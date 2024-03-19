Росія готується активізувати мобілізацію на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"
Найближчим часом Росія активізує мобілізацію на захопленому лівому березі Дніпра.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На лівому березі Дніпра буде активізовано мобілізацію. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву. Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії і протягом проведення "виборів". Вони зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що зараз також посиляться подворові обходи, перевірка населення та формування нових загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової.
Крім того, Гуменюк підкреслила, що під час псевдовиборів на ТОТ люди дослухалися рекомендацій України й намагалися уникнути виборчих ділянок, але окупанти не припиняли потужного тиску з використанням озброєних людей, які робили подворові обходи.
"Якщо люди не йшли на виборчу ділянку представники колаборантів брали урни, ходили по домівках і збирали голоси", - додала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".
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все ж було вирішено ?
А не ти на землі лежав,
Не в твоєму домі щоб стогін,
А в його по мертвих стояв.
Так хотів він, його вина,
Нехай горить його дім, а не твій,
І нехай не твоя дружина,
А його хай буде вдовою.
Нехай сплачеться не твоя,
А його народила мати,
Не твоя, а його родина
Нехай чекатиме.
Та убий хоч одного!
То вбий же його швидше!
Скільки разів побачиш його,
Стільки разів його й убий!
на півночі можна в рази більше отримувати
до речі, найвищі зарплати зовсім не в Москві.
Пильнуймо Україну!
19.03.2024 755 доба війни
14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
який притомний українець, з окупований територій, піде воювати проти україни?
я ще можу зрозуміти данбасян, але херсонська та запоріжська області?
а, як що, вони це зроблять, то ніякого, полону!
на донбасі живуть (жили), українці та данбасянє.
Так переможемо!