Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо Україну настільки інтенсивно, наскільки буде треба, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни, які підтримують Україну, відтепер будуть акцентувати свої зусилля не лише на посиленні допомоги і на тривалості, але і на її інтенсивність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
За словами французького лідера, Європа і надалі надаватиме Україні допомогу і захист на тлі російських ракетних ударів та атак на фронті.
"Ми більше не кажемо, що ми просто підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо її настільки інтенсивно, наскільки буде треба", - наголосив Макрон.
Заяви Макрона щодо України
Раніше президент Франції заявляв, що падіння України та перемога Росії матимуть прямі наслідки для Франції.
Нещодавня заява Макрона про можливість введення європейських військ в Україну стали несподіванкою, адже зовсім недавно він застерігав від приниження Москви й наполягав на тому, що дипломатичні канали з Путіним мають бути відкритими.
А ще він повідомляв у відповідь на запитання про можливість відправки військ в Україну заявив, що "ми будемо готові відреагувати з метою безпеки України і європейців".
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а ракети видаш?
Мабуть наше відчуття інтенсивності дуже відрізняється.
Європейський лідер, а не кріпак сруськага міра, як орбан з фіцо
І так по всій Армії.
Абсолютна більшість діючи військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.
От вам і відповідь про мобілізацію, про введения французьких військ в Україну.
Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях. А ви хочете, щоб замість них воювали французи чи діди, яких ловлять ці ТЦКшникі?
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Что именно произошло, сейчас неизвестно. Но судя по масштабу происходящего, задействованному оружию и массовости жертв - что-то явно из ряда вон. (c)
Також у ТРЦ вже падає від вогню кровля.
Складнощі з завантаженням фото та відео.
Це буде найбільшою підтримкою з часів американської революції
Make America great again!