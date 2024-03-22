Враг обстрелял Ладыжин: отсутствует тепло, свет и вода

22 марта в результате ракетной атаки Ладыжин Винницкой области остался без тепла, света и воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Ладыжина Александр Коломиец.

"Сегодня утром мы снова вплотную почувствовали войну. Враг масштабно атаковал нашу страну. Есть попадание по критической инфраструктуре. Сейчас на время отключена электроэнергия, тепло - и водоснабжение", - написал Коломиец.

Он отметил, что в громаде круглосуточно будут работать пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом и согреться. В пунктах несокрушимости есть питьевая вода и горячий чай.

"Продолжается процесс перевода Ладыжинской городской больницы на альтернативный источник отопления", - добавил Коломиец.

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