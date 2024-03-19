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Новини Війна
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Росія не повинна виграти війну, - прем’єр Швеції Андерссон

андерссон

Країни Заходу після окупації Росією Криму виступили на підтримку України, але сьогодні очевидно, що цього було недостатньо, заявила прем’єр-міністр Швеції Маґдалена Андерссон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Після російського повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому Швеція разом з ЄС, США та іншими партнерами підтримувала Україну економічно, у військовій та гуманітарній сферах. Ця підтримка має тривати, і ми маємо підвищити згуртованість у Європі, щоб протистояти Росії.

Так само як російська анексія Кримського півострова була лише одним кроком у реалізації владних амбіцій Путіна, ми знаємо, що Росія не зупиниться в Україні. Ми не дозволимо Путіну опустити нову залізну завісу в Європі, це має вирішальне значення для безпеки Швеції та шведських громадян. Росія не повинна виграти війну", – наголосила голова уряду Швеції.

Також читайте: Швеція готує населення до війни з Росією: закликає запасатися консервами та медикаментами

Автор: 

Швеція (969)


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Топ коментарі
+6
Може хватить вже цей сикливий популізм ганяти?Може пора казати,що росія повинна програти війну?Коли ж до вас дійде,що сикливість кремлівського педофіла тільки стимулює і наближає Європу до 3-ої Світової?
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19.03.2024 23:27 Відповісти
+4
Не перемога України-це війна у всій Європі,і вже в цьому році гібридно ху@ло почне Європу шатати терактами.Раби в неділю присягу дали,схематозна,ФСБшна "опозиція",яку Європа люб'язно пригріла,забеспечила явку і картинку для телевізора, під посольствами-тепер готуйтесь до терактів.Ті ж самі лаптиногі,які стояли в чергах,вже скоро будуть організовувати підриви і працювати навідниками.
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19.03.2024 23:58 Відповісти
+3
Жоден козел/коза не скаже, що Україна повинна перемогти, натомість така маячня, як: "Росія не повинна виграти війну"
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20.03.2024 01:09 Відповісти
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Бувший премєр, попєрєднік
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19.03.2024 23:10 Відповісти
10 лет войны (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=26061
Історію Європи, треба знати!
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19.03.2024 23:12 Відповісти
А кому вона заявила? В телеграм каналі для подружок?
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19.03.2024 23:14 Відповісти
А Україна?
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19.03.2024 23:17 Відповісти
Нам Республика Косово дает два пакета помощи,мы ***** признаем Республику Косово, сколько нам 3,14-дары "братушки" помогли,твари балканские кацапы?
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19.03.2024 23:22 Відповісти
Може хватить вже цей сикливий популізм ганяти?Може пора казати,що росія повинна програти війну?Коли ж до вас дійде,що сикливість кремлівського педофіла тільки стимулює і наближає Європу до 3-ої Світової?
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19.03.2024 23:27 Відповісти
Вони кажуть так, як воно є насправді. Не потрібна їм перемога України.
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19.03.2024 23:32 Відповісти
Не перемога України-це війна у всій Європі,і вже в цьому році гібридно ху@ло почне Європу шатати терактами.Раби в неділю присягу дали,схематозна,ФСБшна "опозиція",яку Європа люб'язно пригріла,забеспечила явку і картинку для телевізора, під посольствами-тепер готуйтесь до терактів.Ті ж самі лаптиногі,які стояли в чергах,вже скоро будуть організовувати підриви і працювати навідниками.
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19.03.2024 23:58 Відповісти
І, тим не менше, Європа і США панічно бояться поразки рашки і перемоги України. Залякав їх куйло ядрьоною бімбою.
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20.03.2024 00:02 Відповісти
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19.03.2024 23:32 Відповісти
Ммм... А хіба прем'єр Швеції не Ульф Крістерссон?
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19.03.2024 23:34 Відповісти
Aa, så vitt jag vet.. Kanske jag borde kolla svenska nyheterna ifall jag missat nåt...
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21.03.2024 09:34 Відповісти
З 1814 року по 2022 рік політика шведської держави була заснована на дотримуванні строгого нейтралітету і небажанні приєднання до будь-яких військових блоків чи союзів. Kолись грізні вікінги, які плавали по всій Європі в пошуках бійок, стати мирною нацією.

Повномасштабний напад росіян змінив життя не лише всіх українців, але й Швеції, країна обрала курс на повну інтеграцію з Північноатлантичним альянсом.
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19.03.2024 23:38 Відповісти
Жоден козел/коза не скаже, що Україна повинна перемогти, натомість така маячня, як: "Росія не повинна виграти війну"
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20.03.2024 01:09 Відповісти
Ти дурень? Що, вони об'являть вiну парашi, яка завтра ****** по ним балистикой, iскандерами на законних пiдставах?
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20.03.2024 01:51 Відповісти
у нас два варианта - или Украина победит или росия проиграет
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20.03.2024 06:05 Відповісти
Не только орел и решка. Бывает что монета зависает в воздухе. Всё только теоретически
1. Украина победит (не даст кацапам осуществить планы) даже если останется одна область.
2. Кацапу еще проще. Он победит завтра, когда денафицирует (что это такое? знает только он) Украину
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20.03.2024 06:37 Відповісти
а кто сказал что она должна ?
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20.03.2024 06:03 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/20/7447273/ ВИДЕО В российском Энгельсе прогремели взрывы - соцсети
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20.03.2024 06:46 Відповісти
4 взрыва на аэродроме
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20.03.2024 06:52 Відповісти
УКРАИНА должна выиграть войну! Вот так должны говорить. Все будет УКРАИНА!
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20.03.2024 14:57 Відповісти
 
 