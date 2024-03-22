Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо Україну настільки інтенсивно, наскільки буде треба, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни, які підтримують Україну, відтепер будуть акцентувати свої зусилля не лише на посиленні допомоги і на тривалості, але і на її інтенсивність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

За словами французького лідера, Європа і надалі надаватиме Україні допомогу і захист на тлі російських ракетних ударів та атак на фронті.

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"Ми більше не кажемо, що ми просто підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо її настільки інтенсивно, наскільки буде треба", - наголосив Макрон.

Заяви Макрона щодо України

Раніше президент Франції заявляв, що падіння України та перемога Росії матимуть прямі наслідки для Франції.

Нещодавня заява Макрона про можливість введення європейських військ в Україну стали несподіванкою, адже зовсім недавно він застерігав від приниження Москви й наполягав на тому, що дипломатичні канали з Путіним мають бути відкритими.

А ще він повідомляв у відповідь на запитання про можливість відправки військ в Україну заявив, що "ми будемо готові відреагувати з метою безпеки України і європейців".

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