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Новости Помощь Украине
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Поддержка Украины является ключевой темой заседания Европейского совета, - Рютте

марк,рютте

Поддержка Украины станет ключевой темой заседания Европейского совета, которое началось сегодня в Брюсселе.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В течение следующих двух дней в Брюсселе на заседании Европейского совета есть что обсудить. Конечно, наша постоянная поддержка Украины является ключевой темой. Начинается Фонд помощи Украине – важный ресурс, когда речь идет об активизации наших усилий. К тому же фонд поможет увеличить оборонное производство ЕС. Это нам нужно не только для поддержки Украины, но и для обеспечения собственной безопасности. Потому сильное сдерживание – лучшая защита. Учитывая это, тема европейского оборонного сотрудничества также стоит на повестке дня", - отметил Рютте.

Напомним, 21 марта в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС. Среди приоритетных вопросов лидеры ЕС рассматривают наращивание военной помощи для Украины и немедленные меры по укреплению европейской обороны и безопасности.

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Автор: 

Евросоюз (17288) Рютте Марк (399)


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А ми пистим, пистим, пистим,пистим, пистим,пистим,пистим пистим і я пісжу. .
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21.03.2024 19:50 Ответить
А як з цим висловлюваням Салівана щодо влади в Україні" extremely corrupt little Ukrainian Putin"-"надзвичайно корумпований маленький український Путін"якою буде відповідь ЄС
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21.03.2024 19:52 Ответить
Планета Бла-бла-бла...
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21.03.2024 20:02 Ответить
 
 