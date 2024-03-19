В Україні можуть розширити коло переселенців, які отримують державну допомогу, - Мінреінтеграції
Кабінет Міністрів напрацьовує розширення переліку категорій ВПО, які зможуть отримувати держдопомогу.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:
- дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;
- тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.
Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 гривень:
- осіб передпенсійного віку;
- осіб з інвалідністю III групи;
- людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;
- осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Топ коментарі
+2 CryptoShorts
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+1 Viktor Ivanov #575076
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+1 Серая Лиса
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Де: все для фронту? Де: а що ти зробив для перемоги? Де ті діти, що здають свої золоті медалі?