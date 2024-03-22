Окупанти зранку завдали удару по Зміївці на Херсонщині, загинув чоловік
Російські загарбники зранку 22 березня обстріляли Бериславський район Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку російські окупанти завдали удару по селу Зміївка, що на Бериславщині.
Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. На жаль, чоловік отримав смертельні поранення", - йдеться в повідомленні.
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Radist
показати весь коментар22.03.2024 15:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар22.03.2024 15:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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