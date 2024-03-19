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Новини Війна
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У бою за Україну загинув штурмовик 3 ОШБр Артем Жигадло

жигадло

На фронті, під Авдіївкою, загинув штурмовик ІІІ окремої штурмової бригади Артем "Ронін" Жигадло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на військовослужбовця ІІІ окремої штурмової бригади Станіслава Матвіїва.

"Друг. Брат. Воїн. Ідеаліст. Штурмовик. Скільки всього ми ще мали зробити. Стільки всього нами було сплановано. Я не вірив, що з тобою щось могло статися.

Ти брав участь в обороні Києва, пройшов вздовж і впоперек сотні проклятих посадок в ході запорізької кампанії, а потім - майже рік бився в найважчих умовах під Бахмутом. Тепер - Авдіївка. Здавалося, що ти будеш спроможним вижити у найлютішому бою, аби потім з голосним сміхом за столиком у кафешці розповідати, як ви накришили п#дaрас#в і в котрий раз вийшли переможцями. А ще - хвалитимешся зібраними трофеями. Ми обговорюватимемо, як розвивати наш проєкт, а ти генеруватимеш жарт за жартом, від яких ми обоє надриватимемо животи", - поділився Матвіїв.

Штурмовик ІІІ окремої штурмової бригади Артем "Ронін" Жигадло.

"У мене немає слів, аби передати, що я відчув, коли мені написали, що ти загинув. Бригада втратила одного із кращих воїнів. Україна - одного із найвірніших синів. Я - ще одного із небагатьох близьких друзів, коло яких невпинно звужується і яких залишається все менше.

Тебе уже немає. Але нам залишилося за що жити. За що воювати. І за кого воювати.

Ти назавжди залишишся у моїй пам'яті. І я ніколи не дам тобі піти у небуття. Заради нас, тих, хто живий. Заради тих, хто уже пішов. І заради тих, хто іще не народився.

Артем "Ронін" Жигадло. Завжди вірний. Завжди в строю. Завжди в наших серцях", - написав воїн.

Станіслав Матвіїв закликав допомогти родині та близьким Артема. У нього залишилася мама та вагітна наречена.

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Автор: 

втрати (4445) ЗСУ (7668) 3 Окрема штурмова бригада (456)


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Топ коментарі
+42
Дуже сумно читати такі новини. Вічна пам'ять полеглим Українцям.
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19.03.2024 21:50 Відповісти
+34
Вічна памʼять Роніну.
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19.03.2024 21:53 Відповісти
+33
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19.03.2024 21:49 Відповісти
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19.03.2024 21:49 Відповісти
Дуже сумно читати такі новини. Вічна пам'ять полеглим Українцям.
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19.03.2024 21:50 Відповісти
Вічна памʼять Роніну.
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19.03.2024 21:53 Відповісти
Дякую, Друже за вірну службу нашій Країні!

Спочивай з миром!

Хай Українська земля буде тобі пухом!

А насправді - сльози з очей...
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19.03.2024 22:02 Відповісти
Вічна пам'ять тобі Героє та Царство Небесне...
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19.03.2024 22:08 Відповісти
Світла памʼять нашому Герою ...😪😪😪
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19.03.2024 22:32 Відповісти
Translator

уклін тобі воїну до землі
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19.03.2024 22:48 Відповісти
Vi4na Pam'yat i Slava Geroyu, Voinu 🙏🇺🇦💛💙
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19.03.2024 22:51 Відповісти
Слава Герою...
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19.03.2024 23:11 Відповісти
Низький уклін, Герою-Захиснику України! Пам'ятаймо!!
А приблуди95, усім на посадах та по норах у тилу, поховалися…
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19.03.2024 23:26 Відповісти
Безмежна вдячність відважному Воїну за захист України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Щирі співчуття родині 💔
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19.03.2024 23:40 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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19.03.2024 23:48 Відповісти
Світла памʼять Герою!
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20.03.2024 06:59 Відповісти
Герою слава!..
RIP...
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20.03.2024 09:17 Відповісти
 
 