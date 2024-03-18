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"Вибори" на окупованих територіях України свідчать про те, що РФ не шукає шляху до миру, - МЗС Британії

кемерон,девід

Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило проведення так званих "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Британії.

У відомстві зазначили, що проведення Росією псевдовиборів на окупованих територіях свідчить про відсутність наміру РФ "шукати шлях до миру".

"Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена у пошуку шляху до миру", - йдеться у повідомленні міністерства.

Також на "вибори" відреагував глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Він наголосив, що Росія відкрила виборчі дільниці також на тимчасово окупованих територіях України, і що голосування проходило "з обмеженим вибором" та без незалежних спостерігачів ОБСЄ.

"Не такий вигляд мають вільні та чесні вибори", - додав Кемерон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вибори" в Росії були без вибору, - Бербок

Автор: 

Велика Британія (5661) Кемерон Девід (110) росія (66021) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+3
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:
воюют пьют и воруют
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18.03.2024 13:29 Відповісти
+2
ГОСПОДИ!! ДАЙ ЇМ РОЗУМ. РФ хоче крові, міліонів трупів, ГУЛАГ, масових згвалтувань, шаб в Києві тувинці вибирали собі квартиру яку розгробувати і де поселитись. Який ще мир? Ніколи рузке не хотіло миру
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18.03.2024 13:20 Відповісти
+1
раССєя вже знайшла свій шлях на куй..
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18.03.2024 13:20 Відповісти
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ГОСПОДИ!! ДАЙ ЇМ РОЗУМ. РФ хоче крові, міліонів трупів, ГУЛАГ, масових згвалтувань, шаб в Києві тувинці вибирали собі квартиру яку розгробувати і де поселитись. Який ще мир? Ніколи рузке не хотіло миру
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18.03.2024 13:20 Відповісти
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:
воюют пьют и воруют
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18.03.2024 13:29 Відповісти
раССєя вже знайшла свій шлях на куй..
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18.03.2024 13:20 Відповісти
Дякуємо, кеп!
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18.03.2024 13:21 Відповісти
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18.03.2024 13:21 Відповісти
А що там до виборів на неокупованих територіях,
окупованих зеленими?
Взагалі, будуть вибори?
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18.03.2024 13:24 Відповісти
як там вибори в на звільненому Гайвороні на Белгородщині?
звільненому від владіміра путіна
взагілі там все звільнено
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18.03.2024 13:32 Відповісти
панєслась кізда по кочках....Зараз заявами закидають про не визнання...
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18.03.2024 13:25 Відповісти
які розумні, пусті слова....................
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18.03.2024 13:37 Відповісти
Ну що захід, ***** та узкій нарід - це ж одне й теж, авжеж? Чи не вже його підтримка більше ніж на 80% вам так і не зніме рожеви окуляри?
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18.03.2024 13:44 Відповісти
Да ладно, серьезно? Одесса "исконно" русцкий город привет....
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18.03.2024 13:47 Відповісти
Москва исконно монгольский город , ведь ее засновал Тимур Менгу
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18.03.2024 14:46 Відповісти
«Кожні 4 години «касети на нас», «близько 20 ракет запущено»: такі панічні повідомлення русня розганяє у пабліках Бєлгорода під звуки чергової сирени
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18.03.2024 14:44 Відповісти
 
 