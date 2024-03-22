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Макрон: Франция будет настаивать на ограничении экспорта украинской пшеницы

Пшениця

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что сторонам удастся найти баланс по введению лимитов на определенные позиции украинского агроэкспорта. В то же время, Франция будет настаивать на включении в перечень ограничений пшеницы.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриформ.

"Позиция Франции - получить гарантии на включение в перечень товаров, в отношении которых должны срабатывать ограничения, зерновые, включающие категории, не включенные до сих пор", - заявил Макрон.

Он уточнил, что речь идет о мягких сортах пшеницы. "Я думаю, что это абсолютно справедливо и пропорционально", – добавил он. По мнению президента Франции, нельзя допустить дестабилизации европейского рынка продовольствия.

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"Здесь нам нужно найти баланс. Мы хотим, чтобы Украина и ее производители могли продолжать экспортировать в этих сложных условиях - это была начальная цель, и мы ее придерживаемся. Но мы не хотим, чтобы за этим стояли лишь несколько производителей, и кто-то имел определенные корыстные интересы. Иногда именно европейские производители или крупные группы собираются воспользоваться этим соглашением, чтобы производить в Украине и реимпортировать по менее обременительным правилам", - пояснил Макрон.

Он также сообщил, что обосновал свою позицию президенту Украины.

"Это вполне оправдано, как я очень хорошо объяснил президенту Зеленскому, потому что это тоже то, что делает европейскую перспективу Украины и ее собственную кандидатуру приемлемой", - сказал Макрон.

Автор: 

пшеница (61) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+15
Значит нехрен нам ее сеять. Пускай жрут песок. А в етом году нужно будет обязательно пройтись огнем по рашистским полям. Потому что зерно рашисты используют в политических и военных целях против Украины
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22.03.2024 21:41 Ответить
+13
А кацапську не обмежуватимете?
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22.03.2024 21:46 Ответить
+11
Ось тут швидко все зроблять.

Це ж не військова допомога.
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22.03.2024 21:51 Ответить
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Він ще і думає?

"На думку президента Франції"???🤣
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22.03.2024 21:40 Ответить
Головне щоб кацапський не обмежувати
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22.03.2024 22:01 Ответить
Якщо кацапську обмежувати, то можна ядерну бомбу на Париж отримати, тому тільки українська.
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23.03.2024 01:59 Ответить
Значит нехрен нам ее сеять. Пускай жрут песок. А в етом году нужно будет обязательно пройтись огнем по рашистским полям. Потому что зерно рашисты используют в политических и военных целях против Украины
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22.03.2024 21:41 Ответить
Сходи, пройдись "огнем по российским полям", стратег мамкин. Может, миша подляк ещё деньжат подкинет!
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22.03.2024 21:47 Ответить
з такою "допомогою" вони бистро все рішають. союзнички...(
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22.03.2024 21:43 Ответить
Слава Макрону ! Говори больше Макрон ! От, емае, ситуация не та...
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22.03.2024 21:44 Ответить
А кацапську не обмежуватимете?
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22.03.2024 21:46 Ответить
Ось тут швидко все зроблять.

Це ж не військова допомога.
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22.03.2024 21:51 Ответить
А казали, голод в світі
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22.03.2024 21:52 Ответить
А шо, у Парижі круасани вже також з технічного українського зерна випікають? (Бачив тут на тракторі плакат: "як вам смакує хліб з технічного зерна?")
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22.03.2024 21:55 Ответить
Ган...н!!!
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22.03.2024 21:56 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ганин, Михаил Иванович (1903-1940) - советский разведчик, полковник.
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22.03.2024 22:15 Ответить
Давно пора робити з пшениці різні продукти і продавати дорожче. Є така думка. Сировина завжди дешевше за готовий продукт.
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22.03.2024 21:57 Ответить
Для цього треба думати, вивчати ринок та вкладати кошти, а наші приХватизатори з агрохолдингів хочуть максимум прибутків при мінімумі зусиль і у найкоротший термін.
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22.03.2024 22:03 Ответить
война кончилася?
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22.03.2024 22:05 Ответить
Они могут ограничить импорт, но не экспорт. Покупать они могут меньше, но запретить нам продавать они не могут!
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22.03.2024 22:05 Ответить
Велику долю насіння кукурудзи,соняшника,зернових на ринку України займає французька компанія Лімагрейн,що об'єднує велику кількість фермерів Франції. При таких підходах насіння при перетині кордону повинно дуже прискіпливо перевірятись,у кожній2-3 машині можуть віднаходити якісь карантинні організми,процес може дуже розтягуватися у часі. Все в рамках закону. Чи сподобається це французьким фермерам?
Взагалі ж то треба у себе закінчувати з тупим експортом сировини та навести порядок з експортом. Треба покінчити схематоз із закупівлею по формі 2,яка є крадуцькою з початку її дії
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22.03.2024 22:11 Ответить
тю, налякали їжака голою сракою, сійте своє раз такі вумні, коли врожаї впадуть по іншому заговорите.
насіння купують забугорне не заради красівої картинки наші аграрії.
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22.03.2024 22:32 Ответить
Коли дебіли при владі, не треба звинувачувати французів чи поляків.
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22.03.2024 22:19 Ответить
Так хорошо трындел раньше и так всё обговнял.
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22.03.2024 22:28 Ответить
А солдатів своїх сюди гнати зібрався, мабуть щоб вони її обробляли??
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22.03.2024 22:35 Ответить
то нехай жруть равликів та жаб'ячі гомілки.
смакота, ням ням....
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22.03.2024 22:38 Ответить
Не друкуйте хрінь - Франція то є житниця Європи і себе вони точно прогодують .
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22.03.2024 23:04 Ответить
добре! хай не жруть равликів та жаб'ячі гомілки.
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22.03.2024 23:18 Ответить
Як казала моя бабуся.: "Друг мій, а хліб їж свій." У українців немає друзів, крім самих себе.
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22.03.2024 23:04 Ответить
Вірно, Франція і Польща будуть продавати своє зерно за дорого у Європу, а ми будемо продавати своє зерно неграм в Африку за безцінь...
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22.03.2024 23:08 Ответить
А чи треба нам така Європа, умовою вступу куди є смерть нашого сільського господарства та економіки?
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22.03.2024 23:21 Ответить
А чи треба нам такі дегенерати громадяни як ти?!
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23.03.2024 05:42 Ответить
Новачків конкурентів завжди приймають погано. Усе налагодиться. Я думаю, що Україні треба брати в ЄС кредити під урожай пшениці - а потім нехай вони самі її продають.
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22.03.2024 23:22 Ответить
Нічого не налагодиться поки у відповідь Україна не заборонить ввезення польських гівнотоварів в Україну. Ніхто не любить слабаків які не вміють відстоювати свої інтереси
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23.03.2024 05:41 Ответить
Правильно,макроша.Ми ж не погожуємо скинути атомну бомбу на париж.
Так як раша в особі симонян,мєдвєдєва,кісєльова і соловйова.Їм забороняти не можна.
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23.03.2024 04:20 Ответить
подякуємо за це польському прем'єру - туску, який їздив зустрічатися з макроном заради того аби домовитися з ним про спільне блокування ввезення української агропродукції на ринок ЄС. Це ще раз доводить, що ввезення польських товарів в Україну має бути заборонено!
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23.03.2024 05:40 Ответить
рятує експорт пуйла, після того як той сказав що до паріжа ядерна бомба летить 2 хвилини.)))
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23.03.2024 11:56 Ответить
 
 