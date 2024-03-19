В Украине могут расширить круг переселенцев, получающих государственную помощь, - Минреинтеграции

Кабинет Министров нарабатывает расширение перечня категорий ВПЛ, которые смогут получать госпомощь.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на следующие выплаты:

детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

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Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен: