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Новости Война
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Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Конотопа

обстріл

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Попали в гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп", - говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются.

Смотрите также: В рамках эвакуации из 22 населенных пунктов Сумщины выехали все жители. ФОТОрепортаж

Автор: 

Конотоп (127) крылатые ракеты (888) обстрел (27731) Сумская область (3282)


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Топ комментарии
+15
Бідолашна Сумщина. Потрібно виносити Білгород квартал за кварталом у відповідь на кожен обстріл Сумської чи Харківської області.
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15.03.2024 21:55
+8
Коли вже прилетить на Капотню та Кіріши? Це сумарно 30 мільйонів тон переробки нафти на рік.
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15.03.2024 21:59
+7
Поки ми не відповідатимемо по території параші це триватиме вічно!
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15.03.2024 21:58
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Бідолашна Сумщина. Потрібно виносити Білгород квартал за кварталом у відповідь на кожен обстріл Сумської чи Харківської області.
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15.03.2024 21:55 Ответить
Дякую за спiвчуття... Дуже стало страшно-тривога за тривогою
i не знаеш куди та коли прилетить... 😥
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15.03.2024 22:36 Ответить
Особливо страшно коли балістика чи каб. Мопед хоч почути можно.
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15.03.2024 22:40 Ответить
Так... 😥
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16.03.2024 00:02 Ответить
Поки ми не відповідатимемо по території параші це триватиме вічно!
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15.03.2024 21:58 Ответить
Вже довбуть росіян досить активно в міру можливостей. Якби було б стільки ракет і снарядів як в росіян, думаю Білгород, Курськ і всі населені пункти, що поряд з кордоном України вже б спіткала б доля Маріуполя.
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15.03.2024 22:05 Ответить
Для ударів по територіям потрібні мільони застарілих неточних ***********.
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15.03.2024 22:55 Ответить
Коли вже прилетить на Капотню та Кіріши? Це сумарно 30 мільйонів тон переробки нафти на рік.
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15.03.2024 21:59 Ответить
підказую: https://www.google.com/maps/place/59%C2%B029 ось точні координати однієї із установок ЕЛОУ-АВТ-6 на КІНЕФі, потужністю 6 мільйонів тон на рік.
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15.03.2024 22:28 Ответить
установка первинної переробки нафти. Включає процеси електрознесолювання (ЕЛОУ) нафти, атмосферної перегонки (АТ), вакуумної перегонки (ВТ) та вторинної перегонки та стабілізації бензину. Проектна потужність за сировиною - 6 мільйонів тонн на рік. Продукти, що одержуються: паливний газ, зріджений газ, прямогінні бензинові фракції, фракція прямогонного дизельного палива, вакуумний газойль і гудрон.
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15.03.2024 22:34 Ответить
Мою Батьківщину бомбять підори...
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15.03.2024 22:08 Ответить
І мою.
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15.03.2024 22:34 Ответить
Дикуни кацапські звіріють , бо розуміють ,
що їм в Україні нічого не світить 🙁
Здохніть кремлівські падлюки 😡
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15.03.2024 22:08 Ответить
Нічого нового. Вони століттями себе так поводили, як тварини. Ні, гірше тварин. Це навіть їх історики визнають зараз.
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15.03.2024 22:10 Ответить
ну так не здохнуть а надо по рылу
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15.03.2024 22:52 Ответить
а в сочи тёмные ночи?
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15.03.2024 22:51 Ответить
Термінали нафтові, цки, досі не палають?
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15.03.2024 23:22 Ответить
Кацапи від України вигрібли одного разу під Конотопом навіки, тепер мстяться, згадуючи своє собачє приниження перед усім світом.
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15.03.2024 23:28 Ответить
Два рази. 25.02.2022 їм 58-ма добре наваляла.
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16.03.2024 08:00 Ответить
Це явно по 58-ій хотіли. Хоча москалі і по мирних цілях криють не цілячись. Горіти їм всім у пеклі зі своєю країною моксель
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16.03.2024 01:15 Ответить
 
 