Легион "Свобода России": Теракт в Подмосковье является очередной кровавой провокацией путинского режима

Легион "Свобода России" обнародовал заявление, в котором обвинил в произошедшем в Подмосковье теракте "террористический режим Путина".

Об этом говорится в официальном заявлении Легиона "Свобода России", обнародованном в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией.

Теракт готовился. Его медийное освещение тоже.

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Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": 40 убитых и более 100 раненых.