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Оккупанты утром нанесли удар по Змиевке на Херсонщине, погиб мужчина

херсонщина

Российские захватчики с утра 22 марта обстреляли Бериславский район Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка на Бериславщине.

Под обстрел попал 57-летний местный житель. К сожалению, мужчина получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.

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обстрел (27941) Берислав (150) Херсонская область (4899)


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Швеція повинна надіслати війська.
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22.03.2024 15:05 Ответить
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22.03.2024 15:18 Ответить
 
 