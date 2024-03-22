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Макрон: Франція наполягатиме на обмежені експорту української пшениці

Пшениця

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що сторонам вдасться знайти баланс щодо запровадження лімітів на певні позиції українського агроекспорту. Водночас Франція буде наполягати на включенні до переліку обмежень пшениці.

Про це Макрон сказав на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укріформ.

"Позиція Франції - отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, зернові, які включають категорії, що не були включені до цього часу", - заявив Макрон.

Він уточнив, що мова іде про м’які сорти пшениці. "Я думаю, що це абсолютно справедливо і пропорційно", - додав він. На думку президента Франції, не можна допустити дестабілізації європейського ринку продовольства.

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"Тут нам потрібно знайти баланс. Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах - це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників, та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами", - роз’яснив Макрон.

Він також повідомив, що довів свою позицію до президента України.

"Це цілком виправдано, як я дуже добре пояснив президенту Зеленському, тому що це також те, що робить європейську перспективу України та її власну кандидатуру прийнятною", - сказав Макрон.

Автор: 

пшениця (226) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+15
Значит нехрен нам ее сеять. Пускай жрут песок. А в етом году нужно будет обязательно пройтись огнем по рашистским полям. Потому что зерно рашисты используют в политических и военных целях против Украины
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22.03.2024 21:41 Відповісти
+13
А кацапську не обмежуватимете?
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22.03.2024 21:46 Відповісти
+11
Ось тут швидко все зроблять.

Це ж не військова допомога.
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22.03.2024 21:51 Відповісти
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Він ще і думає?

"На думку президента Франції"???🤣
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22.03.2024 21:40 Відповісти
Головне щоб кацапський не обмежувати
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22.03.2024 22:01 Відповісти
Якщо кацапську обмежувати, то можна ядерну бомбу на Париж отримати, тому тільки українська.
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23.03.2024 01:59 Відповісти
Значит нехрен нам ее сеять. Пускай жрут песок. А в етом году нужно будет обязательно пройтись огнем по рашистским полям. Потому что зерно рашисты используют в политических и военных целях против Украины
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22.03.2024 21:41 Відповісти
Сходи, пройдись "огнем по российским полям", стратег мамкин. Может, миша подляк ещё деньжат подкинет!
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22.03.2024 21:47 Відповісти
з такою "допомогою" вони бистро все рішають. союзнички...(
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22.03.2024 21:43 Відповісти
Слава Макрону ! Говори больше Макрон ! От, емае, ситуация не та...
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22.03.2024 21:44 Відповісти
А кацапську не обмежуватимете?
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22.03.2024 21:46 Відповісти
Ось тут швидко все зроблять.

Це ж не військова допомога.
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22.03.2024 21:51 Відповісти
А казали, голод в світі
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22.03.2024 21:52 Відповісти
А шо, у Парижі круасани вже також з технічного українського зерна випікають? (Бачив тут на тракторі плакат: "як вам смакує хліб з технічного зерна?")
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22.03.2024 21:55 Відповісти
Ган...н!!!
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22.03.2024 21:56 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ганин, Михаил Иванович (1903-1940) - советский разведчик, полковник.
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22.03.2024 22:15 Відповісти
Давно пора робити з пшениці різні продукти і продавати дорожче. Є така думка. Сировина завжди дешевше за готовий продукт.
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22.03.2024 21:57 Відповісти
Для цього треба думати, вивчати ринок та вкладати кошти, а наші приХватизатори з агрохолдингів хочуть максимум прибутків при мінімумі зусиль і у найкоротший термін.
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22.03.2024 22:03 Відповісти
война кончилася?
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22.03.2024 22:05 Відповісти
Они могут ограничить импорт, но не экспорт. Покупать они могут меньше, но запретить нам продавать они не могут!
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22.03.2024 22:05 Відповісти
Велику долю насіння кукурудзи,соняшника,зернових на ринку України займає французька компанія Лімагрейн,що об'єднує велику кількість фермерів Франції. При таких підходах насіння при перетині кордону повинно дуже прискіпливо перевірятись,у кожній2-3 машині можуть віднаходити якісь карантинні організми,процес може дуже розтягуватися у часі. Все в рамках закону. Чи сподобається це французьким фермерам?
Взагалі ж то треба у себе закінчувати з тупим експортом сировини та навести порядок з експортом. Треба покінчити схематоз із закупівлею по формі 2,яка є крадуцькою з початку її дії
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22.03.2024 22:11 Відповісти
тю, налякали їжака голою сракою, сійте своє раз такі вумні, коли врожаї впадуть по іншому заговорите.
насіння купують забугорне не заради красівої картинки наші аграрії.
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22.03.2024 22:32 Відповісти
Коли дебіли при владі, не треба звинувачувати французів чи поляків.
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22.03.2024 22:19 Відповісти
Так хорошо трындел раньше и так всё обговнял.
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22.03.2024 22:28 Відповісти
А солдатів своїх сюди гнати зібрався, мабуть щоб вони її обробляли??
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22.03.2024 22:35 Відповісти
то нехай жруть равликів та жаб'ячі гомілки.
смакота, ням ням....
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22.03.2024 22:38 Відповісти
Не друкуйте хрінь - Франція то є житниця Європи і себе вони точно прогодують .
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22.03.2024 23:04 Відповісти
добре! хай не жруть равликів та жаб'ячі гомілки.
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22.03.2024 23:18 Відповісти
Як казала моя бабуся.: "Друг мій, а хліб їж свій." У українців немає друзів, крім самих себе.
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22.03.2024 23:04 Відповісти
Вірно, Франція і Польща будуть продавати своє зерно за дорого у Європу, а ми будемо продавати своє зерно неграм в Африку за безцінь...
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22.03.2024 23:08 Відповісти
А чи треба нам така Європа, умовою вступу куди є смерть нашого сільського господарства та економіки?
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22.03.2024 23:21 Відповісти
А чи треба нам такі дегенерати громадяни як ти?!
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23.03.2024 05:42 Відповісти
Новачків конкурентів завжди приймають погано. Усе налагодиться. Я думаю, що Україні треба брати в ЄС кредити під урожай пшениці - а потім нехай вони самі її продають.
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22.03.2024 23:22 Відповісти
Нічого не налагодиться поки у відповідь Україна не заборонить ввезення польських гівнотоварів в Україну. Ніхто не любить слабаків які не вміють відстоювати свої інтереси
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23.03.2024 05:41 Відповісти
Правильно,макроша.Ми ж не погожуємо скинути атомну бомбу на париж.
Так як раша в особі симонян,мєдвєдєва,кісєльова і соловйова.Їм забороняти не можна.
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23.03.2024 04:20 Відповісти
подякуємо за це польському прем'єру - туску, який їздив зустрічатися з макроном заради того аби домовитися з ним про спільне блокування ввезення української агропродукції на ринок ЄС. Це ще раз доводить, що ввезення польських товарів в Україну має бути заборонено!
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23.03.2024 05:40 Відповісти
рятує експорт пуйла, після того як той сказав що до паріжа ядерна бомба летить 2 хвилини.)))
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23.03.2024 11:56 Відповісти
 
 