Кабмин согласовал создание Центра авиации при СБУ

На заседании правительства согласовали создание Центра авиации при Службе безопасности Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовано предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - рассказал он.

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В пояснительной записке отмечается, что это учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма, в частности в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ и другими военными формированиями".



