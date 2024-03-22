Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет, - Белый дом
В Белом доме сообщили, что нет никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве.
Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких признаков причастности Украины", – цитирует издание сообщения Белого дома.
BBC отмечает, что ранее из Белого дома сообщали, что они все еще собирают информацию об атаке в Москве.
Они заявили, что "на данный момент нет никаких признаков" причастности Украины к текущему нападению.
Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": 40 убитых и более 100 раненых.
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+40 CryptoShorts
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+37 Alex Nosov #582146
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+36 Артм Воронцов
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☑️ Її мета - виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії.
❗️ Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.
▫️ Заява пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про «війну» - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.
✔️ путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального «закручування гайок» на самій росії.
👉 Вочевидь, кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.
👥 путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії.
Це "шоу для внутрішнього споживача" - хочуть "сплатіть і аб'єдинить русскає общество на барьбу с врагом". А хто у них зараз "враг" і так всім зрозуміло.
Ну ще для підсилення ефекту їхня лиса небєнзя в ООН фото візитки чи шеврону Азова з місця події буде показувати.
А, ви їх обплювали та вигнали - ну то слухайте свій пєкнік тепер.
. Ранее ЦРУ сообщало о рязанском сахаре, две недели назад, нет, то что произошло сегодня не рязанской сахар, эта акция сделана в процессе дележа власти в РФ, внутренняя разборка после псевдо выборов. Русня не может поделить власть.
У кацапов началась тиктоника.
Винуваті вже призначені.
Все це для внутрішнього споживання,щоб виправдати чергові
«удари возмєздія»по українських містах.