"Вибори" в Росії були без вибору, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що так звані "президентські вибори" в Росії відбулися з порушенням міжнародного права.

Про це вона сказала перед початком зустрічі глав зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вибори" в Росії були виборами без вибору", - констатувала дипломатка. За її словами, те, як вони проходили, показує, що Путін порушує права не лише власного народу, але й Хартії ООН.

Німецька міністерка підкреслила, що проведення так званих виборів на частинах території України, Грузії, Молдови суперечить міжнародному праву.

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Вона звернула увагу, що людей буквально змушували голосувати, а до виборчих дільниць їх супроводжували солдати.

Водночас Бербок назвала вражаючим те, що чимало росіян цими вихідними дали чітко зрозуміти, що вони "не на одній лінії з цим російським президентом".

Глави МЗС ЄС запровадять на зустрічі санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального, нагадала вона.

"Водночас ми маємо все зробити, щоб захиститися від путінської Росії, а також непохитно продовжувати стояти на боці України, з 5 млрд євро, щоби вона могла боронити себе проти цієї російської агресії", - сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

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Вона піддала критиці тих, хто закликає до "замороження конфлікту" в Україні та запропонувала ознайомитися зі свіжою доповіддю ООН щодо злочинів російських солдатів, назвавши її "книгою жахів".

"Ті, хто прочитає цю доповідь, не стануть говорити про замороження конфлікту, адже це документ чітко показує, що замороження означає: що люди під щодня та щоночі змушені будуть жити під російським контролем, під російським насильством", - підкреслила Бербок.

Вона також запевнила, що партнери будуть допомагати, в тому числі зброєю, стільки, скільки Україна та сотні тисяч людей на окупованих територіях будуть цього потребувати.

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