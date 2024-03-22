Легион "Свобода России": Теракт в Подмосковье является очередной кровавой провокацией путинского режима
Легион "Свобода России" обнародовал заявление, в котором обвинил в произошедшем в Подмосковье теракте "террористический режим Путина".
Об этом говорится в официальном заявлении Легиона "Свобода России", обнародованном в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией.
Теракт готовился. Его медийное освещение тоже.
Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", - говорится в заявлении.
Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": 40 убитых и более 100 раненых.
Пожалуйста, подождите...
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вбивати рабів, йому, як яскраво вираженій сцикливій істоті, дуже подобається!
тим більше, що раби, вчора, добровільно погодилися на це.
Ніколи такого не було і ось знову (с)
Мене єдине цікавить: кого ж кремляді тепер зроблять "крайніми"? НАТО, ЄС, Бандерівців, хунту, бойових комарів чи рептилоїдних марсіян? 🤔
Але головна і основна частина булькала в бразі "завойовника" на ім'я "он вам нє дімон" (фіни, падли, кордон перекрили)
Ви тільки нашим воїнам такого не кажіть - поб'ють.
Вони вчаться, і вчаться добре. Лише дурні вважають рашистів відсталими. На привеликий жаль, вони всеж таки мають мізки і деїхто з них навіть вміє ними коримтуватися...
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Ну
Это журналист-расследователь сказал в эфире Дождя. По словам Грозева, если ФСБ выдвинет версию о следе ИГИЛ, то это, скорее всего, соответствует действительности.
В то же время журналист-расследователь рассказал, что российское ГРУ уже год тренирует афганских боевиков в России. Кроме того, Грозев предполагает, что за атакой мог стоять и ФСБ. Это могло стать поводом всеобщей мобилизации на войну, однако выводы пока делать рано, подчеркнул Грозев.
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Але що цікаво - в усіх них вранішнью браваду і побьєдобєсіє від бомбардувань України - як корова язиком злизала .
Шо , страшно стало , свинособаки ? Повсиралися ??
Теракт в «Крокусе». Кто мог это устроить. Часть 1
Во время террористической атаки на подмосковный ТРЦ «Крокус-Сити» были убиты 40 и пострадали более 100 человек. Число погибших и раненых может возрасти, так как в здании сильный пожар и осмотреть его полностью нет никакой возможности.
На видео, снятых очевидцами, террористы действуют четверками (до сих пор непонятно, было ли их всего четверо или, как утверждают некоторые СМИ, около 20), распределив сектора обстрела, стреляя одиночными выстрелами или короткими очередями. Оружие держат профессионально. Действия террористов напоминают действия подготовленных пехотинцев в городском бою, с поправкой на то, что в момент атаки никто не может оказать им сопротивления и они об этом знают. Нападавшие успешно скрылись с места атаки, не потеряв ни одного человека из своей группы (спецназ и полиция добирались до места атаки террористов сильно дольше получаса).
ФСБ уже сообщило, что на парковке у торгового центра был обнаружен микроавтобус с украинскими номерами старого образца, однако других официальных обвинений в адрес Украины пока не было (сумасшедший Медведев не в счет).
Ряд российских пропагандистов и рукопожатных журналистов разгоняют версию про осведомленность о теракте западных спецслужб. Они все знали, потому что еще 7 марта посольства США и Великобритании в РФ предостерегали своих граждан о готовящихся терактах. Тот факт, что предупреждали о нападениях 7-8 марта, а на дворе 22-е, никого не волнует. Также никому в голову не пришло, что сведения о готовящемся теракте не означают, что спецслужбы стран ЕС или США знают, кто его готовил.
Вопрос в том, кого обвинят в теракте. Путин* в начале недели выступил перед сотрудниками ФСБ и призвал их бороться с внутренними врагами. До атаки на «Крокус» на роль таких врагов с натяжкой могли претендовать те, кто нес цветы на могилу Навального и те, кто стоял подписываться за Надеждина - для грозных чекистов это не враг. Да и пенсионеров с лоялистами не убедить, что сторонники Прекрасной России будущего способны на теракты. Поэтому Путин* на коллегии ФСБ указал на врага - это «коллаборационисты» воюющие на стороне Украины - РДК (Сибирский батальон и ЛСР Путин* не упомянул, пока не выучил названия).
