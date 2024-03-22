Оккупанты утром нанесли удар по Змиевке на Херсонщине, погиб мужчина
Российские захватчики с утра 22 марта обстреляли Бериславский район Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка на Бериславщине.
Под обстрел попал 57-летний местный житель. К сожалению, мужчина получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.
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Radist
показать весь комментарий22.03.2024 15:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий22.03.2024 15:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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