В крупных европейских городах русский диктатор Владимир Путин проиграл выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Как пишет издание, первое место в выборах в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Например, он набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). В частности, одержал победу в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина). В том же числе он одержал победу над диктатором в Ереване.

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Однако диктатор Путин победил в других городах, где работали избирательные участки, в частности: