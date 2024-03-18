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Новини
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Путін програв вибори на низці дільниць у країнах Європи

путін

У великих європейських містах російський диктатор Володимир Путін програв вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Як пише видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більш ніж половину голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема здобув перемогу у Вільнюсі і в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.

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Проте, диктатор Путін переміг в інших містах, де працювали виборчі дільниці, зокрема:

  • Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%);
  • Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%);
  • Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%);
  • Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%);
  • Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%);
  • Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%);
  • Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%);
  • Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%);
  • Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%)

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Європа (1877) путін володимир (24111) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+15
ТО ШО ВИ ПИШИТЕ ТАКЕ??? Нема в рузкіх виборів - ніколи в історії не було
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18.03.2024 14:54 Відповісти
+15
Де ви там людей побачили? Це ж кацапія..
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18.03.2024 15:04 Відповісти
+9
тут пишуть конкретно про вибори за кордоном... і за кордоном ніхто з палкою не заганяв тих люмпенів голосувати за ху йла, особливо у країнах Європи. висновок: якщо навіть за кордоном у своїй переважній більшості той люмпен добровільно і щиро голосує за ху йла, то з тим люмпеном уже всім давно має бути ясно... на ********* дуже маленький відсоток насілєнія, які мріють про демократичну цивілізовану. решта - це просто бидломаса з імперським шовінізмом.
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18.03.2024 15:26 Відповісти
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ТО ШО ВИ ПИШИТЕ ТАКЕ??? Нема в рузкіх виборів - ніколи в історії не було
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18.03.2024 14:54 Відповісти
тут пишуть конкретно про вибори за кордоном... і за кордоном ніхто з палкою не заганяв тих люмпенів голосувати за ху йла, особливо у країнах Європи. висновок: якщо навіть за кордоном у своїй переважній більшості той люмпен добровільно і щиро голосує за ху йла, то з тим люмпеном уже всім давно має бути ясно... на ********* дуже маленький відсоток насілєнія, які мріють про демократичну цивілізовану. решта - це просто бидломаса з імперським шовінізмом.
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18.03.2024 15:26 Відповісти
Ага в школах рфии вбросы есть а в посольствах нет.Ты серьёзно?
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18.03.2024 15:53 Відповісти
В Европе зато можно +/- реалистичные экзит-полы провести и увидеть картину
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18.03.2024 16:46 Відповісти
цілком серйозно. звісно, фальсифікації були. проте не 70%. ну нехай 10-15-20% намалювали. решту люмпен таки проголосував. була би справді фальсифікація 70%, то той режим би уже давно винесли.. але ж не виносять.. натомість покірно їдуть на "сво" здихати за хуітна. насправді ж набагато легше скинути той режим, ніж іти воювати проти ЗСУ.. коли пригожин рушив на мацкву, то ніхто йому і не мішав.
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18.03.2024 17:48 Відповісти
навіщо вони в гіганських чергах стояли?
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18.03.2024 15:53 Відповісти
та які там гігантські? після всього того, що зробила гебня з тою ********** за ці всі роки, то якби були там адекватні люди, то вони не в чергах стояли би (і це ще може та пропаганда повернути ці черги що вони так хотіли щиро за пукіна проголосувати), а вийшли би мільйонами по всій ********* і гнали би ту гебню з їх кабінетів, в тому числі коктейлями Молотова..
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18.03.2024 17:30 Відповісти
« вибори» в закордонних округах організовували кацапи. Наглядачів закордонних там не було, так як такі вибори ніхто не вважає в світі виборами. Так що , вкидали , як хотіли. І щитали як хотіли. Це для таких країн , як рашка- норма.
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18.03.2024 15:58 Відповісти
може й так. проте сфальсифікувати можна відсотків 5-10-15... проте мені важко повірити, що могло бути сфальсифіковано 60-70% голосів...
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18.03.2024 16:57 Відповісти
Це так і було! Наглості і брехливості кацапів нема меж! Та і хто їм завадить ? Там же щитали всі свої..
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18.03.2024 17:17 Відповісти
я би так не категорично стверджував на вашому місці. звісно, фальсифікації були навіть і в закордонних округах. проте насправді більша половина насілєнія тої вигрібної ********* реально імперці-путіністи..
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18.03.2024 17:37 Відповісти
Ріно в квадраті,ти впевнений,що ти пишеш саме про люмпенів?Ті що голосували в Європі-найбільш багата частина кацапів.Їм те багатство видало *****.Тому вони за нього і голосують-а як же інакше?Тільки щоб не вернутися в своє ***** з бєрьозками...
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18.03.2024 18:34 Відповісти
та нема значення як їх називати. люмпени, зомбовані, імперці. ті, хто проголосував щиро за хутіна - всі вони вороги України.
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18.03.2024 18:56 Відповісти
І що??? Він нелигітимний???
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18.03.2024 14:55 Відповісти
Яке горе для *****.
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18.03.2024 14:55 Відповісти
Які в свинособак вибори ?
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18.03.2024 14:56 Відповісти
Давалков??? А як жеш традіционниє сємєйниє ценності???
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18.03.2024 14:59 Відповісти
лайно то, а не вибори
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18.03.2024 14:59 Відповісти
навіщо вибори на московії ну що за цирк ?

он найвеличний лідор галахтичний навіть відмінив їх в Україні
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18.03.2024 15:00 Відповісти
Чорт його знає, що це за Даванков, але навіть такі цифри підтримки ***** нікому не пробачає і з метою самозбереження першому варто терміново драпати з параші.
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18.03.2024 15:01 Відповісти
ідіотизм...І кому це цікаво ? )(уйло цар ,а то всьо лірика,голосували не голосували-пох.......Вже всьо заздалегідь пораховано.
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18.03.2024 15:02 Відповісти
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Важко зрозуміти , як люди голосують за цей шмат лайна , який
в надцятий раз призначив себе сцарьком ?

Люди , що з Вами ?
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18.03.2024 15:03 Відповісти
Де ви там людей побачили? Це ж кацапія..
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18.03.2024 15:04 Відповісти
Дійсно , що кацапи не люди ,
а пʼяна срань і рвань та бидло 🙁
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18.03.2024 15:06 Відповісти
І зомбаки..
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18.03.2024 15:12 Відповісти
ні, вони не зомбаки. вони імперські шовіністи. не буде хутіна, буде інший хутін.
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18.03.2024 15:28 Відповісти
Ні. Зомбаки. Он свекруха, як до квартири в спб приїде, тєліка надивиться - капець кончена. Як на дачі й без нього, офігенна людина. Гроші пересилала мені на ЗСУ..
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18.03.2024 15:47 Відповісти
Детектор концентрації русні в країні.
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18.03.2024 15:05 Відповісти
Сеул? Упорота москальня вже й туди понаїхала.
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18.03.2024 15:05 Відповісти
Нормальна цивілізована країна, чого б не іспользовать?
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18.03.2024 15:13 Відповісти
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18.03.2024 15:08 Відповісти
а хтось, постійно каже, що європа просинається.
політики європи непоправні, тупі, рожеві поні.
які, в сраку, вибори? який, в сраку, даванков?
невже, посол хоче поїхати за полярне коло?
як написали в бункері, так він і звітував. що б юлєчке навальной, було з чим йти по стопам свого нєбутерброда.
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18.03.2024 15:11 Відповісти
По перше, якщо россіянин пішов на вибори - то нічого йому робити наприклад в Чехії.

