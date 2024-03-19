Россия не должна выиграть войну, - премьер Швеции Андерссон
Страны Запада после оккупации Россией Крыма выступили в поддержку Украины, но сегодня очевидно, что этого было недостаточно, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
После российского полномасштабного вторжения в Украину два года назад Швеция вместе с ЕС, США и другими партнерами поддерживала Украину экономически, в военной и гуманитарной сферах. Эта поддержка должна продолжаться, и мы должны повысить сплоченность в Европе, чтобы противостоять России.
Так же, как российская аннексия Крымского полуострова была лишь одним шагом в реализации властных амбиций Путина, мы знаем, что Россия не остановится в Украине. Мы не позволим Путину опустить новый железный занавес в Европе, это имеет решающее значение для безопасности Швеции и шведских граждан. Россия не должна выиграть войну", – подчеркнула глава правительства Швеции.
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Історію Європи, треба знати!
Повномасштабний напад росіян змінив життя не лише всіх українців, але й Швеції, країна обрала курс на повну інтеграцію з Північноатлантичним альянсом.
1. Украина победит (не даст кацапам осуществить планы) даже если останется одна область.
2. Кацапу еще проще. Он победит завтра, когда денафицирует (что это такое? знает только он) Украину