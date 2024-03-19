У бою за Україну загинув штурмовик 3 ОШБр Артем Жигадло

На фронті, під Авдіївкою, загинув штурмовик ІІІ окремої штурмової бригади Артем "Ронін" Жигадло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на військовослужбовця ІІІ окремої штурмової бригади Станіслава Матвіїва.

"Друг. Брат. Воїн. Ідеаліст. Штурмовик. Скільки всього ми ще мали зробити. Стільки всього нами було сплановано. Я не вірив, що з тобою щось могло статися.

Ти брав участь в обороні Києва, пройшов вздовж і впоперек сотні проклятих посадок в ході запорізької кампанії, а потім - майже рік бився в найважчих умовах під Бахмутом. Тепер - Авдіївка. Здавалося, що ти будеш спроможним вижити у найлютішому бою, аби потім з голосним сміхом за столиком у кафешці розповідати, як ви накришили п#дaрас#в і в котрий раз вийшли переможцями. А ще - хвалитимешся зібраними трофеями. Ми обговорюватимемо, як розвивати наш проєкт, а ти генеруватимеш жарт за жартом, від яких ми обоє надриватимемо животи", - поділився Матвіїв.

"У мене немає слів, аби передати, що я відчув, коли мені написали, що ти загинув. Бригада втратила одного із кращих воїнів. Україна - одного із найвірніших синів. Я - ще одного із небагатьох близьких друзів, коло яких невпинно звужується і яких залишається все менше.

Тебе уже немає. Але нам залишилося за що жити. За що воювати. І за кого воювати.

Ти назавжди залишишся у моїй пам'яті. І я ніколи не дам тобі піти у небуття. Заради нас, тих, хто живий. Заради тих, хто уже пішов. І заради тих, хто іще не народився.

Артем "Ронін" Жигадло. Завжди вірний. Завжди в строю. Завжди в наших серцях", - написав воїн.

Станіслав Матвіїв закликав допомогти родині та близьким Артема. У нього залишилася мама та вагітна наречена.

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