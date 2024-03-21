Підтримка України є ключовою темою засідання Європейської ради, - Рютте

Підтримка України буде ключовою темою засідання Європейської ради, яке розпочалось сьогодні в Брюсселі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом наступних двох днів у Брюсселі на засіданні Європейської ради є що обговорити. Звичайно, наша постійна підтримка України є ключовою темою. Започатковується Фонд допомоги Україні – важливий ресурс, коли йдеться про активізацію наших зусиль. До того ж фонд допоможе збільшити оборонне виробництво ЄС. Це нам потрібно не лише для підтримки України, а й для забезпечення власної безпеки. Бо сильне стримування – найкращий захист. Зважаючи на це, тема європейського оборонного співробітництва також стоїть на порядку денному", - зазначив Рютте.

Нагадуємо, 21 березня у Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС. Серед пріоритетних питань лідери ЄС розглядають нарощування військової допомоги для України та негайні заходи зі зміцнення європейської оборони й безпеки.

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