Кабмин согласовал создание Центра авиации при СБУ
На заседании правительства согласовали создание Центра авиации при Службе безопасности Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Согласовано предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - рассказал он.
В пояснительной записке отмечается, что это учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма, в частности в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ и другими военными формированиями".
Топ комментарии
+12 stels400
показать весь комментарий22.03.2024 18:06 Ответить Ссылка
+11 Hrysha Hlyba #582024
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+8 Dust
показать весь комментарий22.03.2024 18:01 Ответить Ссылка
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тепер, не треба ні з ким погоджувати. сів та полетів, в карпати, святкувати день народження кума.
Краще би спецслужбу від кротоферми зачистили. Бо таке враження що там кожен другий щур на службі у хайла.
Бо нафіг авіація для жандармерії (внутр.контр.розвідка) ?
Для виконання всього того, про що вони написали, потрібен підрозділ БПЛА. Чи вони передадуть в СБУ отримані Ф-16?
Якась фігня...