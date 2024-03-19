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Новини
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Новим в.о. головкома ВМФ РФ призначено адмірала Моїсеєва. ФОТО

моїсеєв

Російський адмірал Олександр Моїсеєв призначений виконувачем обов’язків головкома ВМФ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Адмірал Моїсеєв був представлений як т.в.о. головкома ВМФ (РФ. - Ред.) на церемонії в Кронштадті", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не повідомляється.

Раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що головнокомандувача ВМФ РФ Миколу Євменова відправили у відставку.

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Автор: 

відставка (1471) росія (66060) флот (342)


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Топ коментарі
+11
Цей кацапські корита в пустелю заведе
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19.03.2024 13:17 Відповісти
+10
Російські матроси позаздрять мертвим!

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19.03.2024 13:29 Відповісти
+7
На кожного адмірала знайдеться ракета,так що я б на його місці не радів
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19.03.2024 13:19 Відповісти
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Цей кацапські корита в пустелю заведе
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19.03.2024 13:17 Відповісти
На кожного адмірала знайдеться ракета,так що я б на його місці не радів
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19.03.2024 13:19 Відповісти
НЕПТУН!!!
Триста тридцять трррррррр.........
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19.03.2024 14:04 Відповісти
моісеев хотя бы служил
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19.03.2024 14:05 Відповісти
Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей, воды как бы расступились перед ними.
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19.03.2024 13:21 Відповісти
Це потенційний небіжчик.
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19.03.2024 13:28 Відповісти
Злі язики брешуть, що Zeмародери копіюють своїх кумирів з рші та хочуть звільнити Неїжпапу(
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19.03.2024 13:28 Відповісти
Російські матроси позаздрять мертвим!

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19.03.2024 13:29 Відповісти
Моисеев поадмиралил матроса - новая веха в истории кацапского флота!
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19.03.2024 14:40 Відповісти
Даже не запоминайте его погоняло и образину - это не надолго! 👌
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19.03.2024 14:50 Відповісти
Цікаво, це чоловік Борі Моїсєєва чи його дружина?
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19.03.2024 15:05 Відповісти
 
 