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Новини
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Кабмін погодив створення Центру авіації при СБУ

Кабмін

На засіданні уряду погодили створення Центру авіації при Службі безпеки України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України", - розповів він.

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У пояснювальній записці зазначено, що ця установа буде виконувати задачі, які були поставлені СБУ для "захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями".

Центр авіації при СБУ
Центр авіації при СБУ

Автор: 

авіація (4173) Кабмін (14154) СБУ (12984)


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Топ коментарі
+12
А центр космічних кораблів на базі Водоканалів не?В мене таке враження що вони реально щось там приймають кожен день.
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22.03.2024 18:06 Відповісти
+11
керівництво сбу пересаджується з крузаків на блек хоуки.
тепер, не треба ні з ким погоджувати. сів та полетів, в карпати, святкувати день народження кума.
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22.03.2024 18:01 Відповісти
+8
літаючий сексот
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22.03.2024 18:01 Відповісти
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керівництво сбу пересаджується з крузаків на блек хоуки.
тепер, не треба ні з ким погоджувати. сів та полетів, в карпати, святкувати день народження кума.
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22.03.2024 18:01 Відповісти
Літакі літять, будє всєх бамбіть! ©

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22.03.2024 18:14 Відповісти
літаючий сексот
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22.03.2024 18:01 Відповісти
Чого вони там накурились? Знову український ровер придумують, з квадратними колесами
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22.03.2024 18:05 Відповісти
Хотілось би щоб це дійсно було для справ з захисту України, але буде, звісно, як завжди-пи@здота буде літати до заміських будинків, щоб не стовбичити на дорогах забитих «чєлєдʼю»..
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22.03.2024 18:05 Відповісти
А центр космічних кораблів на базі Водоканалів не?В мене таке враження що вони реально щось там приймають кожен день.
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22.03.2024 18:06 Відповісти
Вы пропустили 2019 год? Там наркопритон захватил всю высшую власть. Всю, карл!!
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22.03.2024 23:58 Відповісти
Нафіга воно треба ?
Краще би спецслужбу від кротоферми зачистили. Бо таке враження що там кожен другий щур на службі у хайла.
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22.03.2024 18:06 Відповісти
Це протидія Управлінню Буданова, хтось вважає його надто сильним.
Бо нафіг авіація для жандармерії (внутр.контр.розвідка) ?
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22.03.2024 18:08 Відповісти
У Буданова є авіація?
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22.03.2024 18:26 Відповісти
один чи два вертольота UH-60 в ГУР є
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22.03.2024 19:03 Відповісти
Це явно не тягне на голосне "авіація".
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22.03.2024 19:57 Відповісти
не знаю, але, припускаю, комусь не подобається посилення однієї військ.структури над іншими
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22.03.2024 23:50 Відповісти
Скоро створять центр кавалерії при офісі єрмака.
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22.03.2024 18:10 Відповісти
Скоріш "центр конвертації".
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22.03.2024 18:36 Відповісти
Доречі Сеня не зробив жодної помилки чи зашквару, бо людина розумна і фахова на відміну від зеленського і його шобли при владі, які працюють або на свій карман, або відверто на путіна.
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22.03.2024 19:08 Відповісти
В Нью-Васюки літати будуть?
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22.03.2024 18:24 Відповісти
Дурість якась!
Для виконання всього того, про що вони написали, потрібен підрозділ БПЛА. Чи вони передадуть в СБУ отримані Ф-16?
Якась фігня...
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22.03.2024 18:26 Відповісти
Що Ви троліте сбитих летчиков ?
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22.03.2024 18:39 Відповісти
Всі плани вже лежать на столі в кремлі((
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22.03.2024 18:32 Відповісти
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22.03.2024 18:36 Відповісти
А що там Резников робить ?
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22.03.2024 18:37 Відповісти
Наприкінці перестройки в КГБ СРСР вже були спроби створити у своєму складі танкові та піхотні дивізії, окремі авіаційні полки, дивізіони кораблів на флотах і т.д. На яух це все??? Хіба зараз під час війни ВСУ та теж саме СБУ не однакові задачі виконують? Чи може в Україні грошей забагато? Чи Малюк хоче окремо ніштяки заробляти? Ось з цього срач і починається. Потім почнуться крики - пішли ви чоботи (ВСУ) на йух, ми ВСУ не підпорядковуємся і робимо що хочемо . Головнокомандувач не ведись на це розводилово, зараз кожен міністр своє військо формувати буде??? Що в ЦРУ або в ФБР свої авіаційні полки вже є??? Або в Мі 5/6 свої флоти??? Всім плануванням та дійством під час війни повинні керувати Ставка і Генеральний штаб! Крапка!
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22.03.2024 18:42 Відповісти
"однакові задачі виконують" рядові/лейтенанти/майори - воюють, хвала їм, а от вище починається "візантійщина" - гра у владу
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22.03.2024 23:56 Відповісти
Для цього і існує посада під назвою верховний головнокомандувач що б не давати таким цезарям сратися між собою і виконувати саме такі задачки які ухвалені на засіданні Ставки
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23.03.2024 00:19 Відповісти
даєш перші ф 16 чікістам))
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22.03.2024 18:59 Відповісти
Структура, яка за 32 роки новітньої незалежності не захистила жодного разу безпеку України і українців потребує авіації, а набуя?
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22.03.2024 19:08 Відповісти
Вывозят бабло баканова и секты Алатра
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22.03.2024 23:55 Відповісти
може вони і піхоту собі створять? А ЗСУ по хатах?
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22.03.2024 21:19 Відповісти
Наркоманы при власти - горе народу
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22.03.2024 23:54 Відповісти
Гірше дурнів у владі тільки дурень з ініціативою
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23.03.2024 09:33 Відповісти
 
 