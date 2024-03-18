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Войска РФ запустили ракету через Конотоп на Нежин, - Воздушные силы

ракета,крилата

Днем 18 марта войска РФ запустили ракету через Конотоп на Нежин Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в направлении Конотопа!", - говорится в сообщении.

"Ракета через Конотоп на Нежин", - впоследствии добавили Воздушные силы.

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетный удар по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры (обновлено)

Автор: 

Конотоп (127) Нежин (69) ракеты (3615) Сумская область (3325) Воздушные силы (2419)


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Цензорські німфи достали... Ніжин-Чернігівська область...
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18.03.2024 15:42 Ответить
Судячи з усього, збивати вже немає чим, залишилось тільки фіксувати, як те ОБСЄ.
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18.03.2024 15:43 Ответить
як це нічим? Ще залишились сталеві яйця найвеличнішого
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18.03.2024 16:55 Ответить
Все є. Вчора збили 2 шт...
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18.03.2024 15:48 Ответить
http://dancor.sumy.ua/users/ska-kun Сергій Скакун

http://dancor.sumy.ua/news/newsline/488549

Сьогодні 11:584659

У Попівці під Конотопом ракетним ударом пошкоджені будинки (фото)Вчора ввечері ворогом завдано ракетного удару по Попівській громаді.
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18.03.2024 16:03 Ответить
раніше при совєтах в попівці хоч дріжджі виробляли, а зараз там по чому стріляти?
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18.03.2024 16:56 Ответить
Войцеховський, як ти вважаєш: кацапи цілили по хатах у с.Попівка чи це збита ракета впала?
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18.03.2024 16:05 Ответить
У Бєлгороді (РФ) увечері 18 березня зафіксовано атаку безпілотниками, https://t.me/vvgladkov/5827 заявив 18 березня в Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков.

За твердженням губернатора, над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО, нібито збивши вісім повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією Гладкова, постраждалих немає.

"У Бєлгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль", - написав він
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19.03.2024 08:23 Ответить
 
 