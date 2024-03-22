Комітет ВР підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання, - Фріз

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав надання відстрочки від мобілізації для аспірантів всіх форм навчання.

Про це у Facebook повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Комітет продовжив розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. Розглянуто 260 правок. Зупинились на правці 2105.

"Комітет підтримав комітетську правку щодо доглядачів в такій редакції:

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду)", - йдеться вповідомленні.

Водночас, зазначила Фріз, Комітет непідтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроекту, що ухвалено в першому читанні. Частина з них будуть мати бронювання, частина відхилена взагалі.

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Також Комітет не підтримав відстрочку для:

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Члени комітету вважають, що це питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання;

для працівників позашкільної освіти;

для неповнорідних братів/сестер;

для творчих працівників, реставраторів , головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

"Комітет підтримав відстрочку для: аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна);

Наступне засідання в понеділок 25 березня", - підсумувала вона.

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