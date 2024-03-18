"Вибори" на окупованих територіях України свідчать про те, що РФ не шукає шляху до миру, - МЗС Британії
Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило проведення так званих "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Британії.
У відомстві зазначили, що проведення Росією псевдовиборів на окупованих територіях свідчить про відсутність наміру РФ "шукати шлях до миру".
"Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена у пошуку шляху до миру", - йдеться у повідомленні міністерства.
Також на "вибори" відреагував глава МЗС Британії Девід Кемерон.
Він наголосив, що Росія відкрила виборчі дільниці також на тимчасово окупованих територіях України, і що голосування проходило "з обмеженим вибором" та без незалежних спостерігачів ОБСЄ.
"Не такий вигляд мають вільні та чесні вибори", - додав Кемерон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
воюют пьют и воруют
окупованих зеленими?
Взагалі, будуть вибори?
звільненому від владіміра путіна
взагілі там все звільнено