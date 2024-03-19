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Россия готовится активизировать мобилизацию на левобережье Херсонщины, - ОК "Південь"

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В ближайшее время Россия активизирует мобилизацию на захваченном левом берегу Днепра.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На левом берегу Днепра будет активизирована мобилизация. Это предусматривают и главы местных администраций, и представители движения сопротивления. Оккупанты собирали данные на людей на протяжении всей предвыборной кампании и на протяжении проведения "выборов". Они собрали максимальный перечень лиц, в том числе мужского пола, которые подходят за возрастом и могут быть мобилизованы", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что сейчас также усилятся подворовые обходы, проверка населения и формирование новых отрядов территориальной обороны, из которых затем формируется передовой резерв.

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Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что во время псевдовыборов на ВОТ люди прислушивались к рекомендациям Украины и пытались избежать избирательных участков, но оккупанты не прекращали мощного давления с использованием вооруженных людей, которые делали подворовые обходы.

"Если люди не шли на избирательный участок, представители коллаборантов брали урны, ходили по домам и собирали голоса", - добавила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь".

Автор: 

армия РФ (19670) мобилизация (2812) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+10
Вони так чинять століттями і не тільки щодо українців.
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19.03.2024 10:06 Ответить
+5
а що Україна робить, щоб цього запобігти? чеше яйця законом про мобілізацію третій рік? заклада 17 лярдів в дороги замість зброї? уряд що зробив???
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19.03.2024 10:16 Ответить
+5
Слушал я тех кто добровольно остался на оккупированной территории. Их послушать интересно. Вроде взрослые люди а такой бред несут. Один мне рассказывал что в Бердянске охранник 800 баксов получает. И все такие радужные планы строят. Пытаться им доказать что рашке они нужны как мясо не стоит. Там просто никого нет дома.
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19.03.2024 10:21 Ответить
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Вони так чинять століттями і не тільки щодо українців.
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19.03.2024 10:06 Ответить
Навіть коли гдр була вони німців здається в Чехословаччину тодішню на придушення повстання слали.
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19.03.2024 10:09 Ответить
"німців здається в Чехословаччину тодішню на придушення повстання слали." Не здається. Я в той час служив біля кордону Чехословаччини(68-70роки). Хай щастить.
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19.03.2024 10:16 Ответить
Зачищають землі українські від українців
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19.03.2024 10:12 Ответить
Там много кто мог уехать но решил остаться и устроить хорошую жизнь себе. Планы строят на будущее и ждут когда же Украина капитулирует. Чтоб им жилось спокойно. И если их мобилизуют у них не Россия будет виновата. А Украина. Потому что не сдается.
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19.03.2024 10:23 Ответить
К сожалению, все пресловутые "73%" это потенциальные коллаборанты. Совки в их клинической форме. При наступлении закономерной развязки, утирая слёзы и сопли, восклицают: "А нас за что?", "Мы не этого хотели."; не понимая и не желая понять, что это и есть их плата за их же поступки. Увы, идиотизм не лечится, а идиоты мрут как мухи ...
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19.03.2024 14:43 Ответить
а що Україна робить, щоб цього запобігти? чеше яйця законом про мобілізацію третій рік? заклада 17 лярдів в дороги замість зброї? уряд що зробив???
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19.03.2024 10:16 Ответить
як що робить ??? зе-банда, так само як у 2019 році і до 24.02.2022 року, виконує оманські договорняки !!!



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19.03.2024 10:26 Ответить
Пазл не складається, якщо все було вирішено навіщо першими пішли надпотужні крилаті та балістичні ракети ?

все ж було вирішено ?
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19.03.2024 10:36 Ответить
усе сходиться !!! просто кацапи, як впринципі завжди, вирішили бути трохи хитрішими в кінці лютого 2014 року !!! зе-шобла, виконуючи "оманські " договорняки, готова була здати, в лютому-березіні 2022 року, під окупацію паРаші )(уйло 60-70% території України, ймовірно в кордонах окупованої червоним комуно-нацьким біонепотребом так званої усср на 01.09.1939 року, лиш би )(уйлро залишив цього "найвеличнішого зе-нелоха, **************" гауляйтером окупованої частини України !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії "тричі несудимого" єнакієвського завгара вітю ялинковича та свого кума метверчука !!!

