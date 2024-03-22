Макрон: Франция будет настаивать на ограничении экспорта украинской пшеницы

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что сторонам удастся найти баланс по введению лимитов на определенные позиции украинского агроэкспорта. В то же время, Франция будет настаивать на включении в перечень ограничений пшеницы.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриформ.

"Позиция Франции - получить гарантии на включение в перечень товаров, в отношении которых должны срабатывать ограничения, зерновые, включающие категории, не включенные до сих пор", - заявил Макрон.

Он уточнил, что речь идет о мягких сортах пшеницы. "Я думаю, что это абсолютно справедливо и пропорционально", – добавил он. По мнению президента Франции, нельзя допустить дестабилизации европейского рынка продовольствия.

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"Здесь нам нужно найти баланс. Мы хотим, чтобы Украина и ее производители могли продолжать экспортировать в этих сложных условиях - это была начальная цель, и мы ее придерживаемся. Но мы не хотим, чтобы за этим стояли лишь несколько производителей, и кто-то имел определенные корыстные интересы. Иногда именно европейские производители или крупные группы собираются воспользоваться этим соглашением, чтобы производить в Украине и реимпортировать по менее обременительным правилам", - пояснил Макрон.

Он также сообщил, что обосновал свою позицию президенту Украины.

"Это вполне оправдано, как я очень хорошо объяснил президенту Зеленскому, потому что это тоже то, что делает европейскую перспективу Украины и ее собственную кандидатуру приемлемой", - сказал Макрон.