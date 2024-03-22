Макрон: Франція наполягатиме на обмежені експорту української пшениці

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що сторонам вдасться знайти баланс щодо запровадження лімітів на певні позиції українського агроекспорту. Водночас Франція буде наполягати на включенні до переліку обмежень пшениці.

Про це Макрон сказав на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укріформ.

"Позиція Франції - отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, зернові, які включають категорії, що не були включені до цього часу", - заявив Макрон.

Він уточнив, що мова іде про м’які сорти пшениці. "Я думаю, що це абсолютно справедливо і пропорційно", - додав він. На думку президента Франції, не можна допустити дестабілізації європейського ринку продовольства.

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"Тут нам потрібно знайти баланс. Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах - це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників, та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами", - роз’яснив Макрон.

Він також повідомив, що довів свою позицію до президента України.

"Це цілком виправдано, як я дуже добре пояснив президенту Зеленському, тому що це також те, що робить європейську перспективу України та її власну кандидатуру прийнятною", - сказав Макрон.