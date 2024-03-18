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Новини
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Війська РФ запустили ракету через Конотоп на Ніжин, - Повітряні сили

ракета,крилата

Вдень 18 березня війська РФ запустили ракету через Конотоп на Ніжин Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Конотопу!", - йдеться у повідомленні.

"Ракета через Конотоп на Ніжин", - згодом додали Повітряні сили.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Конотопу: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (оновлено)

Автор: 

Конотоп (114) Ніжин (60) ракети (4068) Сумська область (3871) Повітряні сили (2754)


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Цензорські німфи достали... Ніжин-Чернігівська область...
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18.03.2024 15:42 Відповісти
Судячи з усього, збивати вже немає чим, залишилось тільки фіксувати, як те ОБСЄ.
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18.03.2024 15:43 Відповісти
як це нічим? Ще залишились сталеві яйця найвеличнішого
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18.03.2024 16:55 Відповісти
Все є. Вчора збили 2 шт...
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18.03.2024 15:48 Відповісти
http://dancor.sumy.ua/users/ska-kun Сергій Скакун

http://dancor.sumy.ua/news/newsline/488549

Сьогодні 11:584659

У Попівці під Конотопом ракетним ударом пошкоджені будинки (фото)Вчора ввечері ворогом завдано ракетного удару по Попівській громаді.
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18.03.2024 16:03 Відповісти
раніше при совєтах в попівці хоч дріжджі виробляли, а зараз там по чому стріляти?
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18.03.2024 16:56 Відповісти
Войцеховський, як ти вважаєш: кацапи цілили по хатах у с.Попівка чи це збита ракета впала?
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18.03.2024 16:05 Відповісти
У Бєлгороді (РФ) увечері 18 березня зафіксовано атаку безпілотниками, https://t.me/vvgladkov/5827 заявив 18 березня в Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков.

За твердженням губернатора, над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО, нібито збивши вісім повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією Гладкова, постраждалих немає.

"У Бєлгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль", - написав він
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19.03.2024 08:23 Відповісти
 
 