Путін програв вибори на низці дільниць у країнах Європи
У великих європейських містах російський диктатор Володимир Путін програв вибори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Як пише видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більш ніж половину голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема здобув перемогу у Вільнюсі і в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.
Проте, диктатор Путін переміг в інших містах, де працювали виборчі дільниці, зокрема:
- Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%);
- Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%);
- Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%);
- Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%);
- Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%);
- Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%);
- Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%);
- Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%);
- Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%)
Топ коментарі
+15 Михайло Иляш
показати весь коментар18.03.2024 14:54 Відповісти Посилання
+15 Tychus Findlay
показати весь коментар18.03.2024 15:04 Відповісти Посилання
+9 Rino Rino
показати весь коментар18.03.2024 15:26 Відповісти Посилання
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он найвеличний лідор галахтичний навіть відмінив їх в Україні
в надцятий раз призначив себе сцарьком ?
Люди , що з Вами ?
а пʼяна срань і рвань та бидло 🙁
політики європи непоправні, тупі, рожеві поні.
які, в сраку, вибори? який, в сраку, даванков?
невже, посол хоче поїхати за полярне коло?
як написали в бункері, так він і звітував. що б юлєчке навальной, було з чим йти по стопам свого нєбутерброда.
По друге, в Празі був екзитпол - який говорить що за путіна голосувало 5%. А їх посольство каже 59,89%
По третє, бачив фото що хтось там на виборах колорадські ганчірки роздавав, чи прийшов з ними. А ось цих поза чергою додому.
Всі ці голосування за кордоном
Рашисти за кордоном не засуджують війни. Їм просто не хочеться бути ізгоями в цих країнах. Тому вони хочуть змінити шило на мило щоби було комфортно продовжувати вважати себе " найвеличнішою нацією".
І більше нічого.
Все что надо знать об ублюдка и ****** папе римском.
Краще скажіть коли вибори в Україні?
Бо Зеленський, як президент мене не влаштовує.
если кто хочет узнать будущее россии, то достаточно взглянуть на сегодняшную Северную Корею...
если конечно засрашкина империя не придет к своему закономерному финалу. распада на более мелкие джамахерии и северные кореи под протекторатом китая