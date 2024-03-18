Войска РФ запустили ракету через Конотоп на Нежин, - Воздушные силы
Днем 18 марта войска РФ запустили ракету через Конотоп на Нежин Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета в направлении Конотопа!", - говорится в сообщении.
"Ракета через Конотоп на Нежин", - впоследствии добавили Воздушные силы.
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