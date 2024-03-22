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Новини Мобілізація
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Комітет ВР підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання, - Фріз

військовий,мобілізація,квиток

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав надання відстрочки від мобілізації для аспірантів всіх форм навчання.

Про це у Facebook повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Комітет продовжив розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. Розглянуто 260 правок. Зупинились на правці 2105.

"Комітет підтримав комітетську правку щодо доглядачів в такій редакції:

  • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);
  • які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю.
  • члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду)", - йдеться вповідомленні.

Водночас, зазначила Фріз, Комітет непідтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроекту, що ухвалено в першому читанні. Частина з них будуть мати бронювання, частина відхилена взагалі.

Також читайте: Рада чекає від уряду "правил гри" щодо броні від мобілізації, - "слуга народу" Шуляк

Також Комітет не підтримав відстрочку для:

  • осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;
  • співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;
  • особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Члени комітету вважають, що це питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання;
  • для працівників позашкільної освіти;
  • для неповнорідних братів/сестер;
  • для творчих працівників, реставраторів , головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

"Комітет підтримав відстрочку для: аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна);

Наступне засідання в понеділок 25 березня", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

аспірантура (13) мобілізація (3121) Фріз Ірина (200)


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Топ коментарі
+7
Зараз у магістратурах та аспірантурах всіх вузів небачений бум! цілі полчища чуваків мріють стати молодими вченими,ректори теж швидко зорієнтувалися-збільшили кількісь місць в рази, і нормально шинкують капусту від завтрашніх нобелівських лауреатів...
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22.03.2024 16:22 Відповісти
+6
Не спішіть.
Вчитуйтесь уважно - часу вагон, 4500 поправок малувато треба більше.
Десь в жовтні 25-го проголосуєте...
Уже в Польщі...
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22.03.2024 16:12 Відповісти
+6
Здається мені, що незабаром Україна буде першою в світі за кількістю аспірантів в абсолютних цифрах і на душу населення.
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22.03.2024 16:16 Відповісти
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Не спішіть.
Вчитуйтесь уважно - часу вагон, 4500 поправок малувато треба більше.
Десь в жовтні 25-го проголосуєте...
Уже в Польщі...
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22.03.2024 16:12 Відповісти
Мобілізація вже зараз йде активними темпами, сотні відео з ТЦК зі всіх областей тому підтвердження, військових так чи інакше не відпустять, а ті категорії які добавить цей закон дозволять призвати не так вже й багато людей, порівняно із станом на зараз. Не розумію паніки про Польщу і фантазій про цей «закон»
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22.03.2024 16:33 Відповісти
Почалося. Та дайте вже вудстрочку усім! Це ж ваші вібарці, а ви їм отстрочку не даєте!
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22.03.2024 16:43 Відповісти
Здається мені, що незабаром Україна буде першою в світі за кількістю аспірантів в абсолютних цифрах і на душу населення.
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22.03.2024 16:16 Відповісти
Ніт. Відсрочка стосується тільки аспірантів до 30 років. Тобто - 27-30 років. Аспірантам у 40+ ніяких відсрочок немає.
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22.03.2024 16:37 Відповісти
А чого ніт? Було б бажання, по кількості аспірантів доженемо і переженемо. В Ізраїлі 45+ знімають з резерву. От чого б це? А у нас навпаки.
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22.03.2024 16:55 Відповісти
Та ми вже давно перші в світі за кількістю осіб з вищою освітою... От тільки хто ж тоді голосував за дурня?
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22.03.2024 17:11 Відповісти
Комітет підтримав відстрочку для: аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна) Джерело:
І чим же аспіранти відрізняються від інших? З такими підходами може трапитись, що не буде де закінчувати аспірантуру
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22.03.2024 16:20 Відповісти
Зараз у магістратурах та аспірантурах всіх вузів небачений бум! цілі полчища чуваків мріють стати молодими вченими,ректори теж швидко зорієнтувалися-збільшили кількісь місць в рази, і нормально шинкують капусту від завтрашніх нобелівських лауреатів...
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22.03.2024 16:22 Відповісти
Аспірантів тисяч 18 згідно останніх данних - це не критична кількість людей і місць там не багато, тому всі не попадуть. Відстрочку для тих, хто другу освіту отримує вже скасовують, тому не бачу сенсу випромінювати саразм. Ви, судячи зі всього, також не на фронті.
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22.03.2024 16:30 Відповісти
А ти чому не на фронті, також "молодий аспірант"?
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22.03.2024 16:45 Відповісти
не на фронті. числа 26.02.22 записався в ТрО але не взяли,на жаль вік....та й ВУС епідеміолог.а ви,друже,у березні 22 не пішли на фронт? бачу,20.03.22 зробили найгероїчніший крок у своєму житті-зареєструвалися на Цензорі?
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22.03.2024 16:47 Відповісти
Для аспірантів 40+ ніяких відсрочок немає. Тільки до 30 років, якщо не помиляюсь. Тобто 27-30, бо 27 чомусь у нас взагалі не мобілізують (маразм).
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22.03.2024 16:38 Відповісти
Мобілізують. Але якось епізодично.
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22.03.2024 16:57 Відповісти
Тільки якщо підпишеш папірець, що ти доброволець. Інакше - ніяк.
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22.03.2024 23:05 Відповісти
Де в законі написано, що після 27? Це один з варіантів розводу з добровольцем, але в'яжуть епізодично і по стандартній процедурі
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23.03.2024 00:42 Відповісти
Трильйони гривень ідуть щороку на мобілізацію наляканих душ, утримання мільйонного війська в якому 2/3 нездатні, нехочуть, неможуть воювати.
Але виробництво озброєнь не профінансовано навіть на половину від наявних виробничих можливостей. Не кажучи вже про щось стратегічне здатне взагалі покласти край цій війні.
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22.03.2024 16:22 Відповісти
Так а чому ти, росіянин, про це на українському сайті пишеш? Тобі у приймальню шойгу потрібно із цим російсьїим неподобством.
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22.03.2024 16:47 Відповісти
А чому ти ватноротий кацапів називаєш росіянами?
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22.03.2024 16:58 Відповісти
Ну бажаєш бути кацапом, будь їм
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22.03.2024 17:00 Відповісти
Всі мажори ,чиновники та їх діти незабаром стануть аспірантами...
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22.03.2024 16:46 Відповісти
Немає жодного сенсу обговорювати цю фікцію. Усі адекватні чудово розуміють, що цей т.зв. "закон" не вирішує жодної проблеми, через яку українці петляють від мобілізації.
Є одне контрольне слово - "справедливість". І "справедливість" - це не наявність чи відсутність "закону про мобілізацію"...
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22.03.2024 16:55 Відповісти
Зачем Украине ученые? Всех на фронт, тем более ученые обычно сильные и хорошо подготовленные к боевым действиям. Не то что менты какие-нибудь.
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22.03.2024 17:24 Відповісти
Мені просто цікаво що вирішує закон коли сили оборони 1.3 але воюють реально 300 тис тому що скоріше всього інші частини просто немаєть ні важкого озброєння ні дронів ні ***********... раз на передовій їх критично невистачає....

