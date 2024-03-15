Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопу
Російські військові завдали ракетного удару по місту Конотоп на Сумщині. Поцілили в цивільну інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в Сумській ОВА.
"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп", - ідеться в повідомленні.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються.
Топ коментарі
+15 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар15.03.2024 21:55 Посилання
+8 Urs
показати весь коментар15.03.2024 21:59 Посилання
+7 Бандерівець
показати весь коментар15.03.2024 21:58 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
i не знаеш куди та коли прилетить... 😥
що їм в Україні нічого не світить 🙁
Здохніть кремлівські падлюки 😡