Десять украинских пилотов завершили базовую программу обучения на F-16 в Великобритании
В Великобритании 10 украинских пилотов уже прошли базовый курс обучения полетов на истребителях F-16.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
"Десять пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку и в один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь эта группа перейдет к углубленной летной подготовке, предоставляемой французскими ВВС, прежде чем перейти к тренировкам на истребителях F-16.
"Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды и помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей", - говорится в сообщении.
В рамках подготовки пилоты обучались навыкам управления самолетом, полетам по приборам самолета, низкоуровневой навигации и пилотированию в составе расширенного строя под руководством опытных инструкторов ВВС Британии.
"Они также прошли подготовку по английскому языку, что поможет им в учебе и усилит оперативную совместимость с военно-воздушными силами НАТО, ведь английский язык является стандартизированным международным языком полетов", - добавили в пресс-службе британского правительства.
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Господи! Когда же уже это шапито в цирк свой вернется!
хоть новости ботва прочитайте.тут ты обосрался про шапито и цирк.
на Вироку-2019 прикольний 73%вий вумний нАріт їх же ж для цього обрав, щоб "слуги народу" таки ж "служили і захищали", а не тільки йєнгом по піаніні та лобі наївних-жлобів-кріпаків стукали
тусана на нашій території 👍🏼👍🏼👍🏼
а смисл ?
А покійному Матуляку було 55 років!!! Як же вони у кабіни у свої 61 та 55 залазили?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
А ще скільки таких , як вони літають..та своїми життями виправляють знищення авіації з часу результату вибору 73 відсотків дурноголових! Не так бистро хлопці навчаються? У 2019 році потрібно було питання задавати... а не зараз.