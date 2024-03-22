Комитет ВР поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения, - Фриз
Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал предоставление отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
Так, Комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. Рассмотрено 260 правок. Остановились на правке 2105.
"Комитет поддержал комитетскую правку относительно лиц, которые ухаживают в такой редакции:
- имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);
- имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и которые в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в местах лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.
- члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе)" , - говорится в сообщении.
В то же время, отметила Фриз, Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении. Часть из них будет иметь бронирование, часть отклонена вообще.
Также Комитет не поддержал отсрочку для:
- лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;
- сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Члены комитета считают, что этот вопрос нужно урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;
- для работников внешкольного образования;
- для неполнородных братьев/сестер;
- для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.
Комитет поддержал отсрочку для: аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая);
Следующее заседание в понедельник 25 марта", - подытожила она.
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Вчитуйтесь уважно - часу вагон, 4500 поправок малувато треба більше.
Десь в жовтні 25-го проголосуєте...
Уже в Польщі...
І чим же аспіранти відрізняються від інших? З такими підходами може трапитись, що не буде де закінчувати аспірантуру
Але виробництво озброєнь не профінансовано навіть на половину від наявних виробничих можливостей. Не кажучи вже про щось стратегічне здатне взагалі покласти край цій війні.
Є одне контрольне слово - "справедливість". І "справедливість" - це не наявність чи відсутність "закону про мобілізацію"...
Тож ми ті тилові частини не трогаєм тому що вони не можуть ефективно воювати а наберем ще 400-500 тис щоб ще більше витрачали фінансові ресурси на армію...
Корупція нікуди не дінеться коли здорових списують по різних причинах і військовозобовязані виїзджають дальше закордон...
Тепер в рамках поточного закону є штрафи за неявку по звичайній повістці а потім притягнення до кримінальної відповідальності... але при першому же запиті адвокатів про правоустановчі документи відповідачі більше не приходять на засідання і штрафи оскаржуються в результаті деякі особи вже мають по 10-17 повісток без всякої відповідальності... не бачу змін в законі ... все буде так само...
В рамках поточного закону кабмін побронював непонятно які організації з низькими зарплатами та стратигічно неважливі і ніщо не зміниться після прийняття закону...
Тих 40 тис студентів і 30 тис по уходу за інвалідами що вирішать проблеми мобілізації.... це на 3 місяці а дальше?
хотя можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...