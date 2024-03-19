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В Украине могут расширить круг переселенцев, получающих государственную помощь, - Минреинтеграции

переселенці

Кабинет Министров нарабатывает расширение перечня категорий ВПЛ, которые смогут получать госпомощь.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на следующие выплаты:

  • детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
  • тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

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Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен:

  • лиц предпенсионного возраста;
  • лиц с инвалидностью III группы;
  • людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
  • лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Автор: 

выплаты (659) переселенцы (531)


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Топ комментарии
+2
Правильно! В нас же дуже заможна країна. А нероб потрібно плодити
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19.03.2024 08:23 Ответить
+1
А може все таки робочі місця створювати? Мерседеси любимо. Працювати не дуже
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19.03.2024 09:03 Ответить
+1
Якісь напівміри. Щасливих переселенців прирівняти до ухилянтів! І полювати на них з собаками.
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19.03.2024 09:21 Ответить
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Правильно! В нас же дуже заможна країна. А нероб потрібно плодити
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19.03.2024 08:23 Ответить
Крылатые качели.
Только что сокращали получателей
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19.03.2024 09:30 Ответить
Бажаю тобі бути переселенцем..
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19.03.2024 20:19 Ответить
А може все таки робочі місця створювати? Мерседеси любимо. Працювати не дуже
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19.03.2024 09:03 Ответить
Якісь напівміри. Щасливих переселенців прирівняти до ухилянтів! І полювати на них з собаками.
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19.03.2024 09:21 Ответить
От і створили дигестивний тип населення. Так, мало хто живе розумом,- все емоціями. Але на розум через емоції. Які зараз емоції? √1: ТЦК зло, побий тцкашника! ✓2: влада краде. Іншого нема. Десь там фронт. Вкинуті емоції, це ж зрозуміло. Дуже розумно вкинуті емоції. Підтягнули б паски тоді, може було б інше. Ні, треба розкидатися дарованим.
Де: все для фронту? Де: а що ти зробив для перемоги? Де ті діти, що здають свої золоті медалі?
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19.03.2024 09:59 Ответить
Ви вже здали свої золоті медалі?
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19.03.2024 10:31 Ответить
Ні. Це ваша ідея, вы і втілюйте її. Я роблю своє, те, що вважаю за потрібне.
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19.03.2024 10:40 Ответить
скільки українців - стільки ідей. І все різні
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19.03.2024 11:09 Ответить
Давайте разом. Давайте ще когось шукати бо наших двох золотих медалей - мало
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19.03.2024 10:38 Ответить
 
 