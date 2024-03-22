Десять украинских пилотов завершили базовую программу обучения на F-16 в Великобритании

В Великобритании 10 украинских пилотов уже прошли базовый курс обучения полетов на истребителях F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Десять пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку и в один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь эта группа перейдет к углубленной летной подготовке, предоставляемой французскими ВВС, прежде чем перейти к тренировкам на истребителях F-16.

"Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды и помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей", - говорится в сообщении.

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В рамках подготовки пилоты обучались навыкам управления самолетом, полетам по приборам самолета, низкоуровневой навигации и пилотированию в составе расширенного строя под руководством опытных инструкторов ВВС Британии.

"Они также прошли подготовку по английскому языку, что поможет им в учебе и усилит оперативную совместимость с военно-воздушными силами НАТО, ведь английский язык является стандартизированным международным языком полетов", - добавили в пресс-службе британского правительства.