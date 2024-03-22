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Окупанти зранку завдали удару по Зміївці на Херсонщині, загинув чоловік

херсонщина

Російські загарбники зранку 22 березня обстріляли Бериславський район Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку російські окупанти завдали удару по селу Зміївка, що на Бериславщині.

Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. На жаль, чоловік отримав смертельні поранення", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (29234) Берислав (194) Херсонська область (5887)


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Швеція повинна надіслати війська.
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22.03.2024 15:05 Відповісти
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22.03.2024 15:18 Відповісти
 
 