УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини
5 201 5

Ворог обстріляв Ладижин: відсутнє тепло, світло та вода

тец,ладижин

22 березня унаслідок ракетної атаки Ладижин Вінницької області залишився без тепла, світла і води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Ладижина Олександр Коломієць.

"Сьогодні вранці ми знову впритул відчули війну. Ворог масштабно атакував нашу країну. Є влучання по критичній інфраструктурі. Наразі на певний час відключена електроенергія, тепло - та водопостачання", - написав Коломієць.

Він зазначив, що у громаді цілодобово працюватимуть пункти незламності, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. В пунктах незламності є питна вода та гарячий чай.

"Триває процес переводу Ладижинської міської лікарні на альтернативне джерело опалення", - додав Коломієць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині - влучання в об’єкт інфраструктури, ворог вдарив ракетами та "шахедами"

Автор: 

Вінницька область (1025) обстріл (29234)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кляті піндоси забороняють Україні атакувати московські болота
показати весь коментар
22.03.2024 09:57 Відповісти
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
показати весь коментар
22.03.2024 10:01 Відповісти
зато вони експєрди офігені . все знають . Все.

Паріотичні ви наші.
показати весь коментар
22.03.2024 10:13 Відповісти
Да хватит уже этой "секретности"... И так понятно что били по Ладыжинской ТЕС
показати весь коментар
22.03.2024 10:04 Відповісти
яка там таємничість - фото на заставці...
показати весь коментар
22.03.2024 10:10 Відповісти
 
 