Росія не повинна виграти війну, - прем’єр Швеції Андерссон
Країни Заходу після окупації Росією Криму виступили на підтримку України, але сьогодні очевидно, що цього було недостатньо, заявила прем’єр-міністр Швеції Маґдалена Андерссон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Після російського повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому Швеція разом з ЄС, США та іншими партнерами підтримувала Україну економічно, у військовій та гуманітарній сферах. Ця підтримка має тривати, і ми маємо підвищити згуртованість у Європі, щоб протистояти Росії.
Так само як російська анексія Кримського півострова була лише одним кроком у реалізації владних амбіцій Путіна, ми знаємо, що Росія не зупиниться в Україні. Ми не дозволимо Путіну опустити нову залізну завісу в Європі, це має вирішальне значення для безпеки Швеції та шведських громадян. Росія не повинна виграти війну", – наголосила голова уряду Швеції.
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Історію Європи, треба знати!
Повномасштабний напад росіян змінив життя не лише всіх українців, але й Швеції, країна обрала курс на повну інтеграцію з Північноатлантичним альянсом.
1. Украина победит (не даст кацапам осуществить планы) даже если останется одна область.
2. Кацапу еще проще. Он победит завтра, когда денафицирует (что это такое? знает только он) Украину