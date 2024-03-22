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Враг обстрелял Ладыжин: отсутствует тепло, свет и вода

тец,ладижин

22 марта в результате ракетной атаки Ладыжин Винницкой области остался без тепла, света и воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Ладыжина Александр Коломиец.

"Сегодня утром мы снова вплотную почувствовали войну. Враг масштабно атаковал нашу страну. Есть попадание по критической инфраструктуре. Сейчас на время отключена электроэнергия, тепло - и водоснабжение", - написал Коломиец.

Он отметил, что в громаде круглосуточно будут работать пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом и согреться. В пунктах несокрушимости есть питьевая вода и горячий чай.

"Продолжается процесс перевода Ладыжинской городской больницы на альтернативный источник отопления", - добавил Коломиец.

Читайте также: На Виннитчине - попадание в объект инфраструктуры, враг ударил ракетами и "шахедами"

Автор: 

Винницкая область (1042) обстрел (27961)


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а кляті піндоси забороняють Україні атакувати московські болота
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22.03.2024 09:57 Ответить
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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22.03.2024 10:01 Ответить
зато вони експєрди офігені . все знають . Все.

Паріотичні ви наші.
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22.03.2024 10:13 Ответить
Да хватит уже этой "секретности"... И так понятно что били по Ладыжинской ТЕС
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22.03.2024 10:04 Ответить
яка там таємничість - фото на заставці...
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22.03.2024 10:10 Ответить
 
 