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Окупанти завдали ракетного удару по Конотопу: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (оновлено)

сумщина,конотоп

Ввечері 17 березня російські окупанти двічі вдарили по цивільній інфраструктурі міста Конотоп Сумської області.

Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Два прильоти! Інфраструктура!" - йдеться у повідомленні.

Ввечері 15 березня рашисти вже били по Конотопу. Тоді вони влучили в об'єкт інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення (оновлено)

"Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 17 березня, внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - повідомили пізніше в Сумській ОВА.

Автор: 

Конотоп (114) обстріл (29128) Сумська область (3871)


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Топ коментарі
+10
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17.03.2024 20:52 Відповісти
+9
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17.03.2024 21:13 Відповісти
+7
Воєнний злочинець прутін, з оточенням, прямують до камер у ГААЗІ!
Кари, московітам, страшної кари!
Слава Україні!
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17.03.2024 20:55 Відповісти
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17.03.2024 20:52 Відповісти
И Господь воздаёт! Сегодня прилёты дронов по московскому международному аэропорту Домодедово:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bgyho4/moscow_domodedovo_international_airport_was_hit/
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17.03.2024 21:20 Відповісти
Боже Святий, спаси та збережи! 🙏🙏🙏
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17.03.2024 20:54 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, з оточенням, прямують до камер у ГААЗІ!
Кари, московітам, страшної кари!
Слава Україні!
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17.03.2024 20:55 Відповісти
Краще б до газової камери, а не до камери у Гаазі.
В США ще 5 штатів мають право їх застосовувати.

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17.03.2024 21:16 Відповісти
Ліпше б до газової камери.
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17.03.2024 22:03 Відповісти
Дої-ся до Конотопу, тварі.
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17.03.2024 21:01 Відповісти
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17.03.2024 21:13 Відповісти
тому зелене гів*о звільнило Ігната....
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17.03.2024 21:23 Відповісти
а ще він заблокував бездумну
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17.03.2024 21:33 Відповісти
Не тільки до Конотопу, вони б'ють, з якимось відрізками, по всій Україні. А українці сидять у своїх квартирах та будинках і чекають і дуже сподіваються, що по них не попаде.Бо не в кожного є куди ховатися. Ще один надійний захист - молитися Богу.
Сьогодні посеред дня, коли в місті тисячі громдян і в основному жінки з дітьми, бо блиснуло сонечко, вийшли на вулиці в місті Миколаєві- кацап вдарив двома ракетами "Іскандер". День назад вдарив посеред дня по Одесі. Постійно під обстрілами Херсон, Нікополь, Харків, Сумська область. А вечором у своєму відосі Гундос виразить свою стурбованість і пообіцяє помситися. Ось так і живемо.
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17.03.2024 21:15 Відповісти
Вже помстився. Зняв Залужного.
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17.03.2024 21:16 Відповісти
І не тільки Залужного, а весь склад Генерального штабу та направлень. Десь до 10 генералів. І відрзу після їх звільнення ми втртили Авдіївку і ворог рухається в цьому напрямку далі, ми втратили Хаймарс і дві установки дорогезних і ніде не продаваємих Патріотів, три гелікоптери, літак і багато чого, про що пізніше напишуть.
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17.03.2024 21:21 Відповісти
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17.03.2024 22:22 Відповісти
почастішали випадки обстрілів прикордонних сіл міст та містечок
безбожні обстріли великих міст
атаки орків не припиняються
весь світ як Конституція України, на паузі
це може перевернути хід війни бо ***** має 300к снарядів щомісяця+північна корея
нам можуть надати лиш 80к на місяць
у нас можуть скінчитися ракети ппо а у ***** вони не закінчуються
***** поставило економіку на воєнні рейуи,
а наші заточили всі сили на другому терміні президенства, або як в рф та білорусі, пожиттєво.
після заміни воєнного керівництва втрачено хаймарс петріоти та гелікоптери
а головне, екіпажі, які дорожчі всього разом взятого.
в законі про мобілізацію відмазані всі хто потрібен нинішній владі
всі крім робочих та селян.
нас турляють до перемир"я, до перемовин з *****м, до заморозки війни чи до здачі України????
може це чергова зрада???
я нічого не плутаю??? мені нічого не здається???чи це глюк????
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17.03.2024 21:15 Відповісти
другий ворог після пуйла, це зе. Чи навпаки
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17.03.2024 21:26 Відповісти
Dіd БАНзай
@DidBanzai
·
4 год
Вже роями літає авіація біля кордонів Сумщіни, ******* бомбами( навіть не УМПК, тобто залітають на нашу територію) прикордонні села вже стерли на попіл, ******* КАБами вже по Сумам. А де ППО? "Нє відалі єво". Як каже гундосий торчок із *********** сирком-ми стали міцніше))).
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17.03.2024 21:52 Відповісти
В Конча -Заспе ПВО, там оно закончится в последнюю очередь.
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18.03.2024 00:34 Відповісти
Де ''конотопські відьми'', чому на мордор прокляття не насилають?
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17.03.2024 21:53 Відповісти
Ще й як надсилають. Їх прокляття страшенна штука. Дождуться. Треба почекати
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17.03.2024 22:11 Відповісти
 
 