Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Конотопа

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Попали в гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп", - говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются.

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