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19.03.2024 10:40 Ответить
А що можна зробити невеличкій позаблоковій країні проти такого монстра ?
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19.03.2024 10:34 Ответить
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Не в твоєму домі щоб стогін,
А в його по мертвих стояв.
Так хотів він, його вина,
Нехай горить його дім, а не твій,
І нехай не твоя дружина,
А його хай буде вдовою.
Нехай сплачеться не твоя,
А його народила мати,
Не твоя, а його родина
Нехай чекатиме.
Та убий хоч одного!
То вбий же його швидше!
Скільки разів побачиш його,
Стільки разів його й убий!
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19.03.2024 10:17 Ответить
Слушал я тех кто добровольно остался на оккупированной территории. Их послушать интересно. Вроде взрослые люди а такой бред несут. Один мне рассказывал что в Бердянске охранник 800 баксов получает. И все такие радужные планы строят. Пытаться им доказать что рашке они нужны как мясо не стоит. Там просто никого нет дома.
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19.03.2024 10:21 Ответить
Всі мої знайомі хто залишився у Бердянську, пищать від щастя. Рублів там не жаліють кацапи, щедро поки насипають. Кацапня з ростову та краснодару на заробітки приїжджає. А на далі думати там мізків немає
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19.03.2024 10:29 Ответить
800 мало.
на півночі можна в рази більше отримувати
до речі, найвищі зарплати зовсім не в Москві.
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19.03.2024 10:38 Ответить
Та пусть подавятся єтими бабками.
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19.03.2024 10:43 Ответить
Таку долю, московіти готували УСІМ Українцям, але після параду за три дні…. Мертвечук з льовочкиними, можуть це підтвердити, бо самі не підуть на ФРОНТ!
Пильнуймо Україну!

19.‎03.‎2024 755 доба війни

14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
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19.03.2024 10:21 Ответить
Нехай ватнічкі в полон масово здаються. Інакше смерть.
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19.03.2024 10:31 Ответить
от поясніть мені, прошу!
який притомний українець, з окупований територій, піде воювати проти україни?
я ще можу зрозуміти данбасян, але херсонська та запоріжська області?
а, як що, вони це зроблять, то ніякого, полону!
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19.03.2024 10:32 Ответить
Немає ніяких донбасян, то все росіяни (етнічні) завезені на територію України для асимілювання корінного народу ...
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19.03.2024 10:38 Ответить
ну от!
на донбасі живуть (жили), українці та данбасянє.
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19.03.2024 10:43 Ответить
Все села в Донецкой области были (и есть) украинскими или греческими. 'Рабочие поселки' возле шахт и заводов уже другое дело, там в основном кацапня понаехавшая с раиси. Сам Донецк был раньше 50 на 50, сейчас конечно там в основном кацапы
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19.03.2024 13:57 Ответить
Украинцы не пойдут, а хахлы и маларосы, которых там как гамна в нужнике, аж побегут
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19.03.2024 13:53 Ответить
Зате Україна на расслабоні. Депутати не ходять на роботу щоб блокувати закон про мобілізацію, який ще й хочуть прийняти зовсім без відповідальності для ухилянтів. Чоловіки перевдягаються жінками, чи вчаться плавати в гірських річках. Зекоманда підписує нікчемні папірці про псевдогарантіії безпеки, а коли йому прямо пропонують ввести війська НАТО, відмовляється.
Так переможемо!
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19.03.2024 10:47 Ответить
Якщо ці мобілізовані йдуть воювати проти України, то це вороги і з ними все зрозуміло. Звичайно для росіян вони люди навіть не другого а третього сорту і швидко здохнуть у м,ясних штурмах. Туди їм і дорога.
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19.03.2024 10:48 Ответить
ухилянти це для вас розвиток подій не йдеш захищати свій дім будеш йти на фарш під кацапським прицілом
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19.03.2024 10:56 Ответить
Коли говорять про (лівий берег) постає питання. Наскільки я знаю лівий берег тягнеться від Херсонської до Чернігівської області.
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19.03.2024 11:14 Ответить
Теперь идиоты которые там остались пойдут в мясные штурмы.
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19.03.2024 12:09 Ответить
 
 