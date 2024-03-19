Россия не должна выиграть войну, - премьер Швеции Андерссон

Страны Запада после оккупации Россией Крыма выступили в поддержку Украины, но сегодня очевидно, что этого было недостаточно, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

После российского полномасштабного вторжения в Украину два года назад Швеция вместе с ЕС, США и другими партнерами поддерживала Украину экономически, в военной и гуманитарной сферах. Эта поддержка должна продолжаться, и мы должны повысить сплоченность в Европе, чтобы противостоять России.

Так же, как российская аннексия Крымского полуострова была лишь одним шагом в реализации властных амбиций Путина, мы знаем, что Россия не остановится в Украине. Мы не позволим Путину опустить новый железный занавес в Европе, это имеет решающее значение для безопасности Швеции и шведских граждан. Россия не должна выиграть войну", – подчеркнула глава правительства Швеции.

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