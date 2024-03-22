РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9312 посетителей онлайн
Новости мобилизации
5 828 28

Комитет ВР поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения, - Фриз

військовий,мобілізація,квиток

Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал предоставление отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Так, Комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. Рассмотрено 260 правок. Остановились на правке 2105.

"Комитет поддержал комитетскую правку относительно лиц, которые ухаживают в такой редакции:

  • имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);
  • имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и которые в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в местах лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.
  • члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе)" , - говорится в сообщении.

В то же время, отметила Фриз, Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении. Часть из них будет иметь бронирование, часть отклонена вообще.

Также Комитет не поддержал отсрочку для:

  • лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;
  • сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Члены комитета считают, что этот вопрос нужно урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;
  • для работников внешкольного образования;
  • для неполнородных братьев/сестер;
  • для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Комитет поддержал отсрочку для: аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая);

Следующее заседание в понедельник 25 марта", - подытожила она.

Автор: 

аспирантура (17) мобилизация (2816) Фриз Ирина (218)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Зараз у магістратурах та аспірантурах всіх вузів небачений бум! цілі полчища чуваків мріють стати молодими вченими,ректори теж швидко зорієнтувалися-збільшили кількісь місць в рази, і нормально шинкують капусту від завтрашніх нобелівських лауреатів...
показать весь комментарий
22.03.2024 16:22 Ответить
+6
Не спішіть.
Вчитуйтесь уважно - часу вагон, 4500 поправок малувато треба більше.
Десь в жовтні 25-го проголосуєте...
Уже в Польщі...
показать весь комментарий
22.03.2024 16:12 Ответить
+6
Здається мені, що незабаром Україна буде першою в світі за кількістю аспірантів в абсолютних цифрах і на душу населення.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не спішіть.
Вчитуйтесь уважно - часу вагон, 4500 поправок малувато треба більше.
Десь в жовтні 25-го проголосуєте...
Уже в Польщі...
показать весь комментарий
22.03.2024 16:12 Ответить
Мобілізація вже зараз йде активними темпами, сотні відео з ТЦК зі всіх областей тому підтвердження, військових так чи інакше не відпустять, а ті категорії які добавить цей закон дозволять призвати не так вже й багато людей, порівняно із станом на зараз. Не розумію паніки про Польщу і фантазій про цей «закон»
показать весь комментарий
22.03.2024 16:33 Ответить
Почалося. Та дайте вже вудстрочку усім! Це ж ваші вібарці, а ви їм отстрочку не даєте!
показать весь комментарий
22.03.2024 16:43 Ответить
Здається мені, що незабаром Україна буде першою в світі за кількістю аспірантів в абсолютних цифрах і на душу населення.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:16 Ответить
Ніт. Відсрочка стосується тільки аспірантів до 30 років. Тобто - 27-30 років. Аспірантам у 40+ ніяких відсрочок немає.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:37 Ответить
А чого ніт? Було б бажання, по кількості аспірантів доженемо і переженемо. В Ізраїлі 45+ знімають з резерву. От чого б це? А у нас навпаки.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:55 Ответить
Та ми вже давно перші в світі за кількістю осіб з вищою освітою... От тільки хто ж тоді голосував за дурня?
показать весь комментарий
22.03.2024 17:11 Ответить
Комітет підтримав відстрочку для: аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна) Джерело:
І чим же аспіранти відрізняються від інших? З такими підходами може трапитись, що не буде де закінчувати аспірантуру
показать весь комментарий
22.03.2024 16:20 Ответить
Зараз у магістратурах та аспірантурах всіх вузів небачений бум! цілі полчища чуваків мріють стати молодими вченими,ректори теж швидко зорієнтувалися-збільшили кількісь місць в рази, і нормально шинкують капусту від завтрашніх нобелівських лауреатів...
показать весь комментарий
22.03.2024 16:22 Ответить
Аспірантів тисяч 18 згідно останніх данних - це не критична кількість людей і місць там не багато, тому всі не попадуть. Відстрочку для тих, хто другу освіту отримує вже скасовують, тому не бачу сенсу випромінювати саразм. Ви, судячи зі всього, також не на фронті.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:30 Ответить
А ти чому не на фронті, також "молодий аспірант"?
показать весь комментарий
22.03.2024 16:45 Ответить
не на фронті. числа 26.02.22 записався в ТрО але не взяли,на жаль вік....та й ВУС епідеміолог.а ви,друже,у березні 22 не пішли на фронт? бачу,20.03.22 зробили найгероїчніший крок у своєму житті-зареєструвалися на Цензорі?
показать весь комментарий
22.03.2024 16:47 Ответить
Для аспірантів 40+ ніяких відсрочок немає. Тільки до 30 років, якщо не помиляюсь. Тобто 27-30, бо 27 чомусь у нас взагалі не мобілізують (маразм).
показать весь комментарий
22.03.2024 16:38 Ответить
Мобілізують. Але якось епізодично.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:57 Ответить
Тільки якщо підпишеш папірець, що ти доброволець. Інакше - ніяк.
показать весь комментарий
22.03.2024 23:05 Ответить
Де в законі написано, що після 27? Це один з варіантів розводу з добровольцем, але в'яжуть епізодично і по стандартній процедурі
показать весь комментарий
23.03.2024 00:42 Ответить
Трильйони гривень ідуть щороку на мобілізацію наляканих душ, утримання мільйонного війська в якому 2/3 нездатні, нехочуть, неможуть воювати.
Але виробництво озброєнь не профінансовано навіть на половину від наявних виробничих можливостей. Не кажучи вже про щось стратегічне здатне взагалі покласти край цій війні.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:22 Ответить
Так а чому ти, росіянин, про це на українському сайті пишеш? Тобі у приймальню шойгу потрібно із цим російсьїим неподобством.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:47 Ответить
А чому ти ватноротий кацапів називаєш росіянами?
показать весь комментарий
22.03.2024 16:58 Ответить
Ну бажаєш бути кацапом, будь їм
показать весь комментарий
22.03.2024 17:00 Ответить
Всі мажори ,чиновники та їх діти незабаром стануть аспірантами...
показать весь комментарий
22.03.2024 16:46 Ответить
Немає жодного сенсу обговорювати цю фікцію. Усі адекватні чудово розуміють, що цей т.зв. "закон" не вирішує жодної проблеми, через яку українці петляють від мобілізації.
Є одне контрольне слово - "справедливість". І "справедливість" - це не наявність чи відсутність "закону про мобілізацію"...
показать весь комментарий
22.03.2024 16:55 Ответить
Зачем Украине ученые? Всех на фронт, тем более ученые обычно сильные и хорошо подготовленные к боевым действиям. Не то что менты какие-нибудь.
показать весь комментарий
22.03.2024 17:24 Ответить
Мені просто цікаво що вирішує закон коли сили оборони 1.3 але воюють реально 300 тис тому що скоріше всього інші частини просто немаєть ні важкого озброєння ні дронів ні ***********... раз на передовій їх критично невистачає....

