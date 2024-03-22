Комитет ВР поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения, - Фриз

Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал предоставление отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Так, Комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. Рассмотрено 260 правок. Остановились на правке 2105.

"Комитет поддержал комитетскую правку относительно лиц, которые ухаживают в такой редакции:

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и которые в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в местах лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе)" , - говорится в сообщении.

В то же время, отметила Фриз, Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении. Часть из них будет иметь бронирование, часть отклонена вообще.

Также Комитет не поддержал отсрочку для:

лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;

сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Члены комитета считают, что этот вопрос нужно урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;

для работников внешкольного образования;

для неполнородных братьев/сестер;

для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Комитет поддержал отсрочку для: аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая);

Следующее заседание в понедельник 25 марта", - подытожила она.