РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости
19 271 122

Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет, - Белый дом

Пожежа в

В Белом доме сообщили, что нет никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких признаков причастности Украины", – цитирует издание сообщения Белого дома.

BBC отмечает, что ранее из Белого дома сообщали, что они все еще собирают информацию об атаке в Москве.

Смотрите также: 40 убитых и более 100 раненых. Стрельба на концерте в Москве. ВИДЕО

Они заявили, что "на данный момент нет никаких признаков" причастности Украины к текущему нападению.

Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": 40 убитых и более 100 раненых.

Автор: 

москва (3090) США (27174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Невже? Куколди розродилися коментарем. А якщо є, путін нападьот? Чи за себе сцитесь?
показать весь комментарий
22.03.2024 21:20 Ответить
+37
А ети старые импотенты опять оправдываются перед рашистами. Насрать там кто кацапофашистов перестрелял. Вы лучше бы расследовали террористический удар по Украине
показать весь комментарий
22.03.2024 21:22 Ответить
+36
Сморід рязанськогосахару…..
показать весь комментарий
22.03.2024 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
22.03.2024 22:10 Ответить
Так номери мабуть з окупованих територій. Теж мені "доказ".
показать весь комментарий
22.03.2024 22:12 Ответить
‼️ Теракт у москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.

☑️ Її мета - виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії.

❗️ Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.

▫️ Заява пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про «війну» - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.

✔️ путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального «закручування гайок» на самій росії.

👉 Вочевидь, кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.

👥 путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:15 Ответить
Та це ясно. Але чи зможе з набагато більшою силою напасти чим зараз, то велике питання. По землі вони і так вже пнуться з усіх сил і не так щоб сильно успішно. А от ракетами може намагатися більше насипати. Я так думаю.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:19 Ответить
Пропагандони самі кажуть, що активісти ще можуть залишатися в будинку. Можливо ще не вечір, чи ніч?
показать весь комментарий
22.03.2024 22:15 Ответить
Юніти , схоже, прийшли по когось з глядачів, але не соромились супутніх втрат. Воно й не дивно, бо публіка , що прийшла на "пікнік" , переважно не щирі виборці кремлівської потвори.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:15 Ответить
Насправді більше чим вже напали на Україну росіяни не нападуть. Якби могли, то вже б давно це зробили. От хіба що ракетами можуть пуляти по тилах більше, але думаю що ракет в них явно не безліміт, щоб так як сьогодні весь час атакувати.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:16 Ответить
Для ракетної атаки їм не треба приводу.
Це "шоу для внутрішнього споживача" - хочуть "сплатіть і аб'єдинить русскає общество на барьбу с врагом". А хто у них зараз "враг" і так всім зрозуміло.
Ну ще для підсилення ефекту їхня лиса небєнзя в ООН фото візитки чи шеврону Азова з місця події буде показувати.
показать весь комментарий
23.03.2024 00:07 Ответить
34-й вихід абдристовіча за лінію фронта ...
показать весь комментарий
22.03.2024 22:17 Ответить
Добавят, выскочил 95 квартал и начал палить без разбора.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:18 Ответить
у Лисого 150 кг живого вєса. Він скакать фізично не може
показать весь комментарий
22.03.2024 22:22 Ответить
95 квартал - це не кулі - ЦЕ ГІФФНО - а воно валить краще за кулі - від кулі можна вижити - від гіффна - ні. Тільки схоже оці диверсійні дії ПРОТИ Українців а не проти московитів. А саме гірше цей гіффнолятор за наші з вами бюджетні кошти((
показать весь комментарий
22.03.2024 22:25 Ответить
Адміністрація Байдена у зв'язку зі стріляниною у Москві висловила співчуття росіянам, - Білий Дім ****** нікчеми
показать весь комментарий
22.03.2024 22:20 Ответить
Вообще не хочу уезжать из Москвы. Все так душевно, по-домашнему.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:22 Ответить
Та якось похер на те що кацапи в мацкві одні других повбивали. Українці точно не опустилися до такого не дивлячись що ненавидимо кацапів. Там багато хто може бути: фсб -,кгб якісь чурбани, "херої сво" ,недобитки вагнерівців,релігійні фанатики і т.п.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:22 Ответить
Горить файно. Це те,що москальня показує в прямому ефірі, тушать вертольотами. 🤣
показать весь комментарий
22.03.2024 22:27 Ответить
Ото треба було ходити на Behemoth та Belphegor.
А, ви їх обплювали та вигнали - ну то слухайте свій пєкнік тепер.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:29 Ответить
Від слова Пєкло.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:30 Ответить
А чого так однозначно...
показать весь комментарий
22.03.2024 22:36 Ответить
Привет друзья
. Ранее ЦРУ сообщало о рязанском сахаре, две недели назад, нет, то что произошло сегодня не рязанской сахар, эта акция сделана в процессе дележа власти в РФ, внутренняя разборка после псевдо выборов. Русня не может поделить власть.

У кацапов началась тиктоника.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:52 Ответить
Это могли устроить пришедшие с войны свои же русские, чтобы вылить свою злость за погибших сослуживцев на московский ожиревший бомонд
показать весь комментарий
22.03.2024 23:41 Ответить
До лампочки,що думає білий дім.
Винуваті вже призначені.
Все це для внутрішнього споживання,щоб виправдати чергові
«удари возмєздія»по українських містах.
показать весь комментарий
23.03.2024 04:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 