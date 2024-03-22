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Ніяких ознак причетності України до стрілянини в Москві немає, - Білий дім

Пожежа в

У Білому домі повідомили, що немає ніяких ознак причетності України до стрілянини у Москві.

Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Ніяких ознак причетності України", - цитує видання повідомлення Білого дому.

ВВС зазначає, що раніше з Білого дому повідомляли, що вони все ще збирають інформацію про атаку у Москві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 40 вбитих і понад 100 поранених. Стрільба на концерті у Москві. ВIДЕО

Відтоді вони заявили, що "на даний момент немає жодних ознак" причетності України до поточного нападу.

Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": 40 вбитих і понад 100 поранених.

Автор: 

москва (1264) США (23426)


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Топ коментарі
+40
Невже? Куколди розродилися коментарем. А якщо є, путін нападьот? Чи за себе сцитесь?
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22.03.2024 21:20 Відповісти
+37
А ети старые импотенты опять оправдываются перед рашистами. Насрать там кто кацапофашистов перестрелял. Вы лучше бы расследовали террористический удар по Украине
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22.03.2024 21:22 Відповісти
+36
Сморід рязанськогосахару…..
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22.03.2024 21:21 Відповісти
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22.03.2024 22:10 Відповісти
Так номери мабуть з окупованих територій. Теж мені "доказ".
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22.03.2024 22:12 Відповісти
‼️ Теракт у москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.

☑️ Її мета - виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії.

❗️ Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.

▫️ Заява пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про «війну» - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.

✔️ путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального «закручування гайок» на самій росії.

👉 Вочевидь, кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.

👥 путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії.
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22.03.2024 22:15 Відповісти
Та це ясно. Але чи зможе з набагато більшою силою напасти чим зараз, то велике питання. По землі вони і так вже пнуться з усіх сил і не так щоб сильно успішно. А от ракетами може намагатися більше насипати. Я так думаю.
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22.03.2024 22:19 Відповісти
Пропагандони самі кажуть, що активісти ще можуть залишатися в будинку. Можливо ще не вечір, чи ніч?
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22.03.2024 22:15 Відповісти
Юніти , схоже, прийшли по когось з глядачів, але не соромились супутніх втрат. Воно й не дивно, бо публіка , що прийшла на "пікнік" , переважно не щирі виборці кремлівської потвори.
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22.03.2024 22:15 Відповісти
Насправді більше чим вже напали на Україну росіяни не нападуть. Якби могли, то вже б давно це зробили. От хіба що ракетами можуть пуляти по тилах більше, але думаю що ракет в них явно не безліміт, щоб так як сьогодні весь час атакувати.
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22.03.2024 22:16 Відповісти
Для ракетної атаки їм не треба приводу.
Це "шоу для внутрішнього споживача" - хочуть "сплатіть і аб'єдинить русскає общество на барьбу с врагом". А хто у них зараз "враг" і так всім зрозуміло.
Ну ще для підсилення ефекту їхня лиса небєнзя в ООН фото візитки чи шеврону Азова з місця події буде показувати.
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23.03.2024 00:07 Відповісти
34-й вихід абдристовіча за лінію фронта ...
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22.03.2024 22:17 Відповісти
Добавят, выскочил 95 квартал и начал палить без разбора.
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22.03.2024 22:18 Відповісти
у Лисого 150 кг живого вєса. Він скакать фізично не може
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22.03.2024 22:22 Відповісти
95 квартал - це не кулі - ЦЕ ГІФФНО - а воно валить краще за кулі - від кулі можна вижити - від гіффна - ні. Тільки схоже оці диверсійні дії ПРОТИ Українців а не проти московитів. А саме гірше цей гіффнолятор за наші з вами бюджетні кошти((
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22.03.2024 22:25 Відповісти
Адміністрація Байдена у зв'язку зі стріляниною у Москві висловила співчуття росіянам, - Білий Дім ****** нікчеми
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22.03.2024 22:20 Відповісти
Вообще не хочу уезжать из Москвы. Все так душевно, по-домашнему.
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22.03.2024 22:22 Відповісти
Та якось похер на те що кацапи в мацкві одні других повбивали. Українці точно не опустилися до такого не дивлячись що ненавидимо кацапів. Там багато хто може бути: фсб -,кгб якісь чурбани, "херої сво" ,недобитки вагнерівців,релігійні фанатики і т.п.
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22.03.2024 22:22 Відповісти
Горить файно. Це те,що москальня показує в прямому ефірі, тушать вертольотами. 🤣
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22.03.2024 22:27 Відповісти
Ото треба було ходити на Behemoth та Belphegor.
А, ви їх обплювали та вигнали - ну то слухайте свій пєкнік тепер.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
Від слова Пєкло.
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22.03.2024 22:30 Відповісти
А чого так однозначно...
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22.03.2024 22:36 Відповісти
Привет друзья
. Ранее ЦРУ сообщало о рязанском сахаре, две недели назад, нет, то что произошло сегодня не рязанской сахар, эта акция сделана в процессе дележа власти в РФ, внутренняя разборка после псевдо выборов. Русня не может поделить власть.

У кацапов началась тиктоника.
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22.03.2024 22:52 Відповісти
Это могли устроить пришедшие с войны свои же русские, чтобы вылить свою злость за погибших сослуживцев на московский ожиревший бомонд
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22.03.2024 23:41 Відповісти
До лампочки,що думає білий дім.
Винуваті вже призначені.
Все це для внутрішнього споживання,щоб виправдати чергові
«удари возмєздія»по українських містах.
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23.03.2024 04:24 Відповісти
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