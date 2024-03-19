В Украине могут расширить круг переселенцев, получающих государственную помощь, - Минреинтеграции
Кабинет Министров нарабатывает расширение перечня категорий ВПЛ, которые смогут получать госпомощь.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.
В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на следующие выплаты:
- детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
- тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.
Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен:
- лиц предпенсионного возраста;
- лиц с инвалидностью III группы;
- людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
- лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
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Только что сокращали получателей
Де: все для фронту? Де: а що ти зробив для перемоги? Де ті діти, що здають свої золоті медалі?