Тож ми ті тилові частини не трогаєм тому що вони не можуть ефективно воювати а наберем ще 400-500 тис щоб ще більше витрачали фінансові ресурси на армію...

Корупція нікуди не дінеться коли здорових списують по різних причинах і військовозобовязані виїзджають дальше закордон...

Тепер в рамках поточного закону є штрафи за неявку по звичайній повістці а потім притягнення до кримінальної відповідальності... але при першому же запиті адвокатів про правоустановчі документи відповідачі більше не приходять на засідання і штрафи оскаржуються в результаті деякі особи вже мають по 10-17 повісток без всякої відповідальності... не бачу змін в законі ... все буде так само...

В рамках поточного закону кабмін побронював непонятно які організації з низькими зарплатами та стратигічно неважливі і ніщо не зміниться після прийняття закону...

Тих 40 тис студентів і 30 тис по уходу за інвалідами що вирішать проблеми мобілізації.... це на 3 місяці а дальше?
показать весь комментарий
22.03.2024 17:47 Ответить
Немає ТЦК офіційно цей законопроект нічого не вартий.Суди лише ще більше завалть заявами
показать весь комментарий
22.03.2024 17:58 Ответить
Йдеться не про мобілізацію, а як від неї відкосить.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:18 Ответить
А якщо це аспірант який займається гуманітарними науками? Що юристу або філологу з педагогом та філософу з психологомна фронт не можна??? Я розумію молодих вчених які зброю та бойову техніку розробляють…. Куйня якась….
показать весь комментарий
22.03.2024 18:52 Ответить
никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголосовавшего.
хотя можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
показать весь комментарий
22.03.2024 19:31 Ответить
 
 