В Україні можуть розширити коло переселенців, які отримують державну допомогу, - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів напрацьовує розширення переліку категорій ВПО, які зможуть отримувати держдопомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

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Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 гривень: