НАТО - уже давно на территории Украины, они контролируют поступающее от других стран вооружение, проводят разведывательные рейды, а, в основном, обучают военных ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты и их командиры давно утверждали, что в Украине они воюют с войсками НАТО, однако никаких доказательств того, что сами войска Альянса принимают непосредственное участие в войне с россиянами, нет. Также другие представители НАТО неоднократно отмечали, что введение войск на территорию Украины – это риск Третьей мировой.

Также читайте: Путин боится войны со странами НАТО, - Каллас

Автор: 

НАТО (10085) боевые действия (4314)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина очень долго этого ждала. Добро пожаловать войскам НАТО в Украину.
показать весь комментарий
18.03.2024 12:33 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 12:33 Ответить
Це добре
показать весь комментарий
18.03.2024 12:34 Ответить
Тепер ***** має напасти на Аляску.
показать весь комментарий
18.03.2024 12:36 Ответить
Докази є? Отож.
А написать в газеті можна що завгодно, - навіть про війська Проксими Центавра.
показать весь комментарий
18.03.2024 12:42 Ответить
Це все одно що їх немає. Коли говорять про війська, то насамперед мають на увазі їхню участь у війні. А так це просто люди у відрядженні.
показать весь комментарий
18.03.2024 12:48 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 13:21 Ответить
 
 