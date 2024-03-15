Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопу

Російські військові завдали ракетного удару по місту Конотоп на Сумщині. Поцілили в цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в Сумській ОВА.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються.

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