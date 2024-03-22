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Новини Війна
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Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо Україну настільки інтенсивно, наскільки буде треба, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни, які підтримують Україну, відтепер будуть акцентувати свої зусилля не лише на посиленні допомоги і на тривалості, але і на її інтенсивність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

За словами французького лідера, Європа і надалі надаватиме Україні допомогу і захист на тлі російських ракетних ударів та атак на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомо, де зупиниться Росія, якщо Україна програє. Є пряма загроза для Франції, - Макрон

"Ми більше не кажемо, що ми просто підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо її настільки інтенсивно, наскільки буде треба", - наголосив Макрон.

Заяви Макрона щодо України

Раніше президент Франції заявляв, що падіння України та перемога Росії матимуть прямі наслідки для Франції.

Нещодавня заява Макрона про можливість введення європейських військ в Україну стали несподіванкою, адже зовсім недавно він застерігав від приниження Москви й наполягав на тому, що дипломатичні канали з Путіним мають бути відкритими.

А ще він повідомляв у відповідь на запитання про можливість відправки військ в Україну заявив, що "ми будемо готові відреагувати з метою безпеки України і європейців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення однієї з країн НАТО розмістити свої війська в Україні вплине на всіх членів Альянсу, - Бауер

Франція (3106) допомога і підтримка (1167) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+12
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22.03.2024 19:09 Відповісти
+11
Хай Франція дозволить бити їхніми ракетами по території рашки,тоді повірим що їх слова не розходяться з ділом.
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22.03.2024 19:09 Відповісти
+8
Макрон-Наполєон,ввєді вайска!
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22.03.2024 19:08 Відповісти
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опять пердаки на кацап тв будут дыметь похлеще чем от прилета дррона по нефтебазам)
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22.03.2024 19:08 Відповісти
Макрон-Наполєон,ввєді вайска!
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22.03.2024 19:08 Відповісти
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22.03.2024 19:09 Відповісти
Потрібен снайпер.
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22.03.2024 19:13 Відповісти
Хай Франція дозволить бити їхніми ракетами по території рашки,тоді повірим що їх слова не розходяться з ділом.
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22.03.2024 19:09 Відповісти
то, скажи, друзяка емманюель: можна ламати кацапські заводи, чи нє?
а ракети видаш?
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22.03.2024 19:11 Відповісти
Давай, давай, підтримуй чимось ! Офіційно ! Легіон вже дірки для орденів насвердлив.
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22.03.2024 19:11 Відповісти
От конкретно сьогодні потрібна підтримка. Давай, Макрон, підтримуй інтенсивно!
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22.03.2024 19:11 Відповісти
Треба кому - українцям чи бункерному бубуїну ?
Мабуть наше відчуття інтенсивності дуже відрізняється.
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22.03.2024 19:14 Відповісти
Киздун ти, Макрон.
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22.03.2024 19:14 Відповісти
Поки слова - коли сказали шо в Туреччині можна закупити 155мл снаряди - Макрон заартачився
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22.03.2024 19:15 Відповісти
так уже ж вроде разартачился)
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22.03.2024 19:19 Відповісти
Молодець Макрон! Має власну потужну позицію і не озирається, на отого, маразматичного, воєнного злочинця з московських боліт!
Європейський лідер, а не кріпак сруськага міра, як орбан з фіцо
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22.03.2024 19:17 Відповісти
Тільки 46% військовослужбовців з ТЦК брали участь у бойових діях, - відповідь Генштабу на запит нардепів.
І так по всій Армії.
Абсолютна більшість діючи військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.
От вам і відповідь про мобілізацію, про введения французьких військ в Україну.
Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях. А ви хочете, щоб замість них воювали французи чи діди, яких ловлять ці ТЦКшникі?

http://t.me/content_tut_bot
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22.03.2024 19:19 Відповісти
Désolé, je suis bavard.
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22.03.2024 19:30 Відповісти
Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США
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22.03.2024 19:31 Відповісти
теперь будут голосовать за помощь Украине
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22.03.2024 19:35 Відповісти
теперь єто когда? сейчас? или на той неделе?
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22.03.2024 19:40 Відповісти
на днях
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22.03.2024 19:54 Відповісти
Схоже куйло вирішив і макрона залякати, але той виявився не таким сцикуном як шольц.
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22.03.2024 19:33 Відповісти
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22.03.2024 19:34 Відповісти
В Москве массовый расстрел людей в Крокус Сити Холл из автоматического оружия. Сообщают минимум о 15 погибших. Над зданием густой черный дым.

Что именно произошло, сейчас неизвестно. Но судя по масштабу происходящего, задействованному оружию и массовости жертв - что-то явно из ряда вон. (c)
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22.03.2024 19:35 Відповісти
Звідки там люди?
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22.03.2024 19:43 Відповісти
это очень хорошо
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22.03.2024 19:43 Відповісти
с концерта и на концерт Кабздона
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22.03.2024 19:46 Відповісти
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
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22.03.2024 19:36 Відповісти
Французи москву вже раз спалили...
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22.03.2024 19:44 Відповісти
Война закончится а Макрон все будет продолжать говорить... Все збс.
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22.03.2024 19:47 Відповісти
В Подмосковье люди в камуфляже устроили стрельбу на концерте. Есть погибшие
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22.03.2024 19:48 Відповісти
"Рядовой Магарадзе! Не частИть, не частить!!!" (с)
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22.03.2024 19:51 Відповісти
Хтось таки повинен вибити мізки з путінської макітри.
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22.03.2024 19:57 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86226 🔥 На москві потужна стрілянина в ТРЦ «Крокус-Сіті-Хол» - відомо про 12 загиблих
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22.03.2024 19:57 Відповісти
сьогоднішні, і багато таких як сьогоднішні ракетних обстрілів України вказують поки що , що все сказане "західними ,так званими партнерами України" є офіційна брехня,оскільки її виголошують офіційні західні брехуни...
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22.03.2024 19:58 Відповісти
https://t.me/bazabazon/26115 Стрельба в зрительном зале «Крокус сити холла».
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22.03.2024 19:59 Відповісти
https://t.me/bazabazon/26121 Здание «Крокус сити холла» в огне.
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22.03.2024 20:02 Відповісти
нюхайте лапти запах крови и пороха , это вам полезно
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22.03.2024 20:06 Відповісти
У «Крокусі» близько 100 заблоковано вогнем, - росЗмІ

Також у ТРЦ вже падає від вогню кровля.
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22.03.2024 20:08 Відповісти
Вангую,там знайдуть слід "укрдиверсантів з СБУ та ГУР". Норд Ост №2.....
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22.03.2024 20:08 Відповісти
это путин развлекается ,многоходовочка
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22.03.2024 20:11 Відповісти
❗️У роботі Telegram фіксуються перебої роботи

Складнощі з завантаженням фото та відео.
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22.03.2024 20:09 Відповісти
Было , но прошло
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22.03.2024 20:22 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86232 Момент розстрілу відвідувачів у залі «Крокуса» - 40 загиблих та мінімум 100 поранених
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22.03.2024 20:19 Відповісти
Чекаємо на Макрона офіційно підтримати Трампа як кандидата в президенти
Це буде найбільшою підтримкою з часів американської революції
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22.03.2024 20:44 Відповісти
Vive la France! 🇫🇷
Make America great again!
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22.03.2024 20:47 Відповісти
ядерку дасте ?
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22.03.2024 23:20 Відповісти
Макрон гаразд языком строчить,пропиарится решил. Если бы хотел реально помочь,то молча бы помогал.
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23.03.2024 18:34 Відповісти
 
 