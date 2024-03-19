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Новости
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Новым и.о. главкома ВМФ РФ назначен адмирал Моисеев. ФОТО

моїсеєв

Российский адмирал Александр Моисеев назначен исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА-Новости".

"Адмирал Моисеев был представлен как и.о. главкома ВМФ (РФ. - Ред.) на церемонии в Кронштадте", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не сообщается.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова отправили в отставку.

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Автор: 

отставка (3161) россия (96169) флот (816)


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Топ комментарии
+11
Цей кацапські корита в пустелю заведе
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19.03.2024 13:17 Ответить
+10
Російські матроси позаздрять мертвим!

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19.03.2024 13:29 Ответить
+7
На кожного адмірала знайдеться ракета,так що я б на його місці не радів
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19.03.2024 13:19 Ответить
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Цей кацапські корита в пустелю заведе
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19.03.2024 13:17 Ответить
На кожного адмірала знайдеться ракета,так що я б на його місці не радів
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19.03.2024 13:19 Ответить
НЕПТУН!!!
Триста тридцять трррррррр.........
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19.03.2024 14:04 Ответить
моісеев хотя бы служил
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19.03.2024 14:05 Ответить
Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей, воды как бы расступились перед ними.
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19.03.2024 13:21 Ответить
Це потенційний небіжчик.
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19.03.2024 13:28 Ответить
Злі язики брешуть, що Zeмародери копіюють своїх кумирів з рші та хочуть звільнити Неїжпапу(
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19.03.2024 13:28 Ответить
Російські матроси позаздрять мертвим!

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19.03.2024 13:29 Ответить
Моисеев поадмиралил матроса - новая веха в истории кацапского флота!
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19.03.2024 14:40 Ответить
Даже не запоминайте его погоняло и образину - это не надолго! 👌
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19.03.2024 14:50 Ответить
Цікаво, це чоловік Борі Моїсєєва чи його дружина?
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19.03.2024 15:05 Ответить
 
 