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Новини Допомога Україні
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Підтримка України є ключовою темою засідання Європейської ради, - Рютте

марк,рютте

Підтримка України буде ключовою темою засідання Європейської ради, яке розпочалось сьогодні в Брюсселі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом наступних двох днів у Брюсселі на засіданні Європейської ради є що обговорити. Звичайно, наша постійна підтримка України є ключовою темою. Започатковується Фонд допомоги Україні – важливий ресурс, коли йдеться про активізацію наших зусиль. До того ж фонд допоможе збільшити оборонне виробництво ЄС. Це нам потрібно не лише для підтримки України, а й для забезпечення власної безпеки. Бо сильне стримування – найкращий захист. Зважаючи на це, тема європейського оборонного співробітництва також стоїть на порядку денному", - зазначив Рютте.

Нагадуємо, 21 березня у Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС. Серед пріоритетних питань лідери ЄС розглядають нарощування військової допомоги для України та негайні заходи зі зміцнення європейської оборони й безпеки.

Також читайте: Україні терміново потрібні боєприпаси. Звідки вони беруться - неважливо, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Автор: 

Євросоюз (13672) Рютте Марк (442)


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А ми пистим, пистим, пистим,пистим, пистим,пистим,пистим пистим і я пісжу. .
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21.03.2024 19:50 Відповісти
А як з цим висловлюваням Салівана щодо влади в Україні" extremely corrupt little Ukrainian Putin"-"надзвичайно корумпований маленький український Путін"якою буде відповідь ЄС
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21.03.2024 19:52 Відповісти
Планета Бла-бла-бла...
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21.03.2024 20:02 Відповісти
 
 