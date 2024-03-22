Ворог обстріляв Ладижин: відсутнє тепло, світло та вода

22 березня унаслідок ракетної атаки Ладижин Вінницької області залишився без тепла, світла і води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Ладижина Олександр Коломієць.

"Сьогодні вранці ми знову впритул відчули війну. Ворог масштабно атакував нашу країну. Є влучання по критичній інфраструктурі. Наразі на певний час відключена електроенергія, тепло - та водопостачання", - написав Коломієць.

Він зазначив, що у громаді цілодобово працюватимуть пункти незламності, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. В пунктах незламності є питна вода та гарячий чай.

"Триває процес переводу Ладижинської міської лікарні на альтернативне джерело опалення", - додав Коломієць.

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