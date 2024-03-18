Путін програв вибори на низці дільниць у країнах Європи

У великих європейських містах російський диктатор Володимир Путін програв вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Як пише видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більш ніж половину голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема здобув перемогу у Вільнюсі і в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.

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Проте, диктатор Путін переміг в інших містах, де працювали виборчі дільниці, зокрема:

Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%);

Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%);

Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%);

Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%);

Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%);

Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%);

Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%);

Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%);

Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%)

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