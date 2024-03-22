Кабмін погодив створення Центру авіації при СБУ
На засіданні уряду погодили створення Центру авіації при Службі безпеки України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України", - розповів він.
У пояснювальній записці зазначено, що ця установа буде виконувати задачі, які були поставлені СБУ для "захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями".
Топ коментарі
+12 stels400
показати весь коментар22.03.2024 18:06 Відповісти Посилання
+11 Hrysha Hlyba #582024
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+8 Dust
показати весь коментар22.03.2024 18:01 Відповісти Посилання
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тепер, не треба ні з ким погоджувати. сів та полетів, в карпати, святкувати день народження кума.
Краще би спецслужбу від кротоферми зачистили. Бо таке враження що там кожен другий щур на службі у хайла.
Бо нафіг авіація для жандармерії (внутр.контр.розвідка) ?
Для виконання всього того, про що вони написали, потрібен підрозділ БПЛА. Чи вони передадуть в СБУ отримані Ф-16?
Якась фігня...