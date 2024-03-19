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Новини
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В Україні можуть розширити коло переселенців, які отримують державну допомогу, - Мінреінтеграції

переселенці

Кабінет Міністрів напрацьовує розширення переліку категорій ВПО, які зможуть отримувати держдопомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

  • дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;
  • тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

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Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 гривень:

  • осіб передпенсійного віку;
  • осіб з інвалідністю III групи;
  • людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;
  • осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Автор: 

виплати (1064) переселенці (986)


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Топ коментарі
+2
Правильно! В нас же дуже заможна країна. А нероб потрібно плодити
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19.03.2024 08:23 Відповісти
+1
А може все таки робочі місця створювати? Мерседеси любимо. Працювати не дуже
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19.03.2024 09:03 Відповісти
+1
Якісь напівміри. Щасливих переселенців прирівняти до ухилянтів! І полювати на них з собаками.
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19.03.2024 09:21 Відповісти
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Правильно! В нас же дуже заможна країна. А нероб потрібно плодити
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19.03.2024 08:23 Відповісти
Крылатые качели.
Только что сокращали получателей
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19.03.2024 09:30 Відповісти
Бажаю тобі бути переселенцем..
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19.03.2024 20:19 Відповісти
А може все таки робочі місця створювати? Мерседеси любимо. Працювати не дуже
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19.03.2024 09:03 Відповісти
Якісь напівміри. Щасливих переселенців прирівняти до ухилянтів! І полювати на них з собаками.
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19.03.2024 09:21 Відповісти
От і створили дигестивний тип населення. Так, мало хто живе розумом,- все емоціями. Але на розум через емоції. Які зараз емоції? √1: ТЦК зло, побий тцкашника! ✓2: влада краде. Іншого нема. Десь там фронт. Вкинуті емоції, це ж зрозуміло. Дуже розумно вкинуті емоції. Підтягнули б паски тоді, може було б інше. Ні, треба розкидатися дарованим.
Де: все для фронту? Де: а що ти зробив для перемоги? Де ті діти, що здають свої золоті медалі?
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19.03.2024 09:59 Відповісти
Ви вже здали свої золоті медалі?
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19.03.2024 10:31 Відповісти
Ні. Це ваша ідея, вы і втілюйте її. Я роблю своє, те, що вважаю за потрібне.
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19.03.2024 10:40 Відповісти
скільки українців - стільки ідей. І все різні
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19.03.2024 11:09 Відповісти
Давайте разом. Давайте ще когось шукати бо наших двох золотих медалей - мало
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19.03.2024 10:38 Відповісти
 
 