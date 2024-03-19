Росія не повинна виграти війну, - прем’єр Швеції Андерссон

Країни Заходу після окупації Росією Криму виступили на підтримку України, але сьогодні очевидно, що цього було недостатньо, заявила прем’єр-міністр Швеції Маґдалена Андерссон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Після російського повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому Швеція разом з ЄС, США та іншими партнерами підтримувала Україну економічно, у військовій та гуманітарній сферах. Ця підтримка має тривати, і ми маємо підвищити згуртованість у Європі, щоб протистояти Росії.

Так само як російська анексія Кримського півострова була лише одним кроком у реалізації владних амбіцій Путіна, ми знаємо, що Росія не зупиниться в Україні. Ми не дозволимо Путіну опустити нову залізну завісу в Європі, це має вирішальне значення для безпеки Швеції та шведських громадян. Росія не повинна виграти війну", – наголосила голова уряду Швеції.

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