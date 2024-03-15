Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Конотопа
Российские военные нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Попали в гражданскую инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Сумской ОВА.
"Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп", - говорится в сообщении.
На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются.
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+15 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий15.03.2024 21:55 Ссылка
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+7 Бандерівець
показать весь комментарий15.03.2024 21:58 Ссылка
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i не знаеш куди та коли прилетить... 😥
що їм в Україні нічого не світить 🙁
Здохніть кремлівські падлюки 😡