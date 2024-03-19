В бою за Украину погиб штурмовик 3 ОШБр Артем Жигадло

На фронте, под Авдеевкой, погиб штурмовик 3-й отдельной штурмовой бригады Артем "Ронин" Жигадло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военнослужащего 3-й отдельной штурмовой бригады Станислава Матвиева.

"Друг. Брат. Воин. Идеалист. Штурмовик. Сколько всего мы еще должны были сделать. Столько всего нами было спланировано. Я не верил, что с тобой что-то могло произойти.

Ты участвовал в обороне Киева, прошел вдоль и поперек сотни проклятых посадок в ходе запорожской кампании, а потом почти год бился в самых тяжелых условиях под Бахмутом. Теперь – Авдеевка. Казалось, что ты будешь способен выжить в самом яростном бою, чтобы потом с громким смехом за столиком в кафешке рассказывать, как вы накрошили п#дaрас#в и в который раз вышли победителями. А еще - будешь хвалиться собранными трофеями. Мы будем обсуждать, как развивать наш проект, а ты будешь генерировать шутку за шуткой, от которых мы будем надрывать животы", - поделился Матвиев.

"У меня нет слов, чтобы передать, что я почувствовал, когда мне написали, что ты погиб. Бригада потеряла одного из лучших воинов. Украина - одного из самых верных сыновей. Я - еще одного из немногих близких друзей, круг которых неустанно сужается и остается все меньше.

Тебя уже нет. Но нам осталось за что жить. За что воевать. И за кого воевать.

Ты навсегда останешься в моей памяти. И я никогда не дам тебе уйти в небытие. Ради нас, живущих. Ради тех, кто уже ушел. И ради тех, кто еще не родился.

Артем "Ронин" Жигадло. Всегда верный. Всегда в строю. Всегда в наших сердцах", – написал воин.

Станислав Матвеев призвал помочь семье и близким Артема. У него осталась мама и беременная невеста.

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