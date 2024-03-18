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Новини Війна
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Військовослужбовці НАТО вже є на території України, - El Pais

нато,

Військовослужбовці деяких країн-членів НАТО вже перебувають на території України. Вони контролюють озброєння, яке видає країні Альянс, проводять підготовку солдатів ЗСУ, а також здійснюють розвідку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на газету El Pais.

Видання стверджує, що війська НАТО вже давно на території України, вони контролюють озброєння, яке надходить від інших країн, проводять розвідувальні рейди, а в основному навчають військових ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти та їхні командири давно стверджували, що в Україні вони воюють із військами НАТО, проте, ніяких доказів того, що саме військо Альянсу бере безпосередню участь у війні із росіянами немає. Також інші представники НАТО неодноразово зауважували, що введення військ на територію України - це ризик Третьої світової.

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Украина очень долго этого ждала. Добро пожаловать войскам НАТО в Украину.
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18.03.2024 12:33 Відповісти
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18.03.2024 12:33 Відповісти
Це добре
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18.03.2024 12:34 Відповісти
Тепер ***** має напасти на Аляску.
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18.03.2024 12:36 Відповісти
Докази є? Отож.
А написать в газеті можна що завгодно, - навіть про війська Проксими Центавра.
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18.03.2024 12:42 Відповісти
Це все одно що їх немає. Коли говорять про війська, то насамперед мають на увазі їхню участь у війні. А так це просто люди у відрядженні.
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18.03.2024 12:48 Відповісти
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18.03.2024 13:21 Відповісти
 
 