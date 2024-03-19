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Новости Война
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Россия не должна выиграть войну, - премьер Швеции Андерссон

андерссон

Страны Запада после оккупации Россией Крыма выступили в поддержку Украины, но сегодня очевидно, что этого было недостаточно, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

После российского полномасштабного вторжения в Украину два года назад Швеция вместе с ЕС, США и другими партнерами поддерживала Украину экономически, в военной и гуманитарной сферах. Эта поддержка должна продолжаться, и мы должны повысить сплоченность в Европе, чтобы противостоять России.

Так же, как российская аннексия Крымского полуострова была лишь одним шагом в реализации властных амбиций Путина, мы знаем, что Россия не остановится в Украине. Мы не позволим Путину опустить новый железный занавес в Европе, это имеет решающее значение для безопасности Швеции и шведских граждан. Россия не должна выиграть войну", – подчеркнула глава правительства Швеции.

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Автор: 

Швеция (1014)


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Топ комментарии
+6
Може хватить вже цей сикливий популізм ганяти?Може пора казати,що росія повинна програти війну?Коли ж до вас дійде,що сикливість кремлівського педофіла тільки стимулює і наближає Європу до 3-ої Світової?
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19.03.2024 23:27 Ответить
+4
Не перемога України-це війна у всій Європі,і вже в цьому році гібридно ху@ло почне Європу шатати терактами.Раби в неділю присягу дали,схематозна,ФСБшна "опозиція",яку Європа люб'язно пригріла,забеспечила явку і картинку для телевізора, під посольствами-тепер готуйтесь до терактів.Ті ж самі лаптиногі,які стояли в чергах,вже скоро будуть організовувати підриви і працювати навідниками.
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19.03.2024 23:58 Ответить
+3
Жоден козел/коза не скаже, що Україна повинна перемогти, натомість така маячня, як: "Росія не повинна виграти війну"
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20.03.2024 01:09 Ответить
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Бувший премєр, попєрєднік
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19.03.2024 23:10 Ответить
10 лет войны (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=26061
Історію Європи, треба знати!
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19.03.2024 23:12 Ответить
А кому вона заявила? В телеграм каналі для подружок?
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19.03.2024 23:14 Ответить
А Україна?
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19.03.2024 23:17 Ответить
Нам Республика Косово дает два пакета помощи,мы ***** признаем Республику Косово, сколько нам 3,14-дары "братушки" помогли,твари балканские кацапы?
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19.03.2024 23:22 Ответить
Може хватить вже цей сикливий популізм ганяти?Може пора казати,що росія повинна програти війну?Коли ж до вас дійде,що сикливість кремлівського педофіла тільки стимулює і наближає Європу до 3-ої Світової?
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19.03.2024 23:27 Ответить
Вони кажуть так, як воно є насправді. Не потрібна їм перемога України.
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19.03.2024 23:32 Ответить
Не перемога України-це війна у всій Європі,і вже в цьому році гібридно ху@ло почне Європу шатати терактами.Раби в неділю присягу дали,схематозна,ФСБшна "опозиція",яку Європа люб'язно пригріла,забеспечила явку і картинку для телевізора, під посольствами-тепер готуйтесь до терактів.Ті ж самі лаптиногі,які стояли в чергах,вже скоро будуть організовувати підриви і працювати навідниками.
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19.03.2024 23:58 Ответить
І, тим не менше, Європа і США панічно бояться поразки рашки і перемоги України. Залякав їх куйло ядрьоною бімбою.
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20.03.2024 00:02 Ответить
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19.03.2024 23:32 Ответить
Ммм... А хіба прем'єр Швеції не Ульф Крістерссон?
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19.03.2024 23:34 Ответить
Aa, så vitt jag vet.. Kanske jag borde kolla svenska nyheterna ifall jag missat nåt...
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21.03.2024 09:34 Ответить
З 1814 року по 2022 рік політика шведської держави була заснована на дотримуванні строгого нейтралітету і небажанні приєднання до будь-яких військових блоків чи союзів. Kолись грізні вікінги, які плавали по всій Європі в пошуках бійок, стати мирною нацією.

Повномасштабний напад росіян змінив життя не лише всіх українців, але й Швеції, країна обрала курс на повну інтеграцію з Північноатлантичним альянсом.
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19.03.2024 23:38 Ответить
Жоден козел/коза не скаже, що Україна повинна перемогти, натомість така маячня, як: "Росія не повинна виграти війну"
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20.03.2024 01:09 Ответить
Ти дурень? Що, вони об'являть вiну парашi, яка завтра ****** по ним балистикой, iскандерами на законних пiдставах?
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20.03.2024 01:51 Ответить
у нас два варианта - или Украина победит или росия проиграет
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20.03.2024 06:05 Ответить
Не только орел и решка. Бывает что монета зависает в воздухе. Всё только теоретически
1. Украина победит (не даст кацапам осуществить планы) даже если останется одна область.
2. Кацапу еще проще. Он победит завтра, когда денафицирует (что это такое? знает только он) Украину
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20.03.2024 06:37 Ответить
а кто сказал что она должна ?
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20.03.2024 06:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/20/7447273/ ВИДЕО В российском Энгельсе прогремели взрывы - соцсети
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20.03.2024 06:46 Ответить
4 взрыва на аэродроме
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20.03.2024 06:52 Ответить
УКРАИНА должна выиграть войну! Вот так должны говорить. Все будет УКРАИНА!
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20.03.2024 14:57 Ответить
 
 