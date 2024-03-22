Ніяких ознак причетності України до стрілянини в Москві немає, - Білий дім
У Білому домі повідомили, що немає ніяких ознак причетності України до стрілянини у Москві.
Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.
"Ніяких ознак причетності України", - цитує видання повідомлення Білого дому.
ВВС зазначає, що раніше з Білого дому повідомляли, що вони все ще збирають інформацію про атаку у Москві.
Відтоді вони заявили, що "на даний момент немає жодних ознак" причетності України до поточного нападу.
Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": 40 вбитих і понад 100 поранених.
Топ коментарі
+40 CryptoShorts
показати весь коментар22.03.2024 21:20 Відповісти Посилання
+37 Alex Nosov #582146
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+36 Артм Воронцов
показати весь коментар22.03.2024 21:21 Відповісти Посилання
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☑️ Її мета - виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії.
❗️ Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.
▫️ Заява пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про «війну» - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.
✔️ путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального «закручування гайок» на самій росії.
👉 Вочевидь, кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.
👥 путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії.
Це "шоу для внутрішнього споживача" - хочуть "сплатіть і аб'єдинить русскає общество на барьбу с врагом". А хто у них зараз "враг" і так всім зрозуміло.
Ну ще для підсилення ефекту їхня лиса небєнзя в ООН фото візитки чи шеврону Азова з місця події буде показувати.
А, ви їх обплювали та вигнали - ну то слухайте свій пєкнік тепер.
. Ранее ЦРУ сообщало о рязанском сахаре, две недели назад, нет, то что произошло сегодня не рязанской сахар, эта акция сделана в процессе дележа власти в РФ, внутренняя разборка после псевдо выборов. Русня не может поделить власть.
У кацапов началась тиктоника.
Винуваті вже призначені.
Все це для внутрішнього споживання,щоб виправдати чергові
«удари возмєздія»по українських містах.