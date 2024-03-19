Росія готується активізувати мобілізацію на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

Найближчим часом Росія активізує мобілізацію на захопленому лівому березі Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На лівому березі Дніпра буде активізовано мобілізацію. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву. Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії і протягом проведення "виборів". Вони зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз також посиляться подворові обходи, перевірка населення та формування нових загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової.

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Крім того, Гуменюк підкреслила, що під час псевдовиборів на ТОТ люди дослухалися рекомендацій України й намагалися уникнути виборчих ділянок, але окупанти не припиняли потужного тиску з використанням озброєних людей, які робили подворові обходи.

"Якщо люди не йшли на виборчу ділянку представники колаборантів брали урни, ходили по домівках і збирали голоси", - додала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".