Утром 22 марта ФСБ сообщило о том, что были задержаны участники законспирированной диверсионной ячейки РДК в Москве. Аж семь человек. Надо ли уточнять, что наши источники в РДК узнали о существовании такой ячейки из этой новости?
С большой вероятностью теракт попытаются повесить на РДК или другие организации, ведущие вооруженное сопротивление режиму. Возможно, связав их с украинскими властями. Пророссийский блогер Шарий уже успел обвинить в теракте ГУР МО Украины.
Украина не может стоять за терактом. Во-первых, потому что террористическая атака превращает Украину в террориста, что плохо сказывается на получении западной помощи и политической поддержки. Во-вторых, потому что украинские службы, насколько нам известно, в том числе со слов представителей российских спецслужб, не имеют в РФ подготовленных боевых групп, тем более в Москве. Есть отдельные исполнители, но их мало. Расходовать подготовленную группу на самоубийственную атаку - бессмысленно. В-третьих, теракты совершаются для привлечения внимания к чему-то. К чему Украина может привлечь внимание терактом в Москве (да, мы знаем, что ТЦ формально находится на территории области, но реально это Москва)? Только к тому, что руководство Украины, которое не могло не знать о теракте, коллективно сошло с ума, потому что терроризм не найдет поддержки ни у кого из нынешних украинских союзников.
Могли ли организовать теракт РДК, ЛСР и Сибирский батальон? Нет, потому что все три подразделения - это не организации, как считает Путин*, а именно подразделения вооруженных сил Украины. И без ведома украинского руководства никто из них не будет организовывать даже выставку картин.
Кроме того, несмотря на многочисленные заявления Ильи Пономарева про партизанскую армию в РФ, ни у него и ЛСР, ни у РДК, ни у Сибирского батальона внутри России нет ресурсов и людей для такой операции.
Могут ли стоять за терактом радикальные исламские организации? В теории да, но террористы на видео из «Крокуса» не выглядели как исламисты, не кричали традиционных кричалок. Кроме того, при терактах, устроенных исламистами, они всегда быстро берут ответственность за случившееся. Сообщение о том, что ответственность взяла на себя ИГИЛ оказалось ложным. Других желающих пока не нашлось.
Могли ли теракт организовать в ФСБ, Совете безопасности или просто в окружении Путина* или по указанию самого Путина*?
Путин* давно отошел от практики личных приказов о терактах или убийствах. По рассказам тех, кто знал его с 90-х, он мог давать такие поручения напрямую в бытность свою в Санкт-Петербурге (вполне вероятно, что желание вернуть из немецкой тюрьмы наемного убийцу Красикова связано как раз с тем, что он получал прямые указания от Путина*). Так что сам он теракт планировал навряд ли, но мог кивнуть, мигнуть или одобрить предложенную ему операцию «Пятничный шоппинг» или «Пикник», не вдаваясь в детали.
Проводить подготовку теракта через громоздкую структуру ФСБ также не стали бы. Воспоминания о рязанском сахаре, на котором контора чуть не попалась осенью 1999-го, еще свежи.
А вот действовать иначе, набрав через бывших вагнеров, действующих убийц из ГУ ГШ, СВР или других структур, группу профессиональных отморозков, могли вполне. Людей с боевым опытом и полным отсутствием моральных ограничений в РФ теперь больше чем достаточно. Набрать их мог любой из помощников того же Патрушева или Сечина, связей предостаточно.
Зачем окружению Путина* устраивать теракт в Москве? Чтобы развязать борьбу с внутренними врагами, настоящими, а не миролюбивыми. Для такой войны нужен повод и теракт для этого подходит идеально. Борьба с предателями, шпионами и диверсантами позволит пристроить к делу тысячи тех, кто вернулся с войны. Позволит ввести новые ограничения гражданских свобод, чтобы надежнее держать власть в своих руках. И главное, позволит объяснить населению, что враг совсем рядом и нужно идти на любые жертвы, чтобы его победить и «сохранить Россию». Под такую музыку можно исполнять любые песни, от новой масштабной мобилизации до передела собственности в стране или вторжения в какое-нибудь еще соседнее государство.