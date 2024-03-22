Кабмін погодив створення Центру авіації при СБУ

На засіданні уряду погодили створення Центру авіації при Службі безпеки України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України", - розповів він.

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У пояснювальній записці зазначено, що ця установа буде виконувати задачі, які були поставлені СБУ для "захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями".



