Новым и.о. главкома ВМФ РФ назначен адмирал Моисеев. ФОТО
Российский адмирал Александр Моисеев назначен исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА-Новости".
"Адмирал Моисеев был представлен как и.о. главкома ВМФ (РФ. - Ред.) на церемонии в Кронштадте", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока не сообщается.
Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова отправили в отставку.
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