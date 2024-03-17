Окупанти завдали ракетного удару по Конотопу: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (оновлено)

Ввечері 17 березня російські окупанти двічі вдарили по цивільній інфраструктурі міста Конотоп Сумської області.

Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Два прильоти! Інфраструктура!" - йдеться у повідомленні.

Ввечері 15 березня рашисти вже били по Конотопу. Тоді вони влучили в об'єкт інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення (оновлено)

"Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 17 березня, внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - повідомили пізніше в Сумській ОВА.