Ніяких ознак причетності України до стрілянини в Москві немає, - Білий дім

У Білому домі повідомили, що немає ніяких ознак причетності України до стрілянини у Москві.

Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Ніяких ознак причетності України", - цитує видання повідомлення Білого дому.

ВВС зазначає, що раніше з Білого дому повідомляли, що вони все ще збирають інформацію про атаку у Москві.

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Відтоді вони заявили, що "на даний момент немає жодних ознак" причетності України до поточного нападу.

Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": 40 вбитих і понад 100 поранених.