"Вибори" на окупованих територіях України свідчать про те, що РФ не шукає шляху до миру, - МЗС Британії

Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило проведення так званих "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Британії.

У відомстві зазначили, що проведення Росією псевдовиборів на окупованих територіях свідчить про відсутність наміру РФ "шукати шлях до миру".

"Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена у пошуку шляху до миру", - йдеться у повідомленні міністерства.

Також на "вибори" відреагував глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Він наголосив, що Росія відкрила виборчі дільниці також на тимчасово окупованих територіях України, і що голосування проходило "з обмеженим вибором" та без незалежних спостерігачів ОБСЄ.

"Не такий вигляд мають вільні та чесні вибори", - додав Кемерон.

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