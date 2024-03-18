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Новости
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"Выборы" в России были без выбора, - Бербок

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что так называемые "президентские выборы" в России состоялись с нарушением международного права.

Об этом она сказала перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выборы" в России были выборами без выбора", - констатировала дипломат. По ее словам, то, как они проходили, показывает, что Путин нарушает права не только собственного народа, но и Хартии ООН.

Немецкая министр подчеркнула, что проведение так называемых выборов на частях территории Украины, Грузии, Молдовы противоречит международному праву.

Она обратила внимание, что людей буквально заставляли голосовать, а в избирательные участки их сопровождали солдаты.

В то же время Бербок назвала поразительным то, что многие россияне в эти выходные дали четко понять, что они "не на одной линии с этим российским президентом".

Главы МИД ЕС введут на встречи санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, напомнила она.

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"В то же время мы должны все сделать, чтобы защититься от путинской России, а также продолжать стоять на стороне Украины, с 5 млрд евро, чтобы она могла защищать себя против этой российской агрессии", - сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Она подвергла критике тех, кто призывает к "заморозке конфликта" в Украине и предложила ознакомиться со свежим докладом ООН по преступлениям российских солдат, назвав его "книгой ужасов".

"Те, кто прочтет этот доклад, не станут говорить о заморозке конфликта, ведь этот документ четко показывает, что заморозка означает: что люди ежедневно и каждую ночь вынуждены будут жить под российским контролем, под российским насилием", - подчеркнула Бербок.

Она также заверила, что партнеры будут помогать, в том числе оружием, столько, сколько Украина и сотни тысяч людей на оккупированных территориях будут в этом нуждаться.

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Автор: 

Анналена Бербок (349) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+3
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18.03.2024 13:15 Ответить
+1
"...адін рєйх."
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18.03.2024 13:17 Ответить
+1
Причому ця крівава помойка має право вето в ООН, і нема вашої стурбованості що це суперечит міжнародному праву.
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18.03.2024 13:25 Ответить
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18.03.2024 13:15 Ответить
"...адін рєйх."
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18.03.2024 13:17 Ответить
а шольц продолжает валять шольца
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18.03.2024 13:19 Ответить
Ще смішно буде, коли шольц подзвонить путі і привітає з переобранням.
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18.03.2024 13:38 Ответить
А коли на росии вибори були?
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18.03.2024 13:22 Ответить
Причому ця крівава помойка має право вето в ООН, і нема вашої стурбованості що це суперечит міжнародному праву.
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18.03.2024 13:25 Ответить
Ця заява за своєю "геніальністю нагадує " попередження - не пий воду з унітазу.
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18.03.2024 13:27 Ответить
не пей с калюжи - козльоночком станешь
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18.03.2024 13:43 Ответить
В нас їх взагалі не буде. В нас війна буде. Навіть сенсу не бачу йти на голосування, все одно буде так, як бовдури хочуть.
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18.03.2024 14:03 Ответить
Чи тупий народ чи боти ,як міністр МЗС Німечини вона все вірно сказала ,до речі Німечина зараз головний донор в фінансовій допомозі, оскільки трампісти заблокували допомогу США.
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18.03.2024 14:30 Ответить
"Выборы" в России были без выбора, - Бербок - И что ? Сказала бы прямо Германия признает террориста ***** законным презиком рашки или нет ?
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18.03.2024 15:14 Ответить
Влучно сказано.
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18.03.2024 16:08 Ответить
 
 