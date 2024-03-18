Війська РФ запустили ракету через Конотоп на Ніжин, - Повітряні сили
Вдень 18 березня війська РФ запустили ракету через Конотоп на Ніжин Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в напрямку Конотопу!", - йдеться у повідомленні.
"Ракета через Конотоп на Ніжин", - згодом додали Повітряні сили.
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Сьогодні 11:584659
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