Тож ми ті тилові частини не трогаєм тому що вони не можуть ефективно воювати а наберем ще 400-500 тис щоб ще більше витрачали фінансові ресурси на армію...

Корупція нікуди не дінеться коли здорових списують по різних причинах і військовозобовязані виїзджають дальше закордон...

Тепер в рамках поточного закону є штрафи за неявку по звичайній повістці а потім притягнення до кримінальної відповідальності... але при першому же запиті адвокатів про правоустановчі документи відповідачі більше не приходять на засідання і штрафи оскаржуються в результаті деякі особи вже мають по 10-17 повісток без всякої відповідальності... не бачу змін в законі ... все буде так само...

В рамках поточного закону кабмін побронював непонятно які організації з низькими зарплатами та стратигічно неважливі і ніщо не зміниться після прийняття закону...

Тих 40 тис студентів і 30 тис по уходу за інвалідами що вирішать проблеми мобілізації.... це на 3 місяці а дальше?
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22.03.2024 17:47 Відповісти
Немає ТЦК офіційно цей законопроект нічого не вартий.Суди лише ще більше завалть заявами
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22.03.2024 17:58 Відповісти
Йдеться не про мобілізацію, а як від неї відкосить.
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22.03.2024 18:18 Відповісти
А якщо це аспірант який займається гуманітарними науками? Що юристу або філологу з педагогом та філософу з психологомна фронт не можна??? Я розумію молодих вчених які зброю та бойову техніку розробляють…. Куйня якась….
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22.03.2024 18:52 Відповісти
никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголосовавшего.
хотя можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
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22.03.2024 19:31 Відповісти
 
 