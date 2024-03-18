Путин проиграл выборы в ряде участков в странах Европы
В крупных европейских городах русский диктатор Владимир Путин проиграл выборы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Как пишет издание, первое место в выборах в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Например, он набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). В частности, одержал победу в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина). В том же числе он одержал победу над диктатором в Ереване.
Однако диктатор Путин победил в других городах, где работали избирательные участки, в частности:
- Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%);
- Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%);
- Генуя: Путин (70,86%), Даванков (19,55%);
- Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%);
- Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%);
- Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%);
- София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%);
- Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%);
- Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)
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он найвеличний лідор галахтичний навіть відмінив їх в Україні
в надцятий раз призначив себе сцарьком ?
Люди , що з Вами ?
а пʼяна срань і рвань та бидло 🙁
політики європи непоправні, тупі, рожеві поні.
які, в сраку, вибори? який, в сраку, даванков?
невже, посол хоче поїхати за полярне коло?
як написали в бункері, так він і звітував. що б юлєчке навальной, було з чим йти по стопам свого нєбутерброда.
По друге, в Празі був екзитпол - який говорить що за путіна голосувало 5%. А їх посольство каже 59,89%
По третє, бачив фото що хтось там на виборах колорадські ганчірки роздавав, чи прийшов з ними. А ось цих поза чергою додому.
Всі ці голосування за кордоном
Рашисти за кордоном не засуджують війни. Їм просто не хочеться бути ізгоями в цих країнах. Тому вони хочуть змінити шило на мило щоби було комфортно продовжувати вважати себе " найвеличнішою нацією".
І більше нічого.
Все что надо знать об ублюдка и ****** папе римском.
Краще скажіть коли вибори в Україні?
Бо Зеленський, як президент мене не влаштовує.
если кто хочет узнать будущее россии, то достаточно взглянуть на сегодняшную Северную Корею...
если конечно засрашкина империя не придет к своему закономерному финалу. распада на более мелкие джамахерии и северные кореи под протекторатом китая