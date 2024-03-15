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Новини Війна
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Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопу

обстріл

Російські військові завдали ракетного удару по місту Конотоп на Сумщині. Поцілили в цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в Сумській ОВА.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються.

Також дивіться: У межах евакуації із 22 населених пунктів Сумщини виїхали всі мешканці. ФОТОрепортаж

Автор: 

Конотоп (114) крилаті ракети (1080) обстріл (29052) Сумська область (3839)


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Топ коментарі
+15
Бідолашна Сумщина. Потрібно виносити Білгород квартал за кварталом у відповідь на кожен обстріл Сумської чи Харківської області.
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15.03.2024 21:55
+8
Коли вже прилетить на Капотню та Кіріши? Це сумарно 30 мільйонів тон переробки нафти на рік.
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15.03.2024 21:59
+7
Поки ми не відповідатимемо по території параші це триватиме вічно!
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15.03.2024 21:58
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Бідолашна Сумщина. Потрібно виносити Білгород квартал за кварталом у відповідь на кожен обстріл Сумської чи Харківської області.
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15.03.2024 21:55 Відповісти
Дякую за спiвчуття... Дуже стало страшно-тривога за тривогою
i не знаеш куди та коли прилетить... 😥
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15.03.2024 22:36 Відповісти
Особливо страшно коли балістика чи каб. Мопед хоч почути можно.
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15.03.2024 22:40 Відповісти
Так... 😥
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16.03.2024 00:02 Відповісти
Поки ми не відповідатимемо по території параші це триватиме вічно!
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15.03.2024 21:58 Відповісти
Вже довбуть росіян досить активно в міру можливостей. Якби було б стільки ракет і снарядів як в росіян, думаю Білгород, Курськ і всі населені пункти, що поряд з кордоном України вже б спіткала б доля Маріуполя.
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15.03.2024 22:05 Відповісти
Для ударів по територіям потрібні мільони застарілих неточних ***********.
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15.03.2024 22:55 Відповісти
Коли вже прилетить на Капотню та Кіріши? Це сумарно 30 мільйонів тон переробки нафти на рік.
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15.03.2024 21:59 Відповісти
підказую: https://www.google.com/maps/place/59%C2%B029 ось точні координати однієї із установок ЕЛОУ-АВТ-6 на КІНЕФі, потужністю 6 мільйонів тон на рік.
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15.03.2024 22:28 Відповісти
установка первинної переробки нафти. Включає процеси електрознесолювання (ЕЛОУ) нафти, атмосферної перегонки (АТ), вакуумної перегонки (ВТ) та вторинної перегонки та стабілізації бензину. Проектна потужність за сировиною - 6 мільйонів тонн на рік. Продукти, що одержуються: паливний газ, зріджений газ, прямогінні бензинові фракції, фракція прямогонного дизельного палива, вакуумний газойль і гудрон.
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15.03.2024 22:34 Відповісти
Мою Батьківщину бомбять підори...
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15.03.2024 22:08 Відповісти
І мою.
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15.03.2024 22:34 Відповісти
Дикуни кацапські звіріють , бо розуміють ,
що їм в Україні нічого не світить 🙁
Здохніть кремлівські падлюки 😡
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15.03.2024 22:08 Відповісти
Нічого нового. Вони століттями себе так поводили, як тварини. Ні, гірше тварин. Це навіть їх історики визнають зараз.
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15.03.2024 22:10 Відповісти
ну так не здохнуть а надо по рылу
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15.03.2024 22:52 Відповісти
а в сочи тёмные ночи?
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15.03.2024 22:51 Відповісти
Термінали нафтові, цки, досі не палають?
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15.03.2024 23:22 Відповісти
Кацапи від України вигрібли одного разу під Конотопом навіки, тепер мстяться, згадуючи своє собачє приниження перед усім світом.
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15.03.2024 23:28 Відповісти
Два рази. 25.02.2022 їм 58-ма добре наваляла.
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16.03.2024 08:00 Відповісти
Це явно по 58-ій хотіли. Хоча москалі і по мирних цілях криють не цілячись. Горіти їм всім у пеклі зі своєю країною моксель
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16.03.2024 01:15 Відповісти
 
 