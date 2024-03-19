Россия готовится активизировать мобилизацию на левобережье Херсонщины, - ОК "Південь"
В ближайшее время Россия активизирует мобилизацию на захваченном левом берегу Днепра.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На левом берегу Днепра будет активизирована мобилизация. Это предусматривают и главы местных администраций, и представители движения сопротивления. Оккупанты собирали данные на людей на протяжении всей предвыборной кампании и на протяжении проведения "выборов". Они собрали максимальный перечень лиц, в том числе мужского пола, которые подходят за возрастом и могут быть мобилизованы", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что сейчас также усилятся подворовые обходы, проверка населения и формирование новых отрядов территориальной обороны, из которых затем формируется передовой резерв.
Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что во время псевдовыборов на ВОТ люди прислушивались к рекомендациям Украины и пытались избежать избирательных участков, но оккупанты не прекращали мощного давления с использованием вооруженных людей, которые делали подворовые обходы.
"Если люди не шли на избирательный участок, представители коллаборантов брали урны, ходили по домам и собирали голоса", - добавила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь".
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все ж було вирішено ?
А не ти на землі лежав,
Не в твоєму домі щоб стогін,
А в його по мертвих стояв.
Так хотів він, його вина,
Нехай горить його дім, а не твій,
І нехай не твоя дружина,
А його хай буде вдовою.
Нехай сплачеться не твоя,
А його народила мати,
Не твоя, а його родина
Нехай чекатиме.
Та убий хоч одного!
То вбий же його швидше!
Скільки разів побачиш його,
Стільки разів його й убий!
на півночі можна в рази більше отримувати
до речі, найвищі зарплати зовсім не в Москві.
Пильнуймо Україну!
19.03.2024 755 доба війни
14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
який притомний українець, з окупований територій, піде воювати проти україни?
я ще можу зрозуміти данбасян, але херсонська та запоріжська області?
а, як що, вони це зроблять, то ніякого, полону!
на донбасі живуть (жили), українці та данбасянє.
Так переможемо!