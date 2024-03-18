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"Вибори" в Росії були без вибору, - Бербок

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що так звані "президентські вибори" в Росії відбулися з порушенням міжнародного права.

Про це вона сказала перед початком зустрічі глав зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вибори" в Росії були виборами без вибору", - констатувала дипломатка. За її словами, те, як вони проходили, показує, що Путін порушує права не лише власного народу, але й Хартії ООН.

Німецька міністерка підкреслила, що проведення так званих виборів на частинах території України, Грузії, Молдови суперечить міжнародному праву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не визнає проведення і результати "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України, - МЗС

Вона звернула увагу, що людей буквально змушували голосувати, а до виборчих дільниць їх супроводжували солдати.

Водночас Бербок назвала вражаючим те, що чимало росіян цими вихідними дали чітко зрозуміти, що вони "не на одній лінії з цим російським президентом".

Глави МЗС ЄС запровадять на зустрічі санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального, нагадала вона.

"Водночас ми маємо все зробити, щоб захиститися від путінської Росії, а також непохитно продовжувати стояти на боці України, з 5 млрд євро, щоби вона могла боронити себе проти цієї російської агресії", - сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

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Вона піддала критиці тих, хто закликає до "замороження конфлікту" в Україні та запропонувала ознайомитися зі свіжою доповіддю ООН щодо злочинів російських солдатів, назвавши її "книгою жахів".

"Ті, хто прочитає цю доповідь, не стануть говорити про замороження конфлікту, адже це документ чітко показує, що замороження означає: що люди під щодня та щоночі змушені будуть жити під російським контролем, під російським насильством", - підкреслила Бербок.

Вона також запевнила, що партнери будуть допомагати, в тому числі зброєю, стільки, скільки Україна та сотні тисяч людей на окупованих територіях будуть цього потребувати.

Також читайте: "Вибори" президента РФ на окупованих територіях порушили суверенітет України, - Боррель

Автор: 

Анналена Бербок (457) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+3
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18.03.2024 13:15 Відповісти
+1
"...адін рєйх."
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18.03.2024 13:17 Відповісти
+1
Причому ця крівава помойка має право вето в ООН, і нема вашої стурбованості що це суперечит міжнародному праву.
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18.03.2024 13:25 Відповісти
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18.03.2024 13:15 Відповісти
"...адін рєйх."
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18.03.2024 13:17 Відповісти
а шольц продолжает валять шольца
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18.03.2024 13:19 Відповісти
Ще смішно буде, коли шольц подзвонить путі і привітає з переобранням.
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18.03.2024 13:38 Відповісти
А коли на росии вибори були?
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18.03.2024 13:22 Відповісти
Причому ця крівава помойка має право вето в ООН, і нема вашої стурбованості що це суперечит міжнародному праву.
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18.03.2024 13:25 Відповісти
Ця заява за своєю "геніальністю нагадує " попередження - не пий воду з унітазу.
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18.03.2024 13:27 Відповісти
не пей с калюжи - козльоночком станешь
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18.03.2024 13:43 Відповісти
В нас їх взагалі не буде. В нас війна буде. Навіть сенсу не бачу йти на голосування, все одно буде так, як бовдури хочуть.
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18.03.2024 14:03 Відповісти
Чи тупий народ чи боти ,як міністр МЗС Німечини вона все вірно сказала ,до речі Німечина зараз головний донор в фінансовій допомозі, оскільки трампісти заблокували допомогу США.
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18.03.2024 14:30 Відповісти
"Выборы" в России были без выбора, - Бербок - И что ? Сказала бы прямо Германия признает террориста ***** законным презиком рашки или нет ?
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18.03.2024 15:14 Відповісти
Влучно сказано.
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18.03.2024 16:08 Відповісти
 
 