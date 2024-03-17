Окупанти завдали ракетного удару по Конотопу: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (оновлено)
Ввечері 17 березня російські окупанти двічі вдарили по цивільній інфраструктурі міста Конотоп Сумської області.
Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Два прильоти! Інфраструктура!" - йдеться у повідомленні.
Ввечері 15 березня рашисти вже били по Конотопу. Тоді вони влучили в об'єкт інфраструктури.
"Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 17 березня, внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа.
Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - повідомили пізніше в Сумській ОВА.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2024 20:52 Відповісти Посилання
+9 Ksenia VB
показати весь коментар17.03.2024 21:13 Відповісти Посилання
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар17.03.2024 20:55 Відповісти Посилання
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bgyho4/moscow_domodedovo_international_airport_was_hit/
Кари, московітам, страшної кари!
Слава Україні!
В США ще 5 штатів мають право їх застосовувати.
Сьогодні посеред дня, коли в місті тисячі громдян і в основному жінки з дітьми, бо блиснуло сонечко, вийшли на вулиці в місті Миколаєві- кацап вдарив двома ракетами "Іскандер". День назад вдарив посеред дня по Одесі. Постійно під обстрілами Херсон, Нікополь, Харків, Сумська область. А вечором у своєму відосі Гундос виразить свою стурбованість і пообіцяє помситися. Ось так і живемо.
безбожні обстріли великих міст
атаки орків не припиняються
весь світ як Конституція України, на паузі
це може перевернути хід війни бо ***** має 300к снарядів щомісяця+північна корея
нам можуть надати лиш 80к на місяць
у нас можуть скінчитися ракети ппо а у ***** вони не закінчуються
***** поставило економіку на воєнні рейуи,
а наші заточили всі сили на другому терміні президенства, або як в рф та білорусі, пожиттєво.
після заміни воєнного керівництва втрачено хаймарс петріоти та гелікоптери
а головне, екіпажі, які дорожчі всього разом взятого.
в законі про мобілізацію відмазані всі хто потрібен нинішній владі
всі крім робочих та селян.
нас турляють до перемир"я, до перемовин з *****м, до заморозки війни чи до здачі України????
може це чергова зрада???
я нічого не плутаю??? мені нічого не здається???чи це глюк????
@DidBanzai
·
4 год
Вже роями літає авіація біля кордонів Сумщіни, ******* бомбами( навіть не УМПК, тобто залітають на нашу територію) прикордонні села вже стерли на попіл, ******* КАБами вже по Сумам. А де ППО? "Нє відалі єво". Як каже гундосий торчок із *********** сирком-ми стали міцніше))).