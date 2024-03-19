Россия готовится активизировать мобилизацию на левобережье Херсонщины, - ОК "Південь"

В ближайшее время Россия активизирует мобилизацию на захваченном левом берегу Днепра.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На левом берегу Днепра будет активизирована мобилизация. Это предусматривают и главы местных администраций, и представители движения сопротивления. Оккупанты собирали данные на людей на протяжении всей предвыборной кампании и на протяжении проведения "выборов". Они собрали максимальный перечень лиц, в том числе мужского пола, которые подходят за возрастом и могут быть мобилизованы", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что сейчас также усилятся подворовые обходы, проверка населения и формирование новых отрядов территориальной обороны, из которых затем формируется передовой резерв.

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Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что во время псевдовыборов на ВОТ люди прислушивались к рекомендациям Украины и пытались избежать избирательных участков, но оккупанты не прекращали мощного давления с использованием вооруженных людей, которые делали подворовые обходы.

"Если люди не шли на избирательный участок, представители коллаборантов брали урны, ходили по домам и собирали голоса", - добавила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь".