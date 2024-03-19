Новим в.о. головкома ВМФ РФ призначено адмірала Моїсеєва. ФОТО

Російський адмірал Олександр Моїсеєв призначений виконувачем обов’язків головкома ВМФ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Адмірал Моїсеєв був представлений як т.в.о. головкома ВМФ (РФ. - Ред.) на церемонії в Кронштадті", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не повідомляється.

Раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що головнокомандувача ВМФ РФ Миколу Євменова відправили у відставку.

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