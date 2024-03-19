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Новости Война
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В бою за Украину погиб штурмовик 3 ОШБр Артем Жигадло

жигадло

На фронте, под Авдеевкой, погиб штурмовик 3-й отдельной штурмовой бригады Артем "Ронин" Жигадло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военнослужащего 3-й отдельной штурмовой бригады Станислава Матвиева.

"Друг. Брат. Воин. Идеалист. Штурмовик. Сколько всего мы еще должны были сделать. Столько всего нами было спланировано. Я не верил, что с тобой что-то могло произойти.

Ты участвовал в обороне Киева, прошел вдоль и поперек сотни проклятых посадок в ходе запорожской кампании, а потом почти год бился в самых тяжелых условиях под Бахмутом. Теперь – Авдеевка. Казалось, что ты будешь способен выжить в самом яростном бою, чтобы потом с громким смехом за столиком в кафешке рассказывать, как вы накрошили п#дaрас#в и в который раз вышли победителями. А еще - будешь хвалиться собранными трофеями. Мы будем обсуждать, как развивать наш проект, а ты будешь генерировать шутку за шуткой, от которых мы будем надрывать животы", - поделился Матвиев.

Штурмовик ІІІ окремої штурмової бригади Артем "Ронін" Жигадло.

"У меня нет слов, чтобы передать, что я почувствовал, когда мне написали, что ты погиб. Бригада потеряла одного из лучших воинов. Украина - одного из самых верных сыновей. Я - еще одного из немногих близких друзей, круг которых неустанно сужается и остается все меньше.

Тебя уже нет. Но нам осталось за что жить. За что воевать. И за кого воевать.

Ты навсегда останешься в моей памяти. И я никогда не дам тебе уйти в небытие. Ради нас, живущих. Ради тех, кто уже ушел. И ради тех, кто еще не родился.

Артем "Ронин" Жигадло. Всегда верный. Всегда в строю. Всегда в наших сердцах", – написал воин.

Станислав Матвеев призвал помочь семье и близким Артема. У него осталась мама и беременная невеста.

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Автор: 

потери (4430) ВСУ (6694) 3-я Отдельная штурмовая бригада (443)


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Топ комментарии
+42
Дуже сумно читати такі новини. Вічна пам'ять полеглим Українцям.
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19.03.2024 21:50 Ответить
+34
Вічна памʼять Роніну.
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19.03.2024 21:53 Ответить
+33
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19.03.2024 21:49 Ответить
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19.03.2024 21:49 Ответить
Дуже сумно читати такі новини. Вічна пам'ять полеглим Українцям.
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19.03.2024 21:50 Ответить
Вічна памʼять Роніну.
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19.03.2024 21:53 Ответить
Дякую, Друже за вірну службу нашій Країні!

Спочивай з миром!

Хай Українська земля буде тобі пухом!

А насправді - сльози з очей...
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19.03.2024 22:02 Ответить
Вічна пам'ять тобі Героє та Царство Небесне...
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19.03.2024 22:08 Ответить
Світла памʼять нашому Герою ...😪😪😪
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19.03.2024 22:32 Ответить
Translator

уклін тобі воїну до землі
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19.03.2024 22:48 Ответить
Vi4na Pam'yat i Slava Geroyu, Voinu 🙏🇺🇦💛💙
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19.03.2024 22:51 Ответить
Слава Герою...
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19.03.2024 23:11 Ответить
Низький уклін, Герою-Захиснику України! Пам'ятаймо!!
А приблуди95, усім на посадах та по норах у тилу, поховалися…
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19.03.2024 23:26 Ответить
Безмежна вдячність відважному Воїну за захист України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Щирі співчуття родині 💔
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19.03.2024 23:40 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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19.03.2024 23:48 Ответить
Світла памʼять Герою!
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20.03.2024 06:59 Ответить
Герою слава!..
RIP...
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20.03.2024 09:17 Ответить
 
 