По друге, в Празі був екзитпол - який говорить що за путіна голосувало 5%. А їх посольство каже 59,89%

По третє, бачив фото що хтось там на виборах колорадські ганчірки роздавав, чи прийшов з ними. А ось цих поза чергою додому.
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18.03.2024 15:22 Відповісти
3-5% золотий стандарт підтримки для кожного тирана.
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18.03.2024 23:14 Відповісти
Ніщо мене так не здивувало,як результати на закордонних округах(((( *****....живуть не в раші,користуються благами вільного світу, і голосують за путлєра!!!! ЦЕ ПРОСТО ЗВИЗДЕІЬ!вислати всіх наз....
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18.03.2024 15:27 Відповісти
Нажаль у нас в Україні немає аналітики
Всі ці голосування за кордоном
Рашисти за кордоном не засуджують війни. Їм просто не хочеться бути ізгоями в цих країнах. Тому вони хочуть змінити шило на мило щоби було комфортно продовжувати вважати себе " найвеличнішою нацією".
І більше нічого.
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18.03.2024 15:27 Відповісти
Та не програв ******** вибори - ось куди його вибрали:

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18.03.2024 15:42 Відповісти
А яка явка була? Скільки рашиків взяли участь у виборах за кордоном, а скільки ні. А то зайшло три алконавта випадково "не в ту двєрь" - і маємо 75% за Пукіна.
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18.03.2024 15:43 Відповісти
мені от цікаво, чого вся та *******, яка сидить у Пхукеті, Софії, Талліні і в інших НЕ кацапських містах ще й досі там сидить а не на засрахє?? Питання риторичне, звісно, але , все ж таки, чого не поруч з улюбленим "президентом", в якого руки по лікті у людській крові??
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18.03.2024 15:43 Відповісти
Папа Римский Франциск поздравил Путина с избранием президентом России
Все что надо знать об ублюдка и ****** папе римском.
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18.03.2024 15:43 Відповісти
А навіщо нам знати про прорайських підарів? Підар є підар, хочь і вдягнув на себе якусь мантію.
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18.03.2024 16:14 Відповісти
Тебе ненадо знать а людям интересна эта новость.Тем более в Украине много католиков и пара римский глава их церкви и они его уважают и при этом он лижет жопу *****.Понял или нет?
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18.03.2024 20:28 Відповісти
От я чогось не розумію. Ці кацапи живуть по 20-30 років після розвалу СРСР за кордоном. Якщо вони йдуть голосувати, то мають кацапський паспорт. Тобто не громадяни країни, де проживають. На якій підставі вони там знаходяться по 20-20 років? Я б усіх там, хто прийшов голосувати на карандаш та на депортацію.
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18.03.2024 15:44 Відповісти
Патамушта іздалі бірьозкі красівєє )))
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18.03.2024 15:50 Відповісти
Рига та Таллін будьте пильні , путінське "руськоізичне"л@йно себе проявило,вибори допомогли...
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18.03.2024 15:52 Відповісти
Я думаю,что на многих избирательных участках за рубежом также нарисовали Путину проценты.
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18.03.2024 16:09 Відповісти
і що Таллінн (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія) скааажжеее прооо тааакеее воявленяяя пдіримки пууутлееера?.
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18.03.2024 16:12 Відповісти
В тайському Пхукеті там мало проголосували за Пуйла, шо там твориться ?
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18.03.2024 16:44 Відповісти
А навіщо, нам інформація про ті вибори?
Краще скажіть коли вибори в Україні?
Бо Зеленський, як президент мене не влаштовує.
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18.03.2024 17:17 Відповісти
Вибори виграв телевізор,а не він.Як казав Березовський,дайте мені десять(?) млд.дол. і я із стільця зроблю президентом.Між іншим,він і приклався до сходження пу,який чемно,душистою ванною, йому віддячився.Неважко здогадатись,який аналог у нас відбувся.
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18.03.2024 18:20 Відповісти
Выборов на оккупированных территориях не бывает. Назначаются оккупационные администрации

если кто хочет узнать будущее россии, то достаточно взглянуть на сегодняшную Северную Корею...

если конечно засрашкина империя не придет к своему закономерному финалу. распада на более мелкие джамахерии и северные кореи под протекторатом китая
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18.03.2024 19:06 Відповісти
Ці кацапські таргани розползлися по всьому світу.... треба багато діхлофосу...
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18.03.2024 19:30 Відповісти
Так ось чого бояться злочинна зелена влада і її карманна опозиція
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18.03.2024 23:17 Відповісти
 
 