"Выборы" в России были без выбора, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что так называемые "президентские выборы" в России состоялись с нарушением международного права.

Об этом она сказала перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выборы" в России были выборами без выбора", - констатировала дипломат. По ее словам, то, как они проходили, показывает, что Путин нарушает права не только собственного народа, но и Хартии ООН.

Немецкая министр подчеркнула, что проведение так называемых выборов на частях территории Украины, Грузии, Молдовы противоречит международному праву.

Она обратила внимание, что людей буквально заставляли голосовать, а в избирательные участки их сопровождали солдаты.

В то же время Бербок назвала поразительным то, что многие россияне в эти выходные дали четко понять, что они "не на одной линии с этим российским президентом".

Главы МИД ЕС введут на встречи санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, напомнила она.

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"В то же время мы должны все сделать, чтобы защититься от путинской России, а также продолжать стоять на стороне Украины, с 5 млрд евро, чтобы она могла защищать себя против этой российской агрессии", - сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Она подвергла критике тех, кто призывает к "заморозке конфликта" в Украине и предложила ознакомиться со свежим докладом ООН по преступлениям российских солдат, назвав его "книгой ужасов".

"Те, кто прочтет этот доклад, не станут говорить о заморозке конфликта, ведь этот документ четко показывает, что заморозка означает: что люди ежедневно и каждую ночь вынуждены будут жить под российским контролем, под российским насилием", - подчеркнула Бербок.

Она также заверила, что партнеры будут помогать, в том числе оружием, столько, сколько Украина и сотни тысяч людей на оккупированных территориях будут в этом нуждаться.

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